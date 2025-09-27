Ανασκαφές σε αρχαία ελληνική πόλη αποκάλυψαν 19 βυζαντινούς τάφους – Γιατί οι αρχαιολόγοι ενθουσιάστηκαν με τον 2.000 ετών ναό του Διός

Ανασκαφές στους Αιζανούς αποκάλυψαν νέα ευρήματα από τον Ναό του Διός. Φωτογραφία: ΑΑ
Οι αρχαιολογικές εργασίες στην αρχαία ελληνική πόλη, Αιζανοί, στην Κιουταχεία της Τουρκίας έφεραν στο φως θαμμένα αρχιτεκτονικά ευρήματα του παγκόσμιας φήμης Ναού του Διός. Επιπλέον μέσα στα όρια του ιερού, οι ανασκαφές αποκάλυψαν ταφές της Βυζαντινής εποχής.

Στην επαρχία της Κιουταχείας, στη δυτική Τουρκία, οι αρχαίοι Αιζανοί συνεχίζουν να προσφέρουν νέα αρχαιολογικά ευρήματα. ρήματα.

Οι πρόσφατες ανασκαφές γύρω από τον εμβληματικό Ναό του Διός, ο οποίος είναι από τους καλύτερα διατηρημένους ναούς στον κόσμο, αποκάλυψαν αρχιτεκτονικά στοιχεία που παρέμεναν θαμμένα μέχρι σήμερα.

Ανασκαφές στους Αιζανούς αποκάλυψαν νέα ευρήματα από τον Ναό του Διός. Φωτογραφία: ΑΑ
Ο καθηγητής και επικεφαλής της ομάδας των ανασκαφών από το Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Dumlupınar, Gökhan Coşkun, τόνισε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία έχει διατηρηθεί το μνημείο.

«Ο Ναός του Διός στέκεται από μόνος του για σχεδόν 2.000 χρόνια. Θεωρείται ο καλύτερα διατηρημένος Ναός του Διός σε όλον τον κόσμο. Ωστόσο, σεισμοί και φυσικές καταστροφές επί σειρά αιώνων έχουν υποβαθμίσει σημαντικά τη δομή του, γι’ αυτό η αποκατάσταση είναι καθοριστικής σημασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής.

Ανασκαφές στους Αιζανούς αποκάλυψαν νέα ευρήματα από τον Ναό του Διός. Φωτογραφία: ΑΑ
Η κατασκευή του ναού, ξεκίνησε περίπου το 92 μ.Χ., στη διάρκεια της βασιλείας του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Διοκλητιανού και ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό του 2ου αιώνα, στην διάρκεια της βασιλείας του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, Αδριανού.

Αργότερα, στη Βυζαντινή περίοδο, το ιερό μετατράπηκε σε εκκλησία και μεταγενέστερα, τον 13ο αιώνα, οχυρώθηκε από τους Σαβντάρους Τατάρους.

Ανασκαφές στους Αιζανούς αποκάλυψαν νέα ευρήματα από τον Ναό του Διός. Φωτογραφία: ΑΑ
Στη διάρκεια ανασκαφών αποκατάστασης, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ότι, ο ναός ήταν χτισμένος σε ένα βάθρο με πλευρές 55 μέτρων επί 35 μέτρων και ύψους 3 μέτρων.

Ανακαλύφθηκαν ακόμη τμήματα παραπετάσματος που ανήκαν στην εξέδρα του. Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα, βρίσκεται στο νοτιοανατολικά άκρο του ναού. Εκεί οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν 19 Βυζαντινούς τάφους και ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί όσο προχωρούν οι αρχαιολογικές έρευνες.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Gökhan Coşkun, η εξαιρετική αντοχή του ναού, αποδίδεται στην υποδομή του. «Κάτω από τον ναό, υπάρχει μια θολωτή στοά, μια δομή γνωστή ως κρυπτοπόρτικο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι πέτρες του έχουν μείνει στη θέση στην οποία χτίστηκαν, δημιουργώντας εντυπωσιακά στέρεα θεμέλια για ολόκληρο το μνημείο», ανέφερε.

Ανασκαφές στους Αιζανούς αποκάλυψαν νέα ευρήματα από τον Ναό του Διός. Φωτογραφία: ΑΑ
Αιζανοί: Το κόσμημα της Ανατολίας

Οι Αιζανοί, στη σημερινή επαρχία της Κιουτάχειας, ήταν σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο της περιοχής της Φρυγίας.

Η πόλη σημείωσε σημαντική ανάπτυξη ιδιαίτερα τον 2ο και τον 3ο αιώνα μ.Χ., με την κατασκευή εντυπωσιακών μνημείων, όπως ο Ναός του Διός, ένα μεγάλο σύμπλεγμα θεάτρου – σταδίου, γέφυρες και λουτρά.

Τα σωζόμενα κτίρια από εκείνη την περίοδο περιλαμβάνουν – εκτός από τον καλοδιατηρημένο Ναό του Διός, και τον ασυνήθιστο συνδυασμό θεάτρου-σταδίου – ένα μάκελλο που είναι χαραγμένο με το Έδικτο του Διοκλητιανού.

Η πόλη παρήκμασε στην Ύστερη Αρχαιότητα. Τα παλαιότερα γνωστά ίχνη κατοίκησης στην περιοχή χρονολογούνται από την Εποχή του Χαλκού.

Η πόλη μπορεί να πήρε το όνομά της από τον Αζάνα, έναν από τους τρεις γιους του Αρκά και της νύμφης Ερατώς, θρυλικούς προγόνους των Φρυγίων. Ο Ναός του Δία, που βρίσκεται πάνω σε λόφο, ήταν το κύριο ιερό της πόλης.

Τα κεραμικά ευρήματα δείχνουν τοπική κατοίκηση από το πρώτο μισό της τρίτης χιλιετίας π.Χ. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάγνωση της επιγραφής του επιστυλίου, η κατασκευή του ναού άρχισε υπό τον Δομιτιανό.

Οι επιγραφές τεκμηριώνουν την αυτοκρατορική βοήθεια του Αδριανού σχετικά με την ανάκτηση των μη αμοιβόμενων ενοικίων καθώς και τις ευεργεσίες του Μάρκου Απούλιου Ευρυκλή.

Αργότερα οι Σαβντάροι Τατάροι χάραξαν σκηνές ιππασίας και μάχης στο ναό. Ο ναός είναι ψευδοδίπτερος, με οκτώ κίονες στα άκρα και δεκαπέντε κατά μήκος των πλευρών (35 επί 53 μέτρα).

Το 2012 ο χώρος υποβλήθηκε για εγγραφή στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

15:41 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Μυστήριο στον πυρήνα της Γης: Επιστήμονες ανακάλυψαν μέσα σε διαμάντια κράματα νικελίου-σιδήρου, που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν

Τα διαμάντια ανέκαθεν τραβούσαν την προσοχή των ανθρώπων. Ωστόσο, πρόσφατες επιστημονικές εξελ...
11:12 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Μία πυρηνική έκρηξη θα μπορούσε να σώσει τη Σελήνη από την πρόσκρουση αστεροειδούς – Το σενάριο που εξετάζουν ερευνητές της NASA για τον 2024 YR4

Ο αστεροειδής 2024 YR4 προκάλεσε αρκετή αναστάτωση πέρυσι όταν ανακαλύφθηκε και αρχικά υπολογί...
08:08 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε μάσκα σατύρου 2.200 ετών σε αρχαία ελληνική αποικία στη Μαύρη Θάλασσα – Η σύνδεση με τον βασιλιά Μιθριδάτη

Ανακαλύφθηκε το πρώτο απτό στοιχείο του ελληνικού θεάτρου σε αρχαία αποικία της Μαύρης Θάλασσα...
23:01 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκαν τεράστια εργαστήρια κεραμικής σε αρχαία πόλη της Μεσογείου – Αμφορείς που κατασκευάζονταν εκεί χρησιμοποιούνταν για την εξαγωγή ψαριών μέχρι την Κόρινθο

Η τέταρτη αρχαιολογική ανασκαφή του Πανεπιστημίου της Μάλαγα (UMA), στο Cerro del Villar, έφερ...
