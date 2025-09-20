Ανακαλύφθηκε στάδιο 1.800 ετών σε αρχαία ελληνική πόλη – λιμάνι στη σημερινή Τουρκία: Ήταν κέντρο αθλητικών διοργανώσεων

Enikos Newsroom

Επιστήμη & τεχνολογία

Εναέρια λήψη του σταδίου ηλικίας 1.800 ετών που ανακαλύφθηκε στη Σύεδρα της Αττάλειας. Φωτογραφία: ΑΑ
Εναέρια λήψη του σταδίου ηλικίας 1.800 ετών που ανακαλύφθηκε στη Σύεδρα της Αττάλειας. Φωτογραφία: ΑΑ

Στην Τουρκία, αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα στάδιο ηλικίας 1.800 ετών. Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στην αρχαία πόλη Σύεδρα, κοντά στην Αττάλεια. Η αρχαία Σύεδρα, η οποία βρίσκεται κοντά στην περιοχή Αλάνια της Αττάλειας χρονολογείται από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι την εγκατάλειψή της, τον 13ο αιώνα μ.Χ.

Αρχαιολογική «βόμβα»: Ανακαλύφθηκαν ίχνη ενός μυστηριώδους πολιτισμού στην ιερή πόλη των Χετταίων

Στο νοτιοανατολικό τμήμα της αρχαίας πόλης ο δρόμος με την κιονοστοιχία, εκτείνεται για 250 μέτρα. Ο επισκέπτης μπορεί να μπει από τη μνημειακή πύλη που στέκεται μέχρι σήμερα. Από τις επιγραφές που έχουν ανακαλυφθεί στην πόλη, προκύπτει ότι ο χώρος ήταν σημαντικό κέντρο αθλητικών διοργανώσεων.

Αρχαιολόγος μελετά τα λίθινα τμήματα στη διάρκεια των ανασκαφών στο στάδιο της Σύεδρας στην Αττάλεια. Φωτογραφία: ΑΑ
Αρχαιολόγος μελετά τα λίθινα τμήματα στη διάρκεια των ανασκαφών στο στάδιο της Σύεδρας (Φωτογραφία: ΑΑ)

Ανάμεσα στις επιγραφές, μια έχει αναγνωριστεί ως ευχαριστήρια επιστολή που έγραψε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβήρος προς την αρχαία πόλη της Σύεδρας και εκτίθεται στο Μουσείο της Αλάνιας στην Αττάλεια.

Φοιτήτρια έφερε στο φως έναν αρχαιολογικό θησαυρό – Ανακάλυψε 3 σπάνια χάλκινα αγαλματίδια 2.000 ετών

Στην αρχαία πόλη έχουν βρεθεί αγορά, ναός, θέατρο, ακρόπολη και νεκρόπολη.

Κάτω από τη Σύεδρα, βρίσκονται τα ερείπια των μνημείων της, μεταξύ των οποίων ένας δρόμος με κιονοστοιχίες, ένα μεγάλο λουτρό, ένα κτίριο για συμβούλια και ένα ψηφιδωτό  όπου απεικονίζονται οι δώδεκα άθλοι του Ηρακλή.  Άλλα σημεία ενδιαφέροντος, περιλαμβάνουν τα αγάλματα της θεάς Νίκης, σκαλοπάτια που συνδέονται με τον δρόμο και ένα εκτεταμένο δίκτυο ύδρευσης με δεξαμενές.

Η καθίζηση σε δρόμο αποκάλυψε έναν σπουδαίο αρχαιολογικό θησαυρό – Ο υπόγειος πέτρινος τάφος της Ελληνιστικής Εποχής

Τα ευρήματα αυτά, διαφυλάσσονται από το τουρκικό υπουργείο πολιτισμού και τουρισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος “Κληρονομιά για το Μέλλον”, εξακολουθώντας να μας πληροφορούν για την ιστορία της πόλης, η οποία καλύπτει τρεις χιλιετίες.

Στάδιο λαξευμένο στην πέτρα

Εναέρια λήψη του σταδίου ηλικίας 1.800 ετών που ανακαλύφθηκε στη Σύεδρα της Αττάλειας. Φωτογραφία: ΑΑ
Εναέρια λήψη του σταδίου ηλικίας 1.800 ετών που ανακαλύφθηκε στη Σύεδρα της Αττάλειας. Φωτογραφία: ΑΑ

 

Πόλη πλούσια σε μωσαϊκά και μνημεία

Η πόλη κατοικούταν αδιάλειπτα μέχρι τον 9ο αιώνα π.Χ. και εξακολουθεί να έχει το αποτύπωμα της Ελληνιστικής, Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής εποχής και της δυναστείας των Σελτζούκων.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ανασκαφής, αναπληρωτή καθηγητή Ertug Ergurer στο πανεπιστήμιο Alanya Alaaddin Keykubat, φέτος οι αρχαιολόγοι, έφεραν στο φως τα ευρήματα ενός σταδίου μήκους περίπου 200 μέτρων και πλάτους 16 μέτρων.

Χτισμένο επάνω στο βραχώδες υπόστρωμα της πόλης, σε υψόμετρο 340 μέτρων, η ταυτοποίηση της δομής ήταν δύσκολη – μέχρι πρόσφατα. Ο Ergurer σημείωσε πως, τμήματα των διαζωμάτων ήταν ορατά πριν από την ανασκαφή, αν και η ακριβής διάταξη του σταδίου, έγινε ξεκάθαρη μετά την πρόσφατη ανασκαφική αποστολή.

Στην πόλη, έχουν ανακαλυφθεί περίπου 40 επιγραφές, με αναφορές σε αθλητικούς αγώνες, ιδιαίτερα στην πάλη και την πυγμαχία.  Ο Ergurer εξήγησε πως, ενώ οι αγώνες ήταν πολύ σημαντικοί, το στάδιο φιλοξενούσε και άλλου είδους αναμετρήσεις, όπως και θρησκευτικές γιορτές και αυτοκρατορικές διοργανώσεις.

Η παρουσία της υποδομής αυτής, μαρτυρά πως, η Σύεδρα ήταν μια πόλη με ευημερία και κύρος σε σύγκριση με τις γειτονικές της, στη διάρκεια της Ρωμαϊκής περιόδου.

Δεξιοτεχνία και χωρητικότητα της ανακάλυψης

Το στάδιο φαίνεται πως είχε χωρητικότητα μεταξύ 2.000 και 3.000 θεατών.  Ο Ergurer επισήμανε πως, ενώ έχουν διασωθεί μόνο τα διαζώματα, στοιχεία από άλλα κτίρια της πόλης, μαρτυρούν πως οι υψηλότερες θέσεις, ήταν ξύλινες.

Ο βόρειος τομέας του σταδίου έχει διατηρηθεί σε καλύτερη κατάσταση, ενώ το νότιο τμήμα έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές από μεταγενέστερα οχυρωματικά τείχη.  Η δεξιοτεχνία που χαρακτηρίζει τα λίθινα τμήματα, σημειώνει, ξεχωρίζει σε σχέση με άλλα σημεία, οπουδήποτε στην πόλη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί οι άνδρες έχουν πρωινές στύσεις – Τι σημαίνει αν δεν έχετε, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Ντεκαπάζ: 8 σημάδια ότι έχει καταστρέψει τα μαλλιά σας – Πώς να τα σώσετε

Έλεγχοι και ψηφιακά εργαλεία στη… μάχη κατά της φοροδιαφυγής – Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024-2025

Θετική η σεζόν για τον ελληνικό τουρισμό: Άνοδος αφίξεων και έσοδα 12,1 δισ. ευρώ – Αναμένεται δυναμική συνέχεια τον Σεπτέ...

Apple: Ενημερώστε τώρα τις συσκευές σας για να διορθώσετε δεκάδες ευπάθειες

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
15:01 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε τεράστια πηγή σπάνιου μετάλλου – Πώς η διάλυση μίας υπερηπείρου έφερε στην επιφάνεια τον ανεκτίμητο «θησαυρό»

Μια πρόσφατα ανακαλυφθείσα τεράστια πηγή νιοβίου — ενός μετάλλου που είναι απαραίτητο για μεγά...
11:10 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Μυστήριο στον βυθό της θάλασσας: Επιστήμονες μπορεί να ανακάλυψαν σημάδια ενός κρυμμένου σύμπαντος

Σε ένα συνέδριο πέρυσι, ο φυσικός João A. B. Coelho από το Γαλλικό Εργαστήριο Αστροσωματιδίων ...
08:04 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Άγαλμα ανακαλύφθηκε σε τοίχο μνημείου που αποτελεί «το σημείο μηδέν της ιστορίας» – Στο φως τα μυστικά των τελετουργιών της Νεολιθικής Περιόδου

Ο Τούρκος υπουργός πολιτισμού και τουρισμού, Mehmet Nuri Ersoy, ανακοίνωσε μια πρωτοπόρα ανακά...
23:01 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τις αρχαίες «Πέτρες του Δράκου» – Τι αποκάλυψε πρωτοποριακή ανάλυση για την προέλευσή τους

Ομάδα Αρμένιων και Ευρωπαίων ερευνητών, πραγματοποίησε την πρώτη ολοκληρωμένη στατιστική ανάλυ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος