ΗΠΑ: «Ακινητοποιήσαμε τέσσερα πλοία» για να επιβληθεί ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: EU / Copernicus Sentinel-2 / Reuters
Νέα στοιχεία για τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό γύρω από τα Στενά του Ορμούζ έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), ανακοινώνοντας ότι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη ανακατευθύνει 75 εμπορικά πλοία και έχουν «ακινητοποιήσει» τέσσερα ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον αποκλεισμό.

Σε ανάρτησή της, η CENTCOM δημοσίευσε φωτογραφία ελικοπτέρου MH-60R Sea Hawk που απογειώνεται από το αντιτορπιλικό USS Rafael Peralta στην Αραβική Θάλασσα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιβολής του αποκλεισμού κατά του Ιράν.

«Μέχρι σήμερα, 75 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και τέσσερα έχουν ακινητοποιηθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Η επιχείρηση των ΗΠΑ εντάσσεται στη ραγδαία κλιμάκωση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να επιβάλει έλεγχο στη θαλάσσια κυκλοφορία μετά τις απειλές και τους περιορισμούς που έχει ανακοινώσει η Τεχεράνη για τα πλοία που περνούν από την περιοχή.

Το Ιράν έχει ήδη δηλώσει ότι επιτρέπει τη διέλευση μόνο σε «φιλικές χώρες» και πλοία που συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές, ενώ οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τις κινήσεις αυτές απειλή για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Φόβοι για περαιτέρω στρατιωτική σύγκρουση

Η ανακοίνωση ότι τέσσερα εμπορικά πλοία «ακινητοποιήθηκαν» αναμένεται να προκαλέσει νέα ένταση, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τις σημαίες των πλοίων ή τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση.

