Ύπνος: Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο σας όταν χάνετε μια νύχτα ύπνου, σύμφωνα με μελέτη

Ο ύπνος δεν είναι απλώς ξεκούραση είναι η στιγμή που ο εγκέφαλος «καθαρίζει» και ανανεώνει τις λειτουργίες του. Όταν όμως χάνουμε έστω και μία νύχτα ύπνου, αυτή η διαδικασία διαταράσσεται, επηρεάζοντας τη συγκέντρωση, τη μνήμη και την πνευματική διαύγεια. Νέα έρευνα αποκαλύπτει με ποιο τρόπο ο εγκέφαλος προσπαθεί να αποτοξινωθεί μέσα στη μέρα, προκαλώντας αυτά τα γνωστά “νοητικά κενά” μετά από αϋπνία.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν χάνουμε μια νύχτα ύπνου, σύμφωνα με μελέτη

Ένα βράδυ χωρίς ύπνο δεν σημαίνει μόνο κούραση και υπνηλία. Σύμφωνα με νέα έρευνα του MIT (Massachusetts Institute of Technology – Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης), ο εγκέφαλός μας προσπαθεί να “καθαρίσει” τον εαυτό του μέσα στη μέρα, μια διαδικασία που κανονικά συμβαίνει μόνο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το αποτέλεσμα; Μειωμένη προσοχή, “κενά” μνήμης και πνευματική ομίχλη.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Neuroscience, αποκάλυψε ότι ορισμένες στιγμές απώλειας προσοχής σε άτομα με έλλειψη ύπνου συμπίπτουν με κύματα εγκεφαλονωτιαίου υγρού (CSF), το οποίο ρέει μέσα και έξω από τον εγκέφαλο — μια διαδικασία “καθαρισμού” των τοξινών που, υπό κανονικές συνθήκες, συμβαίνει μόνο κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Γιατί ο ύπνος είναι κάτι περισσότερο από ξεκούραση

Ο ύπνος δεν είναι απλώς ξεκούραση, είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του εγκεφάλου και την καθαρότητα του νου. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (CSF) λειτουργεί σαν “φυσικό καθαριστικό”, απομακρύνοντας μεταβολικά απόβλητα όσο κοιμόμαστε.

Το 2019, η ομάδα της καθηγήτριας Laura Lewis από το MIT ανακάλυψε ότι το CSF κινείται ρυθμικά σε κύματα κατά τη διάρκεια του ύπνου, συγχρονισμένα με τα εγκεφαλικά κύματα. Αυτή η διαδικασία φαίνεται να είναι κρίσιμη για την υγεία και λειτουργικότητα των νευρώνων. Το επόμενο ερώτημα ήταν αναπόφευκτο: Τι συμβαίνει όταν στερούμαστε τον ύπνο;

Πώς οι ερευνητές παρακολούθησαν τον εγκέφαλο με έλλειψη ύπνου

Η ερευνητική ομάδα στρατολόγησε 26 εθελοντές, τους οποίους εξέτασε δύο φορές: μία μετά από κανονικό ύπνο και μία μετά από αϋπνία όλη τη νύχτα. Μέσα σε μηχανή MRI, οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν οπτικά και ακουστικά τεστ προσοχής, ενώ φορούσαν EEG καπέλα για καταγραφή της εγκεφαλικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, οι ερευνητές παρακολουθούσαν καρδιακό ρυθμό, αναπνοή και διάμετρο της κόρης των ματιών.

Όπως ήταν αναμενόμενο, όσοι δεν είχαν κοιμηθεί αντιδρούσαν πιο αργά ή καθόλου. Τη στιγμή αυτών των “νοητικών κενών”, οι ερευνητές παρατήρησαν κύματα CSF να ρέουν έξω από τον εγκέφαλο, για να επιστρέψουν μόλις η προσοχή αποκατασταθεί — μια μικρογραφία της διαδικασίας καθαρισμού του ύπνου. «Τη στιγμή που η προσοχή χάνεται, το υγρό κινείται προς τα έξω. Όταν η προσοχή επανέρχεται, το υγρό επιστρέφει μέσα», εξηγεί η Lewis.

Ολόκληρο το σώμα συμμετέχει στην διαδικασία καθαρισμού του εγκεφάλου

Η μελέτη αποκάλυψε ότι οι αλλαγές αυτές δεν περιορίζονται μόνο στον εγκέφαλο. Κατά τη διάρκεια απώλειας προσοχής, ο καρδιακός ρυθμός και η αναπνοή επιβραδύνονται, ενώ οι κόρες των ματιών συστέλλονται, γεγονός το οποίο αποδεικνύει πως πρόκειται για μια συντονισμένη, ολόσωμη διαδικασία.

«Φαίνεται ότι δεν πρόκειται για ένα απλό εγκεφαλικό φαινόμενο, αλλά για ένα γεγονός που συμβαίνει σε ολόκληρο το σώμα», τονίζει η Lewis.

Η ερευνήτρια υποστηρίζει ότι πιθανότατα υπάρχει ένα ενιαίο δίκτυο ελέγχου που συνδέει τη σκέψη, την προσοχή και τη φυσιολογία. «Υποψιαζόμαστε ότι ένα ενιαίο νευρωνικό κύκλωμα ελέγχει τόσο τις υψηλού επιπέδου γνωστικές λειτουργίες — όπως η προσοχή και η αντίληψη — όσο και βασικές φυσιολογικές διεργασίες όπως η ροή του CSF, η κυκλοφορία του αίματος και η αγγειακή συστολή».

Το νευρικό σύστημα πίσω από τη σύνδεση

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το νοραδρενεργικό σύστημα, το οποίο ρυθμίζει την εγρήγορση και τη φυσιολογική κατάσταση του σώματος μέσω της νοραδρεναλίνης, ίσως αποτελεί το “κέντρο ελέγχου” αυτής της συντονισμένης διαδικασίας.

Με άλλα λόγια, κάθε φορά που νιώθουμε “νοητική ομίχλη” μετά από μια άυπνη νύχτα, ο εγκέφαλός μας προσπαθεί κυριολεκτικά να καθαρίσει τον εαυτό του εις βάρος της συγκέντρωσής μας.

Η έλλειψη ύπνου δεν προκαλεί απλώς κόπωση. Καταπονεί το σώμα, διαταράσσει τον φυσικό “καθαρισμό” του εγκεφάλου και μειώνει την προσοχή, τη μνήμη και την παραγωγικότητα. Ο ύπνος είναι η φυσική ανανέωση του εγκεφάλου και η στέρησή του έχει τίμημα.