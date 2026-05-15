ΕΟΠΥΥ για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης με εικονικές φυσικοθεραπείες: «Κομβικός ο ρόλος του συστήματος επιβεβαίωσης μέσω OTP»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Υγεία

ΕΟΠΥΥ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) χαιρετίζει την απόλυτα επιτυχημένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία οδήγησε στην πλήρη εξιχνίαση υπόθεσης και στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε μεθοδικά, διαπράττοντας συστηματικές και κακουργηματικού χαρακτήρα απάτες σε βάρος του Οργανισμού.

Κατά τη διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης υπήρξε ουσιαστική συνεργασία των ελεγκτικών μηχανισμών με τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας για την αποκάλυψη της παράνομης δράσης του κυκλώματος. Μέσα από την ενδελεχή διασταύρωση στοιχείων και τη χαρτογράφηση της δράσης των εμπλεκομένων, παρασχέθηκε στις διωκτικές αρχές όλο το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό.

«Κομβικός ο ρόλος του συστήματος επιβεβαίωσης μέσω OTP στην αποκάλυψη του κυκλώματος»

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της προστασίας των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, έχει προχωρήσει στην υποχρεωτική εκτέλεση γνωματεύσεων με χρήση κωδικού OTP (One Time Password) για σειρά παροχών υγείας και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και οι φυσικοθεραπείες.

Η εφαρμογή του κωδικού OTP, ο οποίος αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου, αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της φυσικής παρουσίας του ασφαλισμένου κατά τη λήψη της υπηρεσίας ή του υγειονομικού υλικού, ενισχύοντας ουσιαστικά τους μηχανισμούς ελέγχου και πρόληψης φαινομένων καταχρηστικών ή εικονικών εκτελέσεων.

Κατά την ανάλυση στατιστικών δεδομένων εκτέλεσης γνωματεύσεων με χρήση OTP, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εντόπισαν περιπτώσεις πολλαπλών εκτελέσεων γνωματεύσεων σε διαφορετικά ΑΜΚΑ με χρήση του ίδιου αριθμού κινητού τηλεφώνου. Τα ευρήματα αυτά αξιολογήθηκαν άμεσα και διαβιβάστηκαν προς περαιτέρω διερεύνηση στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Η συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με τις αρμόδιες ελεγκτικές και διωκτικές αρχές συνέβαλε καθοριστικά στην εξάρθρωση κυκλώματος απάτης που αφορούσε εικονικές φυσικοθεραπείες, προστατεύοντας τόσο τους πόρους του Οργανισμού όσο και τα δικαιώματα των πραγματικών δικαιούχων υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε στην περαιτέρω θωράκιση του συστήματος γνωματεύσεων. Από τον Φεβρουάριο του 2025, η έκδοση γνωματεύσεων προϋποθέτει την ύπαρξη πιστοποιημένου αριθμού κινητού τηλεφώνου, ο οποίος αναζητείται αρχικά στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) και στη συνέχεια στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης πιστοποιημένου αριθμού, δεν επιτρέπεται η έκδοση νέας γνωμάτευσης, πέραν της πρώτης ενημερωτικής, μέσω της οποίας ο δικαιούχος καλείται να ολοκληρώσει την πιστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του.

Συνεχίζονται οι σαρωτικοί έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα

Η διοίκηση του Οργανισμού καθιστά σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι «φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος θα αντιμετωπίζονται με μηδενική ανοχή».

Προσθέτει ότι θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τους σαρωτικούς ελέγχους σε όλα τα επίπεδα, αναβαθμίζοντας διαρκώς τα ψηφιακά του εργαλεία και παραμένοντας σε διαρκή συνεργασία με τη δικαιοσύνη και τις διωκτικές αρχές για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

Κοινωνική Αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις – Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ασαμάτογλου: Τα επίπεδα των 2,15 ευρώ το λίτρο αναμένεται να ξεπεράσει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης- Τι είπε για το πετρέλ...

Η Microsoft αναβαθμίζει το Copilot στον Edge με δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από όλες τις καρτέλες με AI

Πώς τα σούπερ-κβάζαρ διαμόρφωσαν τους πρώιμους γαλαξίες και «μπέρδεψαν» το James Webb
περισσότερα
06:00 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Η βιταμίνη D μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη σε συγκεκριμένες ομάδες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο προσκήνιο τον πιθανό ρόλο της βιταμίνης D στην πρόληψη ...
22:00 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Η επιλογή των κατάλληλων κλινοσκεπασμάτων επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου σας. Οι ε...
17:53 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται συσκευασμένα στρούντελ μήλο-κανέλα – Τι βρέθηκε

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ανακαλεί από την αγορά στρουντελάκια μήλο-κανέλα, όπω...
06:00 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Φλεγμονή: Οι τροφές που βοηθούν στην μείωσή της με φυσικό τρόπο – Τι έδειξε μελέτη

Η χρόνια φλεγμονή συνδέεται με σοβαρές παθήσεις όπως οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης και ο καρκίν...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις