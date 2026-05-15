Ο Τραμπ θέλει το «θαμμένο ουράνιο» του Ιράν: «Μόνο ΗΠΑ και Κίνα μπορούν να το βγάλουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, υποστηρίζοντας πως μόνο οι ΗΠΑ και η Κίνα διαθέτουν την τεχνολογία για να τα ανακτήσουν από τα κατεστραμμένα πυρηνικά συγκροτήματα της χώρας, αναφέρει το Sky News.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, κατά την επιστροφή του από το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε τον όρο «πυρηνική σκόνη» για να περιγράψει τα περίπου 440 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, έχουν θαφτεί κάτω από τα συντρίμμια μετά τις περσινές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Μας είπαν ότι μόνο ΗΠΑ ή Κίνα μπορούν να το βγάλουν»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ίδια η Τεχεράνη παραδέχθηκε πως δεν διαθέτει τα τεχνικά μέσα για την απομάκρυνση του υλικού.

«Μας είπαν ότι δεν μπορούν να το απομακρύνουν επειδή δεν έχουν την τεχνολογία. Είπαν ότι δεν διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα. Μου είπαν απευθείας ότι μόνο η Κίνα ή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το κάνουν», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί είχαν αρχικά συμφωνήσει να παραδοθεί το ουράνιο, πριν αλλάξουν στάση.

«Μου είπαν: “Είχες δίκιο. Ήταν ολοκληρωτική καταστροφή”. Με αυτά τα δεδομένα, εγώ θέλω να το αποκτήσω και είχαν συμφωνήσει, αλλά μετά το πήραν πίσω. Τελικά όμως θα συμφωνήσουν», δήλωσε.

Η διαμάχη για το πυρηνικό πρόγραμμα

Το Ιράν επιμένει εδώ και χρόνια ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς και πολιτικούς σκοπούς.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και δυτικές χώρες κατηγορούν την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, ειδικά λόγω των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να πιέζει για αυστηρότερο έλεγχο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μετά τον πόλεμο και τις επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.