Ζωή Κωνσταντοπούλου: Άρση ασυλίας της για δύο υποθέσεις εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής
Μετά από μία μαραθώνια και επεισοδιακή συνεδρίαση, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε, με τις ψήφους μόνο των βουλευτών της ΝΔ, καθώς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από την ψηφοφορία, να εισηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την άρση ασυλίας κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τις δύο, από τις συνολικά πέντε υποθέσεις, που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή από την Εισαγγελία, ενώ τις τρεις υπόλοιπες δικογραφίες θα τις συζητήσει την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαϊου.

Η συζήτηση και η ψηφοφορία για τις δύο δικογραφίες, θα διεξαχθούν στην Ολομέλεια την ερχόμενη Τρίτη 19 Μαϊου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σημερινή κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ζήτησε την αναβολή της συζήτησης, καταγγέλλοντας ότι δεν ήταν επαρκής ο χρόνος για να λάβει γνώση των δικογραφιών.

Παράλληλα, κατέθεσε αίτημα εξαίρεσης του προέδρου Γιώργου Γεωργαντά, καταλογίζοντάς του μεροληπτική συμπεριφορά, ενώ έκανε λόγο και για ακυρότητα της όλης διαδικασίας.

Το αίτημά της απορρίφθηκε από όλα τα κόμματα, ενώ στηρίχθηκε μόνο από τον εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία.
Τελικά, η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση και να πάρει σήμερα απόφαση για τις δύο δικογραφίες οι οποίες αφορούν:

– Μηνυτήρια αναφορά δύο δικαστικών λειτουργών με την κατηγορία παραβίασης προσωπικών δεδομένων και διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας που φέρονται να έχουν τελεσθεί στη Λάρισα στις 19 Μαρτίου κατά τη δίκη των Τεμπών.

-Συκοφαντική δυσφήμιση που έχει κάνει κατά της κ. Κωνσταντοπούλου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για δηλώσεις σε βάρος του σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Σημειώνεται ότι οι πέντε δικογραφίες αφορούν: Παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας περιουσίας και συκοφαντική δυσφήμιση.

Οι τέσσερις μηνυτήριες αναφορές έχουν υποβληθεί από δικαστικούς λειτουργούς και αστυνομικούς, με μία να είναι αυτεπάγγελτη, και φέρεται να έχουν τελεστεί κατά τη διάρκεια της δίκης των Τεμπών στη Λάρισα και η πέμπτη από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

