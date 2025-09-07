Αρχαιολογική «βόμβα»: Ανακαλύφθηκαν ίχνη ενός μυστηριώδους πολιτισμού στην ιερή πόλη των Χετταίων

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Ανακαλύφθηκαν ίχνη ενός μυστηριώδους πολιτισμού στην ιερή πόλη των Χετταίων
Ανακαλύφθηκαν ίχνη ενός μυστηριώδους πολιτισμού στην ιερή πόλη των Χετταίων. Φωτογραφία: /www.anatolianarchaeology.net

Στη Σαμψούντα, στον δήμο Vezirköprü της βόρειας Τουρκίας, το Οϋμααγάτς Χιουγιούκ – που έχει ταυτοποιηθεί μέσα από δύο δεκαετίες ανασκαφών ως η ιερή πόλη των Χετταίων, Νερίκ – φέρνει στο φως νέα της μυστηριώδους φυλής των Κάσκα, μίας από τις λιγότερο γνωστές γηγενείς ομάδες της Ανατολίας.

Ανακαλύφθηκε σπάνιος πέλεκυς της Εποχής του Χαλκού σε σχήμα κώνου – Ενδέχεται να ήταν κατασκευασμένος από μετεωρίτη

Πρόσφατα ευρήματα, ανάμεσά τους αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και κεραμική της Μέσης Εποχής του Χαλκού και της Εποχής του Σιδήρου, προσφέρουν άνευ προηγουμένου στοιχεία για το πολιτισμικό τοπίο του εσωτερικού της Μαύρης Θάλασσας.

Ανακαλύφθηκαν ίχνη ενός μυστηριώδους πολιτισμού στην ιερή πόλη των Χετταίων. Φωτογραφία: www.anatolianarchaeology.net
Ανακαλύφθηκαν ίχνη ενός μυστηριώδους πολιτισμού στην ιερή πόλη των Χετταίων. Φωτογραφία: www.anatolianarchaeology.net

Ανακάλυψη της φυλής των Κάσκα

Οι ανασκαφές στον χώρο, οι οποίες ξεκίνησαν το 2005, διεξάγονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του προγράμματος “Κληρονομιά για το Μέλλον”, με επικεφαλής μια ομάδα από το πανεπιστήμιο Ondokuz Mayıs University (OMU).

Ναυάγιο της Εποχής του Χαλκού αποκαλύπτει τα μυστικά του εμπορίου – Τα εντυπωσιακά ευρήματα και η σχέση τους με την Κρήτη και τον Μινωικό Πολιτισμό

O αναπληρωτής καθηγητής Δρ. Mehmet Ali Yılmaz, υποδιευθυντής της ομάδας ανασκαφών, εξηγεί πως οι φετινές ανασκαφές, επεκτάθηκαν ιστορικά πέρα από την περίοδο των Χετταίων.

«Έχουμε ήδη επιβεβαιώσει την ταυτότητα της Νερίκ, φέρνοντας στο φως έναν ναό αφιερωμένο στον Θεό της Θύελλας και Χιττιτικές δομές στην κορυφή του τύμβου. Η χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα, στα πρόσφατα ανακαλυφθέντα ευρήματα, ανάγει τις απαρχές του οικισμού περίπου στο 4.500 π.Χ. Η συλλογή της Μέσης Εποχής του Χαλκού που ανακαλύψαμε φέτος, είναι εξαιρετικά σημαντική για την κατανόηση της πολιτιστικής συνέχειας της περιοχής».

Ανακαλύφθηκαν αρχαίοι τάφοι λαξευμένοι σε βράχο και ίχνη οικισμού της Εποχής του Χαλκού – Το στοιχείο που κάνει την ανακάλυψη μοναδική

 

 

O αναπληρωτής καθηγητής Δρ. Mehmet Ali Yılmaz, υποδιευθυντής της ομάδας ανασκαφών, εξηγεί πως οι φετινές ανασκαφές, επεκτάθηκαν ιστορικά πέρα από την περίοδο των Χετταίων. Φωτογραφία: www.anatolianarchaeology.net
Ο αναπληρωτής καθηγητής Mehmet Ali Yılmaz, δήλωσε πως, τα ευρήματα της Εποχής του Χαλκού που ήρθαν πρόσφατα στο φως, δεν επαληθεύουν απλώς την ταυτότητα της Νερίκ, της ιερής πόλης των Χετταίων, αλλά προσφέρουν τις πρώτες απτές αποδείξεις για τη φυλή των Κάσκα.

Αποκαλύπτοντας το μυστήριο των Κάσκα

Η φυλή των Κασκα, οι άνθρωποι της οποίας αναφέρονται εκτενώς στα κείμενα των Χετταίων, γραμμένα σε σφηνοειδή γραφή, ήταν γνωστοί ως σφοδροί αντίπαλοι του βόρειου συνόρου της αυτοκρατορίας. Ωστόσο, ο υλικός τους πολιτισμός, παρέμενε ένα μυστήριο. Σύμφωνα με τον Yılmaz, τα ευρήματα μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της παρουσίας τους.

«Μελετούμε ποιοι ήταν οι Κάσκα, πώς ζούσαν, και για ποιον λόγο οι Χετταίοι ήθελαν να έχουν τον έλεγχο της περιοχής αυτής. Οι επόμενες ανασκαφές ίσως ν’ αποκαλύψουν περισσότερα σχετικά με αυτή την αινιγματική αυτόχθονη ομάδα και τον ρόλο τους στη διαμόρφωση της ιστορίας της Ανατολίας».

Οι ανασκαφές στη βορειοδυτική πλαγιά του λόφου αποκάλυψαν εκτεταμένη αρχιτεκτονική της Εποχής του Σιδήρου, με χαρακτηριστική την ενσωμάτωση πλίνθων, λίθου και ξύλου—ένα οικοδομικό μοτίβο που συναντάται και σε χεττιτικά κτίσματα αλλά και σε παραδοσιακή αγροτική αρχιτεκτονική της περιοχής σήμερα. Οι ανακαλύψεις αυτές υπογραμμίζουν τη βαθιά πολιτισμική συνέχεια μέσα στους αιώνες.

 

Ο οικισμός της εποχής του Χαλκού των Κάσκα στην Ανατολία – με σπίτια πλαισιωμένα με ξύλο και κτισμένα από ωμόπλινθοι, αμυντικούς φράκτες από πασσάλους και καθημερινή ζωή με βοσκή προβάτων και κατσικών: Αρχαιολογική ανασκευή του Oymaağaç Höyük. Φωτογραφία: www.anatolianarchaeology.net
Ο οικισμός της εποχής του Χαλκού των Κάσκα στην Ανατολία – με σπίτια πλαισιωμένα με ξύλο και κτισμένα από ωμόπλινθοι, αμυντικούς φράκτες από πασσάλους και καθημερινή ζωή με βοσκή προβάτων και κατσικών: Αρχαιολογική ανασκευή του Oymaağaç Höyük. Φωτογραφία: www.anatolianarchaeology.net

Αρχιτεκτονική της Εποχής του Σιδήρου και πολιτιστική συνέχεια

Οι ανασκαφές στη βορειοδυτική πλευρά του τύμβου, έχουν αποκαλύψει εκτενή αρχιτεκτονική της Εποχής του Χαλκού, η οποία χαρακτηρίζεται από τη χρήση ωμόπλινθου, πέτρας και ξύλου – ένα κατασκευαστικό μοτίβο που αντανακλά τις δομές των Χετταίων ακόμη και στην παραδοσιακή αγροτική αρχιτεκτονική της περιοχής σήμερα.
Οι ανακαλύψεις αυτές, υπογραμμίζουν τη βαθιά πολιτισμική συνέχεια στη διάρκεια των χιλιετιών.

Στρατηγικό και ιερό κέντρο: Νερίκ

Στα αρχεία των αρχαίων Χετταίων, η Νερίκ χαρακτηρίζεται ως η “πόλη του Θεού της Καταιγίδας”, ένα σημαντικό λατρευτικό κέντρο και στρατηγικό οχυρό στα βόρεια εδάφη της αυτοκρατορίας.

Τα ερείπια του ναού και πινακίδες με τη σφηνοειδή γραφή που έχουν ανακαλυφθεί στο Oymaağaç Höyük, επιβεβαιώνουν τον ιερό χαρακτήρα που είχε η Νερίκ, ρίχνοντας φως στις θρησκευτικές και πολιτικές στρατηγικές των Χετταίων στα βόρεια της Ανατολίας.

Σημείο καμπής για την αρχαιολογία της Ανατολίας

Οι ανασκαφές στο Oymaağaç της Σαμψούντας, ξαναγράφουν την ιστορία του εσωτερικού της  περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, προσφέροντας σπάνια στοιχεία για τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους Χετταίους και τους ανθρώπους της φυλής Κάσκα.

Το πρόσφατα ανακαλυφθέν υλικό της Εποχής του Χαλκού και οι φάσεις των πρώιμων οικισμών, αναμένεται να αναδιαμορφώσουν την αντίληψή μας γύρω από την πολιτισμική εξέλιξη της περιοχής.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρι με διατροφικές διαταραχές έχασε στο σύνολο 150 κιλά και ζει μια νέα ζωή – Η μέθοδος που χρησιμοποίησε

Πρήξιμο στο πρόσωπο: Γιατί συμβαίνει; Ποια τρόφιμα το προκαλούν;

Κατάργηση προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

ΑΣΕΠ: Το φθινόπωρο η προκήρυξη με τις θέσεις του 2ου γραπτού διαγωνισμού – Το χρονοδιάγραμμα για τους διορισμούς

«Legend dairy»: Άντρας ανεβαίνει κορυφή στο Κολοράντο με παγωτά και ξηρό πάγο για να κεράσει άλλους πεζοπόρους

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 4 διαφορές στις εικόνες με ένα σαλόνι σε 19 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:00 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Ανακάλυψη που ταράζει τα νερά – Καθηγητής πανεπιστημίου κατέγραψε 53 πρόσωπα της Βίβλου που επιβεβαιώνονται από την αρχαιολογία

Εδώ και αρκετούς αιώνες, η ακαδημαϊκή συζήτηση για το αν η Βίβλος είναι ιστορία, μύθος, ή κάτι...
15:10 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

«Μπορεί να αλλάξει στο μέλλον»: Προσομοιώσεις του μυστηριώδους πυρήνα της Γης μόλις αποκάλυψαν κάτι απροσδόκητο

Ερευνητές έκαναν μια ανακάλυψη σχετικά με το πώς ο πυρήνας της Γης άρχισε αρχικά να παγώνει κα...
11:22 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Γιατί γλιστράει ο πάγος; – Νέα μελέτη ανατρέπει θεωρία της Φυσικής 200 ετών

Εδώ και περίπου δύο αιώνες, οι επιστήμονες θεωρούσαν πως, ο πάγος γλιστράει λόγω της πίεσης ή ...
08:36 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Επιστήμονας ισχυρίζεται πως ανακάλυψε τη χαμένη Ατλαντίδα – «Τα ευρήματα ταιριάζουν απόλυτα με τις περιγραφές στο έργο του Πλάτωνα»

Στο έργο του “Πολιτεία”, ο Πλάτωνας περιγράφει έναν εξελιγμένο πολιτισμό, ο οποίος έχτισε μεγα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος