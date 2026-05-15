ΕΟΠΥΥ για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης με εικονικές φυσικοθεραπείες: «Κομβικός ο ρόλος του συστήματος επιβεβαίωσης μέσω OTP»

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) χαιρετίζει την απόλυτα επιτυχημένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία οδήγησε στην πλήρη εξιχνίαση υπόθεσης και στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε μεθοδικά, διαπράττοντας συστηματικές και κακουργηματικού χαρακτήρα απάτες σε βάρος του Οργανισμού.

Κατά τη διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης υπήρξε ουσιαστική συνεργασία των ελεγκτικών μηχανισμών με τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας για την αποκάλυψη της παράνομης δράσης του κυκλώματος. Μέσα από την ενδελεχή διασταύρωση στοιχείων και τη χαρτογράφηση της δράσης των εμπλεκομένων, παρασχέθηκε στις διωκτικές αρχές όλο το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό.

«Κομβικός ο ρόλος του συστήματος επιβεβαίωσης μέσω OTP στην αποκάλυψη του κυκλώματος»

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της προστασίας των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, έχει προχωρήσει στην υποχρεωτική εκτέλεση γνωματεύσεων με χρήση κωδικού OTP (One Time Password) για σειρά παροχών υγείας και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και οι φυσικοθεραπείες.

Η εφαρμογή του κωδικού OTP, ο οποίος αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου, αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της φυσικής παρουσίας του ασφαλισμένου κατά τη λήψη της υπηρεσίας ή του υγειονομικού υλικού, ενισχύοντας ουσιαστικά τους μηχανισμούς ελέγχου και πρόληψης φαινομένων καταχρηστικών ή εικονικών εκτελέσεων.

Κατά την ανάλυση στατιστικών δεδομένων εκτέλεσης γνωματεύσεων με χρήση OTP, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εντόπισαν περιπτώσεις πολλαπλών εκτελέσεων γνωματεύσεων σε διαφορετικά ΑΜΚΑ με χρήση του ίδιου αριθμού κινητού τηλεφώνου. Τα ευρήματα αυτά αξιολογήθηκαν άμεσα και διαβιβάστηκαν προς περαιτέρω διερεύνηση στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Η συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με τις αρμόδιες ελεγκτικές και διωκτικές αρχές συνέβαλε καθοριστικά στην εξάρθρωση κυκλώματος απάτης που αφορούσε εικονικές φυσικοθεραπείες, προστατεύοντας τόσο τους πόρους του Οργανισμού όσο και τα δικαιώματα των πραγματικών δικαιούχων υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε στην περαιτέρω θωράκιση του συστήματος γνωματεύσεων. Από τον Φεβρουάριο του 2025, η έκδοση γνωματεύσεων προϋποθέτει την ύπαρξη πιστοποιημένου αριθμού κινητού τηλεφώνου, ο οποίος αναζητείται αρχικά στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) και στη συνέχεια στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης πιστοποιημένου αριθμού, δεν επιτρέπεται η έκδοση νέας γνωμάτευσης, πέραν της πρώτης ενημερωτικής, μέσω της οποίας ο δικαιούχος καλείται να ολοκληρώσει την πιστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του.

Συνεχίζονται οι σαρωτικοί έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα

Η διοίκηση του Οργανισμού καθιστά σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι «φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος θα αντιμετωπίζονται με μηδενική ανοχή».

Προσθέτει ότι θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τους σαρωτικούς ελέγχους σε όλα τα επίπεδα, αναβαθμίζοντας διαρκώς τα ψηφιακά του εργαλεία και παραμένοντας σε διαρκή συνεργασία με τη δικαιοσύνη και τις διωκτικές αρχές για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.