Ο «δίδυμος» νεολιθικός οικισμός της Κνωσού: Ανακαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά στοιχεία 8.800 ετών στην Ίμβρο

Αρχαιολόγοι, οι οποίοι πραγματοποιούν ανασκαφές στον τύμβο Λιβούνια (Ουγουρλού – Ζεϊτινλίκ) στην Ίμβρο, έφεραν στο φως κάτι που δεν είχαν δει στην προϊστορία του Αιγαίου ποτέ μέχρι σήμερα. Ανακάλυψαν τα πρώτα αρχιτεκτονικά ευρήματα των πρώτων αγροτικών κοινοτήτων του Αιγαίου.

Η ανακάλυψη, ανάγεται περίπου 8.800 χρόνια στο παρελθόν και βάζει τον αρχαιολογικό χώρο Λιβούνια στην Ίμβρο, δίπλα στην Κνωσσό ως τους μόνους οικισμούς του Αιγαίου που ανήκαν στις πρώτες αγροτικές κοινωνίες.

Περιγράφοντας την ανακάλυψη, ο επικεφαλής των ανασκαφών, καθηγητής Δρ. Burçin Erdoğu εξήγησε: “Η αρχιτεκτονική αυτού του είδους, συναντιέται για πρώτη φορά σε νησί του Αιγαίου, στοιχείο που είναι ανεκτίμητο για εμάς. Ταυτοποιήσαμε τον κατασκευαστικό ρυθμό που είναι στρογγυλός στα σχέδια, με βυθισμένα δάπεδα και χτισμένος με την τεχνική που ονομάζεται πλέγμα και πηλός. Ο οικισμός Λιβούνια, μαζί με την Κνωσό στην Κρήτη, είναι οι μοναδικοί οικισμοί σ’ ολόκληρο το Αιγαίο που ανήκαν στις πρώτες αγροτικές κοινότητες. Στο πλαίσιο αυτό, μπορώ να πω πως, για πρώτη φορά, έχουμε αποκαλύψει την αρχιτεκτονική των πρώτων αγροτικών κοινοτήτων στο Αιγαίο”. Η δήλωση του καθηγητή, τονίζει τη σημασία της ανακάλυψης για την Ίμβρο.

Τα σπίτια των πρώτων νησιωτών αγροτών

Στη διάρκεια της πρόσφατης ανασκαφικής περιόδου, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως πέντε οικιακές δομές που χρονολογούνται περίπου το 6.800 π.Χ. Τα πρώτα σπίτια, έχουν κυκλικά σχέδια, βυθισμένα δάπεδα και κατασκευή με πλέγμα και πηλό βασισμένη σε καλάμια, αποτελώντας την πιο πρώιμη αγροτική αρχιτεκτονική που έχει καταγραφεί ποτέ σε νησί του Αιγαίου.

Μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε κανένα αρχιτεκτονικό στοιχείο που να μαρτυρά πώς έχτιζαν τα σπίτια τους ή οργάνωναν τους οικισμούς τους οι πρώτες αγροτικές κοινότητες. Η Ίμβρος έχει προσφέρει το πρώτο απτό στοιχείο των νησιωτών αγροτών, μεταμορφώνοντας τις εικασίες, σε χειροπιαστή πραγματικότητα.

Ενώ στην περιοχή έχουν καταγραφεί στοιχεία που μαρτυρούν γεωργικές πρακτικές, όπως η καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων και η εκτροφή ζώων, η αρχιτεκτονική συνιστά τη σαφέστερη απόδειξη μόνιμου οικισμού και κοινωνικής οργάνωσης.

Μέχρι σήμερα, οι ακαδημαϊκοί δεν είχαν αρχιτεκτονικά ευρήματα που να δείχνουν πως ζούσαν οι πρώτοι αγρότες στο Αιγαίο.

Αυτό αλλάζει εντελώς η ανακάλυψη στο χωριό Λιβούνια.

Οι δομές επαληθεύουν πως, οι πρώτοι άποικοι δεν ήταν περαστικοί, αλλά ίδρυσαν κοινότητες, διαμορφώνοντας το τοπίο του νησιού χτίζοντας σταθερά σπίτια. Αυτό κάνει τον χώρο πολύτιμο για την κατανόηση του τρόπου που εδραιώθηκαν οι αγροτικοί τρόποι ζωής στο Αιγαίο.

Γεωργία, Κτηνοτροφία και Ανταλλαγές

Τα Λιβούνια δεν είναι σημαντικά μόνο για την αρχιτεκτονική. Στοιχεία βοτανικής, αποκαλύπτουν καλλιέργειες όπως σιτάρι, κριθάρι και αρακά, απόδειξη ότι, οι πρώτοι άποικοι έφεραν τη γεωργία από την ηπειρωτική Ανατολία.

Ακόμη, οστά ζώων δείχνουν πως, μέρος του συστήματος διαβίωσής τους ήταν τα πρόβατα, οι κατσίκες, τα βοοειδή και τα γουρούνια.

Ευρήματα οψιδιανού από την Μήλο και πυριτόλιθου από την Ανατολία και τα Βαλκάνια, επαληθεύουν πως, οι πρώτοι αυτοί νησιώτες – αγρότες, είχαν υιοθετήσει δίκτυα ανταλλαγής μεγάλων αποστάσεων, πριν από σχεδόν εννιά χιλιετίες. Κάθε άλλο παρά απομονωμένα, τα Λιβούνια ήταν ένα σταυροδρόμι καινοτομίας και αλληλεπίδρασης στο Αιγαίο της Νεολιθικής Εποχής.

Δίδυμος οικισμός της Κνωσού

Για δεκαετίες, η Κνωσός θεωρούνταν ως μόνος γνωστός αγροτικός οικισμός στο Αιγαίο. Με τις ανακαλύψεις στην Ίμβρο, οι μελετητές έχουν πλέον αναγνωρίσει έναν δεύτερο, εξίσου πρώιμο χώρο που ανήκε στο πρώτο κύμα νησιωτών – αγροτών της ιστορίας.

Έτσι, τα Λιβούνια είναι ένας δίδυμος οικισμός του Αιγαίου στη Νεολιθική Εποχή, ενώνοντας την Ανατολία με το Αιγαίο και αναθεωρώντας την κατανόηση της εξάπλωσης της γεωργίας, τόσο από τη θάλασσα, όσο και από τη στεριά.

Η αποκάλυψη της πρώιμης αγροτικής αρχιτεκτονικής του Αιγαίου, αμφισβητεί παλιότερα αφηγήματα και επεκτείνει τον χάρτη της ζωής στη Νεολιθική Εποχή στα νησιά.

Αποδεικνύει πως, οι μόνιμοι οικισμοί και η αρχιτεκτονική καινοτομία, δεν ήταν περιορισμένοι στην Κρήτη αλλά καλά εδραιωμένη στο Βόρειο Αιγαίο, πριν από 9.000 χρόνια.

Με την εξέλιξη των ανασκαφών τα Λιβούνια θα προσφέρουν όλο και περισσότερα στοιχεία για το πως η γεωργία, η αρχιτεκτονική και η περίπλοκη κοινωνική οργάνωση επεκτάθηκε στα νησιωτικά πεδία – ανάγοντας το χωριό της Ίμβρου ως έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής.

Ο τύμβος στο χωριό Λιβούνια της Ίμβρου, δίνει στην ανακάλυψη μοναδική σημασία: Της πρώτης στην ιστορία του Αιγαίου, αγροτικής αρχιτεκτονικής. Τα στρόγγυλα, βυθισμένα, πλεκτά από καλάμια σπίτια του χωριού αποκαλύπτουν πώς ζούσαν, εργάζονταν και συνδέονταν με τις γειτονικές περιοχές οι πρώτοι αγρότες.

Μαζί με την Κνωσσό, τα Λιβούνια ξαναγράφουν το πρώτο κεφάλαιο της προϊστορίας του Αιγαίου – εδραιώνοντας την Ίμβρο στην ιστορία της διαμόρφωσης των πρώτων αγροτικών κοινοτήτων της ανθρωπότητας, στο νησί του Αιγαίου.