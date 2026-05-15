Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα, μιλά για πρώτη φορά ο πατέρας – Οι νέες εικόνες από το δώμα «τρώγλη»

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

O πατέρας της πολυμελούς οικογένειας στο Περιστέρι, όπου έξι ανήλικα αδερφάκια ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες, σε ένα δώμα μόλις 27 τ.μ, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια. Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα” στο Star, είπε ότι η οικογένειά του είναι δεμένη, όμως τα οικονομικά τους προβλήματα είναι πολύ μεγάλα.

“Η οικογένεια που δημιούργησα με την σύζυγό μου είναι όλη μου η ζωή. Εργάζομαι αδειάλειπτα και σκληρά για να προσφέρω ό,τι καλύτερο μπορώ στα έξι παιδιά μου, είμαι αναγκασμένος να δουλεύω το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, χωρίς ποτέ να παραπονεθώ γι’ αυτό”, είπε αρχικά ο πατέρας της οικογένειας.

“Είμαστε μια δεμένη οικογένεια. Το περιστατικό που ήρθε στη δημοσιότητα δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένας μόνιμος τρόπος ζωής. Αναγκαστήκαμε να φιλοξενηθούμε στο δώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετοίκησή μας στο νέο μας σπίτι”, πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη μαρτυρία μητέρας συμμαθήτριας των παιδιών που είπε ότι τα δύο κορίτσια της οικογένειας ηλικίας 8-9 ετών φοράνε ακόμα πάνες, είπε:

“Δυστυχώς περιστατικά ασθένειας, τα οποία έπληξαν την οικογένειά μου, ήταν αυτά που εκδηλώθηκαν ως μεμονωμένο συμβάν, το οποίο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει μόνη της η σύζυγός μου με 6 παιδιά μέσα σε αυτό το μικρό σπίτι”.

Και κατέληξε:

“Ζητώ την εκδήλωση του κοινωνικού προσώπου της πολιτείας και αντί για δριμύ κατηγορώ ας μας συνδράμει ως οφείλει για να κρατήσουμε δεμένη την οικογένειά μας, προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των παιδιών μας”.

Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα

Στο μεταξύ, η μητέρα της οικογένειας είναι έγκυος στο έβδομο παιδί της, κάτι που επιβεβαίωσε η δικηγόρος της οικογένειας Αναστασία Κερχανατζίδου, μιλώντας στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα”.

“Πράγματι, το επιβεβαιώνουμε, είναι έγκυος. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί αρχικά όταν το ακούει κάποιος ίσως να σχηματίζει μια συγκεκριμένη άποψη. Η οικογένεια αυτή ζούσε σε αρκετά καλές συνθήκες σε νησί. Προέκυψε μια επιτακτική ανάγκη να μετακομίσει η οικογένεια στην Αθήνα, όπου γύρισαν πίσω. Είχαν μισθώσει ένα διαμέρισμα με αρκετές καλές συνθήκες όπου όμως ο προηγούμενος μισθωτής δεν είχε εξέλθει εμπρόθεσμα, οπότε αναγκάστηκαν για μερικές μέρες να μείνουν στο συγκεκριμένο οίκημα” ανέφερε η κ. Κερχανατζίδου.

«Τους πήγαν ρούχα και τα άφησαν να σαπίσουν»

Εν τω μεταξύ, σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα από το σπίτι στο Περιστέρι όπου ζούσαν τα έξι παιδιά. Οι εικόνες προβλήθηκαν από την εκπομπή «Αποκαλύψεις» και φαίνεται η κατάσταση, στην οποία ζούσε η πολύτεκνη οικογένεια.

