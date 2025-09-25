Καιρός: Πέφτει έως 8°C η θερμοκρασία σήμερα – Έρχεται κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού θα δούμε σήμερα, Πέμπτη 25/9 με αρκετές περιοχές της χώρας να έχουν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και ηπειρωτικά ορεινά. Την ίδια ώρα, αίθριες θα είναι οι καιρικές συνθήκες στα ανατολικά και νησιωτικά τμήματα με νεφώσεις να αναπτύσσονται τοπικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Παράλληλα, μικρή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ηπειρωτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες .

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδoνία, Θράκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα. Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 με 29 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, με βελτίωση το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη δυτική Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 και στην Κρήτη έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα βόρεια.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα βόρεια. Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός : Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 7 και από το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 26 με 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 27-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Πρόγνωση για την Κυριακή 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για την Δευτέρα 29-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές στο Ιόνο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τάσος Αρνιακός: Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός την Πέμπτη 25/9 είπε πως «θα έχει ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα, καθώς το βράδυ στην Μακεδονία και την Ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι τα 8 μποφόρ το βράδυ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει τις περισσότερες περιοχές 28 με 30 βαθμούς Κελσίου στα νησιά τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου».

Ο μετεωρολόγος συνέχισε «Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος ουρανός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά έως 5 μποφόρ και με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου».

«Στην Θεσσαλονίκη σημειώνεται ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις που θα είναι πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά και ασθενείς ανέμους στον Θερμαϊκός 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία 17 με 29 βαθμούς Κελσίου» κατέληξε.

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «βουτιά» της θερμοκρασίας

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στην πρόγνωσή του για τον καιρό προέβλεψε πτώση της θερμοκρασίας από 6 έως 8 βαθμούς από την Παρασκευή, με ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα το Σαββατοκύριακο και βροχές στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Επιπλέον δε, ο μετεωρολόγος ανέφερε πως υπάρχει ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα σε ευάλωτες περιοχές.

«Το ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα (Rex blocking) φέρνει Φθινόπωρο διαρκείας;» τονίζει ο γνωστός μετεωρολόγος και προσθέτει:

«Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες τρία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Από την Παρασκευή 26/9 σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς. Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς. Κατεβάζουμε ζακετούλες για τις πρωινές και βραδινές ώρες. Την Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα. Ευελπιστώ μεγάλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας. Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες! Αττική, Θράκη και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο. Θα επανέλθω για επικαιροποποίηση» κατέληξε.

