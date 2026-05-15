Ύπνος: Ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της αϋπνίας στην υγεία – Τα ανησυχητικά ευρήματα μελέτης

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Πηγή φωτογραφίας: freepik
Μια νύχτα αϋπνίας μπορεί να μοιάζει ακίνδυνη, όμως οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις της στον οργανισμό ίσως είναι πιο σοβαρές απ’ όσο φανταζόμαστε. Νέα ευρήματα δείχνουν ότι ακόμη και 24 ώρες χωρίς ύπνο μπορούν να επηρεάσουν τη μνήμη, τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη συνολική υγεία, προκαλώντας αλλαγές που θυμίζουν νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Η έλλειψη ύπνου για ένα βράδυ συνδέεται με ανησυχητικές αλλαγές στον εγκέφαλο

Όλοι έχουμε αναγκαστεί κάποια στιγμή να μείνουμε ξύπνιοι όλη νύχτα για να προλάβουμε μια προθεσμία ή για μια κοινωνική εκδήλωση. Ωστόσο, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ακόμη και μία νύχτα χωρίς ύπνο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι ειδικοί συνιστούν στους ενήλικες να κοιμούνται 7 έως 9 ώρες κάθε βράδυ για βέλτιστη υγεία και γνωστική λειτουργία. Φυσικά, με τους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, είναι σχεδόν αδύνατο να εξασφαλίζουμε έναν τέλειο ύπνο κάθε βράδυ. Παρόλα αυτά, ίσως θα έπρεπε να αποφεύγουμε τα συστηματικά «ξενύχτια», καθώς οι ερευνητές εντόπισαν στον ανθρώπινο εγκέφαλο προβλήματα που προσομοιάζουν με αυτά της νόσου Αλτσχάιμερ, μετά από μόλις 24 ώρες αϋπνίας.

Επίσης, τα ξενύχτια δεν βοηθούν καθόλου τους φοιτητές που διαβάζουν τελευταία στιγμή για τις εξετάσεις τους.

Τα ανησυχητικά ευρήματα μελέτης για τον ύπνο

Μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Ibadan στη Νιγηρία εξέτασε μια μεγάλη συλλογή ιατρικών μελετών των τελευταίων 25 ετών σχετικά με την έλλειψη ύπνου, τη μνήμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Τα ευρήματα είναι ανησυχητικά:

  • Βλάβη στη μνήμη: Ακόμη και μία νύχτα αϋπνίας μπορεί να βλάψει τη λειτουργία της μνήμης.
  • Αποδυνάμωση νευρώνων: Οι συνδέσεις μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων εξασθενούν.
  • Συσσώρευση τοξινών: Η έλλειψη ύπνου εμποδίζει τον εγκέφαλο να δημιουργήσει νέα κύτταρα και επιτρέπει τη συσσώρευση τοξινών.

Αυτές οι επιπτώσεις αντικατοπτρίζουν την επίδραση της νόσου Αλτσχάιμερ, της πιο συχνής αιτίας άνοιας παγκοσμίως. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης των ΗΠΑ (NIA), το Αλτσχάιμερ ευθύνεται για το 60% έως 80% των περιπτώσεων άνοιας.

Μπορεί να αντιστραφεί η βλάβη από την αϋπνία; Τι λένε επιστήμονες

Παρότι οι επιπτώσεις της αϋπνίας στον εγκέφαλο είναι ανησυχητικές, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, εξηγώντας ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να αντιστραφούν με επαρκή ξεκούραση και αναπλήρωση του χαμένου ύπνου. Ακόμη και ένας σύντομος μεσημεριανός ύπνος φαίνεται πως μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση ορισμένων γνωστικών λειτουργιών.

Ωστόσο, οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν ότι το γνωστό «ξενύχτι για διάβασμα» μόνο ωφέλιμο δεν είναι, καθώς η έλλειψη ύπνου δυσκολεύει τη μνήμη, μειώνει τη συγκέντρωση και επηρεάζει αρνητικά την κρίση και τη διάθεση — ακριβώς δηλαδή όσα χρειάζεται κανείς στις απαιτητικές στιγμές των εξετάσεων.

Το πείραμα των 264 ωρών: Η περίπτωση του Randy Gardner

Τι συμβαίνει όμως αν μείνουμε ξύπνιοι για περισσότερο από μία μέρα; Το 1963, ο 17χρονος Randy Gardner αποφάσισε να δει τι συμβαίνει στον εγκέφαλο χωρίς ύπνο για μια ολόκληρη εβδομάδα, αντέχοντας τελικά 11 ημέρες.

Αν και οι γιατροί που παρακολούθησαν τα εγκεφαλικά του κύματα τον χαρακτήρισαν τότε «ιατρικά υγιή», ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ένιωθε τις αρνητικές επιπτώσεις για χρόνια. Το 1997, πάνω από 40 χρόνια αργότερα, παρουσίασε σοβαρή αϋπνία, με την ακριβή αιτία να παραμένει ασαφής.

