Ύπνος: 4 προβλήματα που μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια της άνοιας, σύμφωνα με ειδικούς

Ο ύπνος δεν είναι απλώς μια περίοδος ξεκούρασης για το σώμα. Κατά τη διάρκειά του, ο εγκέφαλος εκτελεί κρίσιμες λειτουργίες που σχετίζονται με τη μνήμη, την αποκατάσταση των κυττάρων και την απομάκρυνση τοξινών. Όταν ο κύκλος του ύπνου διαταράσσεται συστηματικά, αυτό μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εγκεφάλου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελεί πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως η άνοια.

Η σύνδεση ύπνου και νευροεκφυλιστικών παθήσεων

Οι συνήθειες του ύπνου σας επηρεάζουν άμεσα την υγεία του εγκεφάλου σας και αντίστροφα η κατάσταση του εγκεφάλου επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου σας. Όταν το σώμα βιώνει μία ή περισσότερες χρόνιες διαταραχές, αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελεί πρώιμο σημάδι για κάτι πιο σοβαρό συμπεριλαμβανομένης της άνοιας.

«Η σχέση μεταξύ των διαταραχών ύπνου και της άνοιας είναι ένας δυναμικός και ταχέως εξελισσόμενος τομέας έρευνας», δηλώνει ο Dr. Arman Fesharaki-Zadeh, επίκουρος καθηγητής νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Yale.

«Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των διαταραχών του ύπνου —ιδιαίτερα κατά τον ύπνο βραδέων κυμάτων (SWS) ή βαθύ ύπνο— και του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης άνοιας. Οι αλλαγές στην δομή του ύπνου μπορεί να λειτουργήσουν ως πρώιμοι βιοδείκτες νευροεκφυλιστικών ασθενειών», επισημαίνει η ειδικός.

Πώς ο ύπνος «καθαρίζει» τον εγκέφαλο

Ο εγκέφαλός σας διαθέτει ένα δίκτυο που ονομάζεται γλυμφατικό σύστημα, το οποίο αποβάλλει τις τοξίνες ενώ κοιμάστε. Σε αυτές τις τοξίνες περιλαμβάνεται το αμυλοειδές βήτα, μια πρωτεΐνη που συσσωρεύεται στον εγκέφαλο κατά την εξέλιξη της άνοιας. Επομένως, εάν αντιμετωπίζετε διαταραχές που αλλοιώνουν σημαντικά τον κύκλο ύπνου-εγρήγορσης, το σώμα σας ίσως σας δίνει μια έγκαιρη προειδοποίηση.

Μνήμη και ύπνος REM

Η μνήμη σχηματίζεται στον εγκέφαλο σε τρία στάδια: κωδικοποίηση, ενοποίηση και ανάκτηση. Η ενοποίηση (consolidation) υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον βαθύ ύπνο και τον ύπνο REM, σταθεροποιώντας τις νέες πληροφορίες. Η διακοπή του ύπνου, ειδικά κατά τα στάδια της ενοποίησης, μπορεί να συμβάλει σε επίμονη εξασθένηση της μνήμης.

Η επίδραση της άνοιας στο βιολογικό ρολόι

Η άνοια επηρεάζει πολλαπλές λειτουργίες του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένης της μνήμης, του κιρκάδιου ρυθμού (το εσωτερικό μας ρολόι) και της συμπεριφοράς. «Συνεπώς, η νόσος σε πρώιμο στάδιο μπορεί να διαταράξει το βιολογικό ρολόι και τη φυσιολογική δομή του ύπνου», επισημαίνει ο πιστοποιημένος νευρολόγος Dr. Rob Nawaz Khan.

Προβλήματα ύπνου και άνοια: Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Ειδικοί αναλύουν τέσσερα προβλήματα ύπνου που θα μπορούσαν να αποτελούν πρώιμα σημάδια άνοιας.

Σοβαρή αϋπνία

Ύπνος σε ακατάλληλες ώρες

Διαταραχή συμπεριφοράς στον ύπνο REM (Acting Out Dreams)

Νυχτερινή περιπλάνηση

Σοβαρή αϋπνία

H περιστασιακή αϋπνία δεν είναι ανησυχητική, αλλά η ξαφνική εμφάνιση παρατεταμένης αϋπνίας θα πρέπει να αξιολογείται βαθύτερα. Η σοβαρή αϋπνία περιλαμβάνει ακραία δυσκολία στην έλευση και τη διατήρηση του ύπνου, καθώς και έντονη κόπωση κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνοδευόμενη από συχνές και ασυνήθιστες αλλαγές στη διάθεση.

«Στη νόσο Αλτσχάιμερ, η δυσκολία στον ύπνο, οι συχνές νυχτερινές αφυπνίσεις, οι αλλαγές στη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της νύχτας και η υπνηλία την ημέρα είναι συχνά φαινόμενα, καθώς τα εγκεφαλικά δίκτυα που ρυθμίζουν τον κύκλο ύπνου-εγρήγορσης σταδιακά φθείρονται», αναφέρει ο νευρολόγος Dr. Fawad Mian.

Ύπνος σε ακατάλληλες ώρες

Ο κύκλος ύπνου-εγρήγορσης, γνωστός και ως κιρκάδιος ρυθμός, ρυθμίζει τα καθημερινά μοτίβα εγρήγορσης και κούρασης. Όταν αυτός ο ρυθμός διαταράσσεται, το σώμα αποσυντονίζεται από το περιβάλλον. Κάποιος μπορεί «να κοιμάται περισσότερο την ημέρα και να μένει ξύπνιο τη νύχτα. Αυτές οι αλλαγές συχνά συνδέονται με σύγχυση και αλλαγές στη συμπεριφορά», εξηγεί ο Mian. «Αυτό συμβαίνει επειδή ο νευροεκφυλισμός επηρεάζει το εσωτερικό ρολόι του εγκεφάλου».

Επίσης, μπορεί να παρατηρηθούν επαναλαμβανόμενες αφυπνίσεις που συνοδεύονται από αποπροσανατολισμό ή διέγερση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό είναι γνωστό και ως «σύνδρομο της δύσης του ηλίου» (sundowning), το οποίο εμφανίζεται αργά το απόγευμα και το βράδυ.

Διαταραχή συμπεριφοράς στον ύπνο REM (Acting Out Dreams)

Το να «ζείτε» έντονα τα όνειρά σας (φωνάζοντας ή κινώντας τα μέλη σας) μπορεί να είναι ένα πρώιμο σημάδι ορισμένων μορφών άνοιας, «ιδιαίτερα της άνοιας με σωμάτια Lewy και της νόσου Πάρκινσον», λέει ο Mian. Κάποιος που πάσχει από αυτή τη διαταραχή μπορεί να φωνάζει, να κλωτσάει ή να κινείται έντονα στο κρεβάτι ενώ κοιμάται, αντιδρώντας συνήθως σε ένα τρομακτικό ή γεμάτο δράση όνειρο.

«Αυτό συμβαίνει χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα μνήμης, καθώς οι περιοχές του εγκεφαλικού στελέχους που ελέγχουν την παράλυση των μυών κατά τη διάρκεια των ονείρων επηρεάζονται νωρίς», επισημαίνει ο Mian.

Νυχτερινή περιπλάνηση

Το να σηκώνεται κανείς από το κρεβάτι και να περιπλανιέται στο σπίτι τη νύχτα, συχνά σε κατάσταση σύγχυσης, μπορεί να είναι σημάδι άνοιας. Σε αυτή την περίπτωση, ο κιρκάδιος ρυθμός έχει διαταραχθεί πλήρως και το σώμα αισθάνεται ανησυχία ή, μερικές φορές, πόνο.

Ο εγκέφαλος παραμένει ενεργός τη νύχτα, με αποτέλεσμα την έλλειψη ξεκούρασης. Αυτή η διαταραχή «μειώνει την ικανότητα του εγκεφάλου να καθαρίζει τις άχρηστες πρωτεΐνες κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να συμβάλει στη γνωστική παρακμή», εξηγεί ο Khan.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα προβλήματα ύπνου από μόνα τους δεν σημαίνουν απαραίτητα άνοια.