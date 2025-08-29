Τάνια Μπρεάζου: «Πάνω στη σκηνή νιώθω παντοδύναμη»

Η Τάνια Μπρεάζου, μίλησε στη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου και στο περιοδικό InStyle για την απόφασή της να ακολουθήσει από μικρή το όνειρό της, για την αγάπη της στη μουσική, αλλά και για τη δύναμη που αντλεί κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή. Η νεαρή τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη της για ανεξαρτησία και στην επιλογή της να φύγει μόνη της από το σπίτι της για να σπουδάσει στην Αθήνα.

Η ίδια θυμήθηκε τα εφηβικά της χρόνια, όταν έπρεπε να μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στα μαθήματα, τη ροκ μπάντα της και το πάθος της για τη μουσική. «Ήθελα από πολύ μικρή να είμαι αυτόνομη, να μην επιβαρύνω οικονομικά τη μητέρα μου. Ήθελα να πάρω τη ζωή στα χέρια μου, να είμαι ανεξάρτητη. Πήρα υποτροφία από το Μελάνθειο Ωδείο στη Ρόδο για τη βυζαντινή μουσική εδώ στην Αθήνα. Και ήρθα, στην ουσία, εδώ για σπουδές. Ήρθα μόνη μου, στα 17 μου, επειδή είχα κερδίσει χρονιά. Είχα δώσει Πανελλήνιες στο μεταξύ, όσο έδινα Πανελλήνιες, είχα και τη ροκ μπάντα μου και είχα και τη μαμά να μου λέει: “πρώτα τα μαθήματά σου και μετά η μουσική”. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι κρατούσα το βιβλίο της Ιστορίας και από κάτω από το βιβλίο είχα τις παρτιτούρες. Είχα τρέλα», είπε χαρακτηριστικά.

Η Τάνια Μπρεάζου τόνισε πως η μουσική ήταν πάντα η μεγαλύτερή της αγάπη και πως δεν είχε ποτέ αμφιβολία ότι αυτή θα ήταν η πορεία της. «Έλεγα πάντα: εγώ θα ασχοληθώ με τη μουσική, γι’ αυτό γεννήθηκα. Πάνω στη σκηνή νιώθω παντοδύναμη. Αλήθεια. Δεν το λέω με υπεροψία, καθόλου. Στην καθημερινή μου ζωή είμαι πάρα πολύ χαμηλών τόνων, ίσως δεν έχω και τόση αυτοπεποίθηση ή την αυτοπεποίθηση που θέλω. Όταν ανεβαίνω εκεί πάνω, επειδή νιώθω ότι η σκηνή όντως είναι το σπίτι μου και νιώθω τόσο οικεία, είναι σαν να λέω στον κόσμο: τώρα εγώ θα σας προσφέρω ό,τι έχω κι εσείς θα με κοιτάξετε», πρόσθεσε.