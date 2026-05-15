Φάμελλος στη συνάντηση με ΠΟΕ-ΟΤΑ: Ανάγκη για Αυτοδιοίκηση με ισχυρές αρμοδιότητες, αλλά και μόνιμη χρηματοδότηση

Την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στους αγώνες και τις κινητοποιήσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ «για να υπάρχει μόνιμη και ασφαλής δουλειά στους Δήμους, να έχει η Αυτοδιοίκηση δημόσιες λειτουργίες, να έχουν καλές αμοιβές και ασφάλεια οι εργαζόμενοι, αλλά και να λειτουργούν οι κοινωνικές και οι υπόλοιπες δημοτικές δομές που αμφισβητούνται από την κυβέρνηση», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος σε συνάντηση που είχε σήμερα με την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, στρέφοντας παράλληλα τα βέλη του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού.

«Ασφαλής, καλά αμειβόμενη και σταθερή εργασία σημαίνει ισχυροί Δήμοι και ισχυρή κοινωνία. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του κ. Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν κοινωνικές υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη και να υποχωρεί και η Αυτοδιοίκηση και η εργασία. Εμείς θέλουμε μια Προοδευτική Ελλάδα που Εργασία, Αυτοδιοίκηση και κοινωνία θα προχωράνε μαζί» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η κυβέρνηση επιτίθεται στην Αυτοδιοίκηση»

Υπογράμμισε την ανάγκη μονιμοποίησης όλων των εργαζομένων που απασχολούνται στην Αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές με ελαστική ή ορισμένου χρόνου εργασία (παιδικοί σταθμοί, δημιουργική απασχόληση, φροντίδα ηλικιωμένων, κλπ.). Υπενθύμισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει τροπολογία στη Βουλή για τον 13ο και 14ο μισθό, ανέδειξε την ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση να έχουν ασφάλεια στην εργασία, διότι υπάρχουν πολλά εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα και υποστήριξε πως πρέπει «να έχουμε Αυτοδιοίκηση με πραγματικές ισχυρές αρμοδιότητες, αλλά και με ισχυρή μόνιμη χρηματοδότηση».

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως δεν μεριμνά για τον κόσμο της εργασίας και επιτίθεται στην Αυτοδιοίκηση. «Όσο λιγότεροι εργαζόμενοι είναι στην Αυτοδιοίκηση και όσο λιγότερη ασφάλεια και αμοιβή έχουν οι εργαζόμενοι, τόσο οι πολίτες δεν θα έχουν ποιότητα ζωής, ποιότητα περιβάλλοντος, ασφάλεια και κοινωνικό κράτος. Αυτά αμφισβητεί η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης» είπε χαρακτηριστικά.

«Οι εργαζόμενοι της ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι έτοιμοι να δώσουν τη μάχη τους»

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Κουμουνδούρου, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Νίκος Τράκας, αφού ευχαρίστησε τον Σωκράτη Φάμελλο για τη συνάντηση, αναφέρθηκε στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριμένα, ανέδειξε τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού, προσθέτοντας ότι βασικό αίτημα είναι η μονιμοποίηση των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές και η κατάργηση της διάταξης Βορίδη που στρέφεται κατά των εργαζομένων στους Δήμους.

«Η κυβέρνηση σκληραίνει την άποψή της. Με τον καινούργιο Κώδικα ουσιαστικά απαγορεύει να δικαιώνονται οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια και ζητά την απόλυσή τους. Αυτό για εμάς δεν είναι αποδεκτό. Όπως και βέβαια οι δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών, του κ. Λιβάνιου, ότι οι εργαζόμενοι που εργάζονται έξι, επτά και οκτώ χρόνια είναι “ρουσφέτια”», σημείωσε ο Ν. Τράκας και πρόσθεσε:

«Εάν δεν πάρουμε απαντήσεις, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι εργαζόμενοι της ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι έτοιμοι να δώσουν τη μάχη τους» ξεκαθάρισε ο κ. Τράκας καταλήγοντας ότι «το επόμενο βήμα είναι απεργίες και κινητοποιήσεις. Θα δώσουμε τη μάχη για να νικήσουμε».

Στη συνάντηση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε επίσης ο βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Εσωτερικών Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο συντονιστής του τμήματος Αυτοδιοίκησης Θεόδωρος Γκοτσόπουλος και ο αν. συντονιστής του τμήματος Εργατικής Πολιτικής Γιώργος Μακρυνός.

Από την ΠΟΕ-ΟΤΑ συμμετείχαν -εκτός από τον πρόεδρο Νίκο Τράκα, ο οποίος προσέφερε συμβολικά στον Σωκράτη Φάμελλο ένα αγαλματίδιο του Κλεισθένη- ο ΓΓ Βασίλης Πετρόπουλος, οι αντιπρόεδροι Γιάννης Τσούνης και Γιάννης Χρυσανθακόπουλος, ο γραμματέας οργανωτικού Χριστόδουλος Ευθυμίου, ο γραμματέας δημοσίων σχέσεων Σπυρίδων Κωνσταντάς, η αν. ταμίας Σταματία Τσουμέα και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Βασίλης Γκιτάκος.