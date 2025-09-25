Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τον κορμό αγάλματος του Ηρακλή σε αρχαία ελληνική πόλη που συνδέεται με τον Μέγα Αλέξανδρο

Στην Ηράκλεια Σιντική, μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Ελληνιστικής εποχής, που βρίσκεται στη σημερινή Βουλγαρία, η ομάδα του καθηγητή Δρ. Lyudmil Vagalinski, επικεφαλής των ανασκαφών στην αρχαία πόλη, έφερε στο φως τον κορμό ενός αγάλματος του Ηρακλή.

Στη διάρκεια των εργασιών πεδίου στις 23 Σεπτεμβρίου, ήρθε στο φως ένα ακόμη θραύσμα του γλυπτού.

Οι εργασίες στον αρχαίο χώρο, συνεχίζονται βάσει του αρχικού σχεδίου. “Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση του πλαισίου στο οποίο βρέθηκε το άγαλμα. Το εύρημα είναι πολύτιμο. Τώρα, μελετούμε την επιγραφή ώστε να καθορίσουμε για ποιον λόγο βρέθηκε εκεί το άγαλμα και πότε αποτέθηκε. Αυτές είναι σημαντικές λεπτομέρειες”, εξήγησε ο καθηγητής.

Συμπλήρωσε πως, οι εργασίες συνεχίζονται στη νοτιοδυτική γωνία του ναού, η οποία εξακολουθεί να λείπει. “Καταστράφηκε σε μεγάλο βάθος, αλλά περιμένουμε σύντομα να την αποκαλύψουμε για να ολοκληρώσουμε το σχέδιο του ναού. Μπορεί η στρωματογραφία να φαίνεται περίεργη, ή βαρετή στον κόσμο αλλά αυτή αφηγείται την ιστορία του ναού”, τόνισε ο Vagalinski.

Προς το παρόν, η ομάδα καθαρίζει τα ερείπια από την οροφή που έχει καταρρεύσει στον πρώτο όροφο του ναού. “Ο ναός είχε πολλούς ορόφους καθώς χρησιμοποιούταν για μεγάλη χρονική περίοδο”, εξήγησε ο καθηγητής.

Ακόμη, είπε πως, μέχρι την ολοκλήρωση της ανασκαφικής περιόδου, απομένουν λίγες μόνο μέρες, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η ομάδα ελπίζει να ανακαλύψει περισσότερα ευρήματα, ανάμεσα στα οποία και περισσότερα τμήματα του αγάλματος του Ηρακλή.

Η ομάδα των ανασκαφών αποτελείται από 35 μέλη, ανάμεσά τους οκτώ αρχαιολόγοι. Αξιοποιούνται μηχανήματα αφού κάποιες εργασίες διεξάγονται σε σημαντικό βάθος.

“Δουλεύουμε οργανωμένα, έχοντας εμπειρία και βαθιά γνώση του χώρου. Ο καιρός είναι με το μέρος μας – μέχρι στιγμής, δεν έχει βρέξει. Ελπίζω μέχρι τα τέλη του μήνα, να έχουμε πιο συναρπαστικά νέα”, σημείωσε ο καθηγητής Lyudmil Vagalinski.

Η Ηράκλεια Σιντική

Η Ηράκλεια Σιντική, ήταν μια σημαντική Ρωμαϊκή και πρώιμη Ελληνιστική πόλη, κοντά στη σημερινή πόλη Πέτριτς (Πετρίτσι), στη νοτιοδυτική Βουλγαρία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα.

Η πόλη ιδρύθηκε κατά τον 4ο αιώνα, πιθανόν από τον Φίλιππο τον Β’ τον Μακεδόνα, ή τον Μέγα Αλέξανδρο, και στη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, άκμασε ως διοικητικό της κέντρο.

Επίσης γνωστή ως Ηράκλεια Στρυμώνος (λόγω της εγγύτητας με τον ποταμό Στρυμόνα), η αρχαία Ελληνική πόλη της Θρακικής Μακεδονίας στην περιοχή της Σιντικής, ανακαλύφθηκε τυχαία, το 2002, μετά την ανακάλυψη μιας λατινικής επιγραφής.

Αποτελούσε την πιο σημαντική πόλη της επαρχίας Σιντικής, η οποία αποικήθηκε από το Θρακικό φύλο των Σιντικών.

Σύμφωνα με άλλη ιστορική πηγή, το ελληνικό αυτό φύλο που ίσως ήταν Πελασγικής προέλευσης, έφυγε από την πατρίδα του τη Λήμνο, έφτασε στα παράλια της Θράκης και ακολούθησε τον ρου του ποταμού Στρυμόνα.

Την προσοχή των αποίκων τράβηξε η μορφολογία του εδάφους και θεώρησαν πως η παραστρυμόνια περιοχή ήταν ο ιδανικός τόπος για να εγκατασταθούν. Εδώ πέθανε ο Δημήτριος, γιος του Φίλιππου Ε΄.

Νομίσματα που έχουν κοπεί στην αρχαιότητα έχουν ανακαλυφθεί στην περιοχή και έχουν σωθεί.

Η στρατηγική τοποθεσία της πόλης, στην κοιλάδα του Στρυμόνα, την ανέδειξε σε κόμβο του εμπορίου και των πολιτιστικών ανταλλαγών ανάμεσα στα Βαλκάνια και την Μεσόγειο.

Σήμερα, η Ηράκλεια Σιντική, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς αρχαιολογικούς προορισμούς της Βουλγαρίας, προσελκύοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον κυρίως για τις καλά διατηρημένες κατασκευές της, τις επιγραφές και τα τεχνουργήματα που έχουν διασωθεί.