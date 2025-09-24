Καιρός: «Το Rex blocking φέρνει φθινόπωρο διαρκείας;» – Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «βουτιά» της θερμοκρασίας

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στην πρόγνωσή του για τον καιρό προέβλεψε πτώση της θερμοκρασίας από 6 έως 8 βαθμούς από την Παρασκευή, με ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα το Σαββατοκύριακο και βροχές στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Επιπλέον δε, ο μετεωρολόγος ανέφερε πως υπάρχει ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα σε ευάλωτες περιοχές.

«Το ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα (Rex blocking) φέρνει Φθινόπωρο διαρκείας;» τονίζει ο γνωστός μετεωρολόγος και προσθέτει:

«Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες τρία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Από την Παρασκευή 26/9 σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς. Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς. Κατεβάζουμε ζακετούλες για τις πρωινές και βραδινές ώρες. Την Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα. Ευελπιστώ μεγάλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας. Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες! Αττική, Θρακή και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο. Θα επανέλθω για επικαιροποποίηση» κατέληξε.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια