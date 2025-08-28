Ύπνος: Οι ώρες που πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση οθονών πριν κοιμηθείτε, σύμφωνα με γιατρό

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Οι ώρες που πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση οθονών πριν κοιμηθείτε, σύμφωνα με γιατρό
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Πόσο συχνά ελέγχετε το κινητό σας τηλέφωνο, λίγο πριν κοιμηθείτε; Μια συνήθεια που θεωρείται απόλυτα φυσιολογική, ίσως είναι ο κύριος ένοχος του κακού ύπνου. Μια ολιστική γιατρός αποκαλύπτει πόση ώρα πρέπει να αποφεύγετε τις οθόνες για να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας.

Ύπνος: «Ποτέ μην κοιμάστε με το κινητό τηλέφωνο δίπλα σας», συμβουλεύει ειδικός – Οι πιθανές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

Για πόσες ώρες πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση οθονών πριν τον ύπνο

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η Dr. Bowring, μια ειδικός με έδρα τον Καναδά και πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, μοιράστηκε την κορυφαία της συμβουλή για τον ύπνο, απευθυνόμενη κυρίως στις γυναίκες άνω των 40 ετών. «Ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα;» ρωτάει η ίδια στην αρχή του βίντεο. «Ο ένοχος μπορεί να είναι ο χρόνος που αφιερώνετε στις οθόνες πριν τον ύπνο».

Η Dr. Bowring τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγετε τις οθόνες για τουλάχιστον 2 ώρες πριν κοιμηθείτε, κάθε βράδυ. Ο λόγος είναι το μπλε φως που εκπέμπουν οι συσκευές, το οποίο καταστέλλει την παραγωγή μελατονίνης.

Ύπνος: Επιστήμονες προειδοποιούν για έναν άγνωστο κίνδυνο από την χρήση του κινητού τηλεφώνου στο κρεβάτι

Η μελατονίνη είναι ζωτικής σημασίας για τη ρύθμιση του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης και των κιρκάδιων ρυθμών του οργανισμού. Η έκθεση στο μπλε φως το βράδυ μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη του ύπνου και να μειώσει την ποιότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psychiatry έδειξε ότι μόλις μια ώρα επιπλέον μπροστά στην οθόνη, το βράδυ συνδέεται με 24 λεπτά λιγότερου ύπνου και 59% υψηλότερο κίνδυνο αϋπνίας.

Η Dr. Bowring συμβουλεύει: «Απενεργοποιήστε τις οθόνες τουλάχιστον δύο ώρες πριν τον ύπνο. Αν πρέπει να είστε μπροστά σε μια οθόνη, ειδικά μετά τη δύση του ήλιου, προστατέψτε τα μάτια σας με γυαλιά που μπλοκάρουν το μπλε φως».

@j9naturally Top Sleep Tip For Women Over 40💤👩 Discover the secrets to getting a better sleep after 40. As we age, our sleep patterns change, and it’s common to experience insomnia, restlessness, and fatigue. But what if you could wake up every morning feeling refreshed, energized, and ready to take on the day? In this video, Dr.Janine explores the latest tips and strategies to help you sleep better, faster, and more soundly, even in your 40s, 50s, and beyond. Get ready to transform your sleep and start living the best version of yourself! #sleep #womenshealth ♬ original sound – doctorjanine Bowring, ND

06:00 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

22:02 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

06:00 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

22:00 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

