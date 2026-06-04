Αντιμετώπιση αϋπνίας: Οι 3 τεχνικές που προτείνει ειδικός – Η «αντισυμβατική» μέθοδος που βοηθά το μυαλό να χαλαρώσει

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Το να στριφογυρίζετε στο κρεβάτι χωρίς να σας παίρνει ο ύπνος είναι ένα από τα πιο συχνά και απογοητευτικά προβλήματα της καθημερινότητας. Μια ειδικός ύπνου δίνει χρήσιμες συμβουλές, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει μια απλή αλλά «αντισυμβατική» τεχνική που, σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να βοηθήσει το μυαλό να χαλαρώσει ώστε να κοιμηθείτε πιο εύκολα.

Οι 3 συμβουλές από ειδικό για να κοιμηθείτε πιο γρήγορα

Όλοι γνωρίζουμε πόσο εκνευριστικό είναι να ξαπλώνεις στο κρεβάτι και να προσπαθείς απεγνωσμένα να σε πάρει ο ύπνος, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Πολλοί από εμάς δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως το περιβάλλον, το καθημερινό άγχος ή η αίσθηση ότι ζεσταινόμαστε ή κρυώνουμε υπερβολικά.

Πέρα από την απογοήτευση που προκαλεί, η χρόνια έλλειψη ύπνου μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Ευτυχώς, υπάρχουν αρκετές μέθοδοι που μπορούν να κάνουν τη διαδικασία αυτή πιο εύκολη.

Κατακόρυφο για καλύτερη κυκλοφορία του αίματος

Αν και ακούγεται ασυνήθιστο, η πρώτη συμβουλή της Dr. Katherine Hall δεν κοστίζει τίποτα. Όπως αναφέρει η ψυχολόγος με εξειδίκευση στον ύπνο συνιστά ένα απλό κατακόρυφο διάρκειας δύο λεπτών πριν από τον ύπνο. Αυτή η κίνηση ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο, στοχεύοντας άμεσα στους κύριους αδένες: την υπόφυση και τον υποθάλαμο.

«Αυτή η άσκηση βοηθά επίσης στην αποτοξίνωση των επινεφριδίων, συμβάλλοντας στην αποβολή των αρνητικών σκέψεων και στην προώθηση μιας πιο θετικής νοοτροπίας. Μπορείτε να κάνετε εξάσκηση στηριζόμενοι σε έναν τοίχο μέχρι να αποκτήσετε την απαραίτητη ισορροπία», προσθέτει η ίδια.

Διαβάστε ένα παραμύθι (Ναι, ακόμα και οι ενήλικες!)

Μια άλλη τεχνική που προτείνει η ειδικός είναι η ανάγνωση μιας ιστορίας πριν τον ύπνο.

Γιατί λειτουργεί αυτή η μέθοδος: Τα παραμύθια δεν είναι μόνο για παιδιά. Η ανάγνωση ενός βιβλίου ή η δημιουργία μιας φανταστικής ιστορίας στο μυαλό σας βοηθά στη μείωση του στρες.

Τι να επιλέξετε: Προτιμήστε λογοτεχνία μυστηρίου, ρομάντζο ή επιστημονική φαντασία.

Τι να αποφύγετε: Μην διαβάζετε βιβλία γνώσεων (non-fiction) που βάζουν τον εγκέφαλο σε διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Οι φανταστικές ιστορίες μιμούνται τα όνειρα, προετοιμάζοντας το μυαλό για ύπνο.

Προσοχή στις οθόνες: Η Dr. Hall προειδοποιεί να μην διαβάζετε από ψηφιακές συσκευές, καθώς το μπλε φως εμποδίζει την έκκριση της μελατονίνης (της ορμόνης του ύπνου). Μόλις μία ώρα έκθεσης σε οθόνη μπορεί να καθυστερήσει την απελευθέρωση μελατονίνης έως και 3 ώρες!

Η «παράδοξη πρόθεση»: Προσπαθήστε να μείνετε ξύπνιοι

Η πιο ανατρεπτική συμβουλή της ειδικού περιλαμβάνει τη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος (με ελαφριές πιτζάμες και λεπτά κλινοσκεπάσματα) και, παραδόξως, την προσπάθεια να μείνετε ξύπνιοι.

Πρόκειται για μια ψυχολογική τεχνική που ονομάζεται «παράδοξη πρόθεση» (paradoxical intention). Σας ενθαρρύνει να ξαπλώσετε στο κρεβάτι χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα για να αποκοιμηθείτε, προσπαθώντας μάλιστα να κρατήσετε τα μάτια σας ανοιχτά για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Πώς λειτουργεί η τεχνική: