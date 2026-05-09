Ύπνος: Πόσες ώρες πρέπει να κοιμάστε για να ξεκουράζεται σωστά ο εγκέφαλος σας, σύμφωνα με ειδικούς

Ο ύπνος δεν αποτελεί απλώς μια καθημερινή ανάγκη ξεκούρασης, αλλά έναν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία του εγκεφάλου σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με ειδικούς, η διάρκεια του ύπνου στη μέση ηλικία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον μελλοντικό κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, με τις επιστημονικές έρευνες να δείχνουν ότι ακόμη και λίγες ώρες λιγότερου ύπνου συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για τη γνωστική υγεία.

Τι έδειξε μελέτη για τον ύπνο και τον κίνδυνο άνοιας

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο ύπνος είναι σημαντικός. Λίγοι όμως συνειδητοποιούν πόσο επιβαρυντική μπορεί να αποβεί η έλλειψη ύπνου κατά τη μέση ηλικία σε βάθος χρόνου. Μια μελέτη σε 8.000 Βρετανούς ενήλικες, που διήρκεσε 25 χρόνια, έδειξε ότι ο ύπνος διάρκειας έξι ωρών ή λιγότερο στις ηλικίες των 50 και 60 ετών αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας κατά 30%.

Το εύρημα αυτό δεν οφείλεται απλώς στον τρόπο ζωής. Ο κίνδυνος παρέμεινε υψηλός ακόμα και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ και η καρδιαγγειακή υγεία.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 20 Απριλίου 2021 στο περιοδικό Nature Communications, με επικεφαλής την Dr. Séverine Sabia (Inserm και University College London). Βασίστηκε στη μελέτη Whitehall II και παρακολούθησε 7.959 συμμετέχοντες από την ηλικία των 50 ετών. Η ακρίβεια των δεδομένων επιβεβαιώθηκε τόσο από προσωπικές αναφορές όσο και από ειδικές συσκευές παρακολούθησης (επιταχυνσιόμετρα καρπού).

Γιατί η μέση ηλικία είναι το πιο κρίσιμο στάδιο

Οι περισσότερες προηγούμενες έρευνες για τον ύπνο και την άνοια επικεντρώνονταν σε άτομα άνω των 65 ετών. Ωστόσο, σε αυτή την ηλικία, οι αλλοιώσεις στον εγκέφαλο μπορεί να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Οι πρωτεΐνες αμυλοειδούς που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ μπορούν να συσσωρευτούν στον εγκέφαλο 15 έως 20 χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

Μελετώντας άτομα στην ηλικία των 50 ετών, οι επιστήμονες μπορούν να διακρίνουν αν ο λίγος ύπνος είναι η αιτία του προβλήματος ή απλώς ένα πρώιμο σύμπτωμα της νόσου.

Τα ευρήματα της μελέτης

Η έρευνα έδειξε σαφή συσχέτιση μεταξύ του περιορισμένου ύπνου (κάτω των 6 ωρών) στις ηλικίες 50 και 60 ετών και του κινδύνου άνοιας. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η συσχέτιση ήταν ασθενέστερη στην ηλικία των 70 ετών, πιθανώς επειδή σε εκείνο το στάδιο η άνοια είχε ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται υποκλινικά.

«Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα ύπνου εμφανίζονται σε άτομα με άνοια, αλλά παρέμενε ασαφές αν η διάρκεια του ύπνου στη μέση ηλικία επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου αργότερα», δήλωσε η Dr. Sabia.

«Χρησιμοποιώντας μια πολύ μεγάλη περίοδο παρακολούθησης, διαπιστώσαμε ότι ο ύπνος μικρής διάρκειας στη μέση ηλικία —που αξιολογήθηκε περισσότερα από 25 χρόνια πριν από τη μέση ηλικία έναρξης της άνοιας— σχετίζεται άμεσα με τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας στην τρίτη ηλικία».

Πώς ο ύπνος «καθαρίζει» τον εγκέφαλο και προλαμβάνει την άνοια

Ο εγκέφαλος δεν ξεκουράζεται απλώς κατά τη διάρκεια του ύπνου· εκτελεί μια κρίσιμη διαδικασία απομάκρυνσης αποβλήτων. Το γλυμφατικό σύστημα, ένα δίκτυο καναλιών που διατρέχει τον εγκέφαλο, ενεργοποιείται κυρίως όταν κοιμόμαστε. Αυτό το σύστημα «ξεπλένει» μεταβολικά υποπροϊόντα, όπως το βήτα-αμυλοειδές και η πρωτεΐνη tau – πρωτεΐνες που συσσωρεύονται στον εγκέφαλο ασθενών με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Όταν μειώνουμε συστηματικά τις ώρες του ύπνου μας, δίνουμε λιγότερο χρόνο στον εγκέφαλο να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία καθαρισμού.

Επιπλέον, ο ύπνος σταθεροποιεί τη μνήμη, ρυθμίζει τη φλεγμονή και υποστηρίζει τη μεταβολική λειτουργία των νευρώνων. Η Dr. Archana Singh-Manoux (Inserm και UCL) δηλώνει χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουμε ότι ο ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία του εγκεφάλου, καθώς εμπλέκεται στη μάθηση, τη μνήμη και την ικανότητα των εγκεφαλικών κυττάρων να παραμένουν υγιή».

Συσχέτιση ή αιτιώδης συνάφεια;

Η έρευνα εντοπίζει μια ισχυρή συσχέτιση, αλλά όχι απαραίτητα μια αποδεδειγμένη αιτιώδη σχέση. Είναι πιθανό ο λίγος ύπνος στη μέση ηλικία να αντανακλά πρώιμες βιολογικές αλλαγές που αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας, αντί να προκαλεί άμεσα τον κίνδυνο.

Η ερευνήτρια Sabia σημειώνει: «Αν και δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο ανεπαρκής ύπνος προκαλεί άνοια, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας καλός ύπνος ωφελεί την εγκεφαλική υγεία. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη σημασία της υγιεινής του ύπνου».

Πως να προστατέψετε την υγεία του εγκεφάλου σας

Οι έρευνες υποδεικνύουν σταθερά τις 7 ώρες ύπνου ανά νύχτα ως το όριο για την ξεκούραση του εγκεφάλου και την μείωση του κινδύνου εμφάνισης άνοιας. Για να επιτύχετε αυτόν τον στόχο, οι ειδικοί προτείνουν τα εξής:

Σταθερό πρόγραμμα ύπνου: Ίδια ώρα κατάκλισης και αφύπνισης.

Περιορισμός αλκοόλ: Το αλκοόλ διαταράσσει την αρχιτεκτονική του ύπνου.

Σωματική άσκηση: Η τακτική δραστηριότητα βελτιώνει την ποιότητα της ξεκούρασης.

Έλεγχος υγείας: Αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας όπως η υπέρταση που κατακερματίζουν τον ύπνο.

Η Dr. Sara Imarisio, επικεφαλής ερευνών στο Alzheimer’s Research UK, προσθέτει: «Η διακοπή του καπνίσματος, η μετρημένη κατανάλωση αλκοόλ, η πνευματική και σωματική δραστηριότητα, η ισορροπημένη διατροφή και ο έλεγχος της χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης βοηθούν στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου καθώς μεγαλώνουμε».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) καταγράφει σχεδόν 10 εκατομμύρια νέα περιστατικά άνοιας παγκοσμίως κάθε χρόνο. Ο ύπνος είναι ένας από τους λίγους παράγοντες που μπορούμε να τροποποιήσουμε, με ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία από μεγάλες μελέτες, και ένας από τους ελάχιστους που δεν κοστίζει τίποτα για να βελτιωθεί.