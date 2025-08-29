Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Αυγούστου

Παρασκευή 29 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο το γεγονός που τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Αποτομή της Κεφαλής του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Αποτομή της τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

Ο μέγιστος και έσχατος των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και ο Πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Άγιος Ιωάννης, ζούσε, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Μάρκο, στην έρημο της Ιουδαίας, διακηρύσσοντας τον ερχομό του Μεσσία και καλώντας το λαό σε μετάνοια.

Ο λόγος του ήταν παρηγορητικός αλλά και ελεγκτικός, όπως και των παλαιότερων Προφητών και καυτηρίαζε την αμαρτία και κάθε είδους αδικία. Δε δίστασε να ελέγξει τους Φαρισαίους, τόσο για την υποκρισία τους όσο και για ηθικές ατασθαλίες, καθώς και τον ίδιο το βασιλιά Ηρώδη Αντίπα, ο οποίος συνήψε παράνομη σχέση με τη γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, την Ηρωδιάδα.

Η συγκεκριμένη στάση του Ιωάννη του Βαπτιστή οδήγησε αρχικά στη φυλάκισή του και τελικά στον αποκεφαλισμό του, όπως είχε ζητήσει η Σαλώμη, θυγατέρα της Ηρωδιάδας, η οποία γοήτευσε το βασιλιά με το ρυθμικό χορό της στο συμπόσιο της επετείου των γενεθλίων του κι έτσι εξασφάλισε δημόσια ένορκη υπόσχεση από το Ηρώδη ότι θα λάβει οτιδήποτε επιθυμεί ως δώρο έως και το μισό βασίλειό του.

Όμως, η κακία και η εμπάθεια της μητέρας της την παρακίνησε, αντί άλλου πολύτιμου δώρου, να ζητήσει την κεφαλή του Βαπτιστού. Περίλυπος ο Ηρώδης για την πράξη αυτή, αλλά δειλός για το τι θα πουν οι συνδαιτυμόνες, εκτελεί την απόφαση, σύμφωνα με την επιθυμία μητέρας και κόρης.

Η Τιμία Κεφαλή του Ιωάννου, που προσφέρθηκε στη Σαλώμη σε πιάτο, ετάφη στο χώρο της φυλακής από τους στρατιώτες.

Ο Βαπτιστής του Κυρίου ακολούθησε την οδό, που προέβλεπε το σχέδιο της θείας οικονομίας του Θεού και έγινε Πρόδρομος του Θεανθρώπου Χριστού.

Εμείς, τιμώντας σήμερα τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ας μιμηθούμε το ήθος και την παρρησία του και, μέσα από τη συμπεριφορά του Ηρώδη, ας διδαχθούμε τις συνέπειες της τρυφηλής ζωής και της ανηθικότητας, αλλά και της επιπόλαιης συμπεριφοράς, που οδηγεί ακόμη και σε ανόητους και υπερφίαλους όρκους.

Η οικονομική περισυλλογή που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής ή οι πανδημίες που έρχονται και επανέρχονται στην κοινωνία των ανθρώπων μπορεί να γίνουν ευκαιρία για πνευματική αξιοποίηση και μετατροπή της αλαζονείας και της ποικίλης σπατάλης του ανθρώπου, σε απλότητα, αλληλεγγύη και φιλανθρωπία.

Να σημειωθεί ότι κατά τη σημερινή ημέρα αν και η Εκκλησία παραγγέλλει στους πιστούς αυστηρή νηστεία ένεκα του Μαρτυρίου του Τιμίου Προδρόμου, επιτρέπεται το λάδι ένεκα του αναστάσιμου χαρακτήρα της Κυριακής.

Επίσης, τέτοια μέρα, 29 Αυγούστου το 2018, διαπιστώθηκε και διακηρύχθηκε η Αγιότητα του Οσίου Πατρός ημών Αμφιλοχίου Μακρή του εν Πάτμω ασκήσαντος. Η μνήμη του τιμάται στις 16 Απριλίου, ημέρα της κοιμήσεώς του.

Μεταξύ άλλων, έλεγε και το εξής ο Άγιος Αμφιλόχιος «Δεν έχω άλλην χαράν και άλλον πόθον, να σας δω μέσα στον Παράδεισον. Ο Θεός να σας αξιώσει της δόξης Του». Αυτή την ευχή και προσδοκία έχουμε όλοι μας, με τις πρεσβείες πάντων του Αγίου και εξαιρέτως του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου και Βαπτιστού Ιωάννου.