Άγρια ληστεία στο Ίλιον: Ξυλοκόπησαν και πέταξαν από τις σκάλες 71χρονο καρκινοπαθή για 500 ευρώ

Τον απόλυτο τρόμο έζησε στο Ίλιον ένας 71χρονος καρκινοπαθής, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας ληστείας από δύο δράστες που τον χτύπησαν, του πήραν την σύνταξη και στην συνέχεια τον πέταξαν από τις σκάλες.

Όλα έγιναν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στο Ίλιον. Σύμφωνα με το Livenews, o 71χρονος είχε σηκώσει τα χρήματα της σύνταξής του από τράπεζα και επέστρεψε σπίτι. Πριν μπει είδε δυο άτομα να τον πλησιάζουν.

«Ήρθανε με καλαμπούρια. Ε, λέω, κάποια παιδιά θα είναι φίλοι των παιδιών να πάμε σε πολυκατοικία» ανέφερε ο ηλικιωμένος. Οι δράστες τον αιφνιδίασαν και άρχισαν να τον χτυπούν. Ο ένας τον ακινητοποίησε και ο άλλος έψαχνε για το πορτοφόλι του.

«Ο ένας με σφίγγει, ο πιο κοντός, δυνατά, εγώ δεν μπορώ να αντιδράσω, δεν έχω δυνάμεις καθόλου. Και το βρήκε ο άλλος το πορτοφόλι και λέει το βρήκα. Και την ώρα που το παίρνουνε, μου δώσανε μία σπρωξιά στη σκάλα. Φώναζα και δεν με άκουγε κανένας» περιέγραψε ο 71χρονος.

Οι δυο δράστες που άρπαξαν τα 500 ευρώ της σύνταξης του ηλικιωμένου, απομακρύνθηκαν από την περιοχή και παρά τις έρευνες δεν εντοπίστηκαν.

«Μπήκα μέσα στο ασανσέρ, και βλέπω τη γυναίκα μου εδώ, είχε πάθει σοκ», είπε.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και πλέον αναρρώνει αναρρώσει, καθώς από την άγρια επίθεση που δέχθηκε γέμισε τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και τον λαιμό του. «Ο γιατρός είπε, θαύμα που σώθηκα», δήλωσε.

«Έναν άνθρωπο ΑμεΑ με 80% αναπηρία. Να τον ρίχνεις από τη σκάλα και να κάνεις αυτό, όχι απλά να τον κλέβεις, να πας να του κάνεις κακό, γιατί για μένα αυτό είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας», ανέφερε ο γιος του θύματος ληστείας. «Είναι καρκινοπαθής, εδώ και τρεισήμισι χρόνια, κάνει συνέχεια χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες», πρόσθεσε.

Οι ληστές είναι πιθανό να παρακολουθούσαν τον άντρα που έβαλαν στο στόχαστρο από την τράπεζα, να τον είδαν την ώρα που έκανε την ανάληψη των χρημάτων του και να περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να επιτεθούν.

«Δεν ξέρω που μπήκα στο μίνι μάρκετ, αν υπήρχε άλλο άτομο μέσα, και αυτοί καθόντουσαν έξω με το αυτοκίνητο, και την ώρα που μπήκα στο ταμείο να πληρώσω, να είδα εδώ ότι είχα λεφτά», δήλωσε ο ηλικιωμένος.