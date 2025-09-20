Ανακαλύφθηκε στάδιο 1.800 ετών σε αρχαία ελληνική πόλη – λιμάνι στη σημερινή Τουρκία: Ήταν κέντρο αθλητικών διοργανώσεων

Στην Τουρκία, αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα στάδιο ηλικίας 1.800 ετών. Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στην αρχαία πόλη Σύεδρα, κοντά στην Αττάλεια. Η αρχαία Σύεδρα, η οποία βρίσκεται κοντά στην περιοχή Αλάνια της Αττάλειας χρονολογείται από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι την εγκατάλειψή της, τον 13ο αιώνα μ.Χ.

Στο νοτιοανατολικό τμήμα της αρχαίας πόλης ο δρόμος με την κιονοστοιχία, εκτείνεται για 250 μέτρα. Ο επισκέπτης μπορεί να μπει από τη μνημειακή πύλη που στέκεται μέχρι σήμερα. Από τις επιγραφές που έχουν ανακαλυφθεί στην πόλη, προκύπτει ότι ο χώρος ήταν σημαντικό κέντρο αθλητικών διοργανώσεων.

Ανάμεσα στις επιγραφές, μια έχει αναγνωριστεί ως ευχαριστήρια επιστολή που έγραψε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβήρος προς την αρχαία πόλη της Σύεδρας και εκτίθεται στο Μουσείο της Αλάνιας στην Αττάλεια.

Στην αρχαία πόλη έχουν βρεθεί αγορά, ναός, θέατρο, ακρόπολη και νεκρόπολη.

Κάτω από τη Σύεδρα, βρίσκονται τα ερείπια των μνημείων της, μεταξύ των οποίων ένας δρόμος με κιονοστοιχίες, ένα μεγάλο λουτρό, ένα κτίριο για συμβούλια και ένα ψηφιδωτό όπου απεικονίζονται οι δώδεκα άθλοι του Ηρακλή. Άλλα σημεία ενδιαφέροντος, περιλαμβάνουν τα αγάλματα της θεάς Νίκης, σκαλοπάτια που συνδέονται με τον δρόμο και ένα εκτεταμένο δίκτυο ύδρευσης με δεξαμενές.

Τα ευρήματα αυτά, διαφυλάσσονται από το τουρκικό υπουργείο πολιτισμού και τουρισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος “Κληρονομιά για το Μέλλον”, εξακολουθώντας να μας πληροφορούν για την ιστορία της πόλης, η οποία καλύπτει τρεις χιλιετίες.

Στάδιο λαξευμένο στην πέτρα

Πόλη πλούσια σε μωσαϊκά και μνημεία

Η πόλη κατοικούταν αδιάλειπτα μέχρι τον 9ο αιώνα π.Χ. και εξακολουθεί να έχει το αποτύπωμα της Ελληνιστικής, Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής εποχής και της δυναστείας των Σελτζούκων.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ανασκαφής, αναπληρωτή καθηγητή Ertug Ergurer στο πανεπιστήμιο Alanya Alaaddin Keykubat, φέτος οι αρχαιολόγοι, έφεραν στο φως τα ευρήματα ενός σταδίου μήκους περίπου 200 μέτρων και πλάτους 16 μέτρων.

Χτισμένο επάνω στο βραχώδες υπόστρωμα της πόλης, σε υψόμετρο 340 μέτρων, η ταυτοποίηση της δομής ήταν δύσκολη – μέχρι πρόσφατα. Ο Ergurer σημείωσε πως, τμήματα των διαζωμάτων ήταν ορατά πριν από την ανασκαφή, αν και η ακριβής διάταξη του σταδίου, έγινε ξεκάθαρη μετά την πρόσφατη ανασκαφική αποστολή.

Στην πόλη, έχουν ανακαλυφθεί περίπου 40 επιγραφές, με αναφορές σε αθλητικούς αγώνες, ιδιαίτερα στην πάλη και την πυγμαχία. Ο Ergurer εξήγησε πως, ενώ οι αγώνες ήταν πολύ σημαντικοί, το στάδιο φιλοξενούσε και άλλου είδους αναμετρήσεις, όπως και θρησκευτικές γιορτές και αυτοκρατορικές διοργανώσεις.

Η παρουσία της υποδομής αυτής, μαρτυρά πως, η Σύεδρα ήταν μια πόλη με ευημερία και κύρος σε σύγκριση με τις γειτονικές της, στη διάρκεια της Ρωμαϊκής περιόδου.

Δεξιοτεχνία και χωρητικότητα της ανακάλυψης

Το στάδιο φαίνεται πως είχε χωρητικότητα μεταξύ 2.000 και 3.000 θεατών. Ο Ergurer επισήμανε πως, ενώ έχουν διασωθεί μόνο τα διαζώματα, στοιχεία από άλλα κτίρια της πόλης, μαρτυρούν πως οι υψηλότερες θέσεις, ήταν ξύλινες.

Ο βόρειος τομέας του σταδίου έχει διατηρηθεί σε καλύτερη κατάσταση, ενώ το νότιο τμήμα έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές από μεταγενέστερα οχυρωματικά τείχη. Η δεξιοτεχνία που χαρακτηρίζει τα λίθινα τμήματα, σημειώνει, ξεχωρίζει σε σχέση με άλλα σημεία, οπουδήποτε στην πόλη.