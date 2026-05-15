Καλλιθέα: Η στιγμή που ο δράστης πυροβολεί 4 φορές μέσα στο μπαρ – Η «βόλτα» με το όπλο στο χέρι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αποκαλυπτικό βίντεο στο οποίο καταγράφεται ό,τι συνέβη το βράδυ της Κυριακής στο μπαρ στην Καλλιθέα, όταν ο 58χρονος πυροβόλησε συνολικά τέσσερις φορές, τις δύο κατά της μπαργούμαν και συζύγου του ιδιοκτήτη, έρχεται στη δημοσιότητα. Στο οπτικό υλικό έχει απαθανατιστεί τόσο ο δράστης, όσο όμως και η χρονική διαφορά μεταξύ των πυροβολισμών, αλλά και η “βόλτα” που κάνει με το όπλο στο χέρι.

Αρχικά λοιπόν ο 58χρονος πυροβολεί δύο φορές την 43χρονη. Η γυναίκα που δέχεται τα πυρά τρέχει να βγει από το μπαρ, όπως και κάποιοι θαμώνες. Όμως, οι περισσότεροι δεν έχουν αντιληφθεί το παραμικρό και συνεχίζουν να πίνουν το ποτό τους.

Ο 58χρονος ατάραχος περπατά με το όπλο στο χέρι και κάποια στιγμή πυροβολεί άλλες δύο φορές, όπως φαίνεται στο βίντεο της εκπομπής LiveNews του Mega.

Από την πρώτη φορά που χρησιμοποίησε το όπλο του ως τη δεύτερη, μεσολαβούν περίπου δυόμιση λεπτά. Μάλιστα φέρεται να συζητούσε με κάποιους άλλους, δίχως να δείχνει την παραμικρή διάθεση να φύγει.

Τότε, οι πελάτες καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και πανικόβλητοι σπεύδουν να βρουν διέξοδο για να προστατευθούν.

Η γυναίκα και ο σύζυγό της, που την βοηθούσε, βγήκαν στη Θησέως ψάχνοντας όχημα να τους μεταφέρει σε κάποιο νοσοκομείο.

Ο 58χρονος επιχειρεί να φύγει και αυτός αλλά δεν προλαβαίνει. Οι πρώτοι αστυνομικοί που έχουν φτάσει στο σημείο τον ακινητοποιούν και τον συλλαμβάνουν.

«Είχε σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή μου – Για χιλιοστά δεν πείραξε ζωτικό όργανο»

Η 43χρονη σύζυγος του ιδιοκτήτη του μπαρ στην Καλλιθέα η οποία και τραυματίστηκε από τα πυρά του 58χρονου, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια και υποστήριξε ότι ο δράστης «ήρθε για να σκοτώσει».

«Εννοείται, τον είδα. Ήταν κατά πάνω μου. Σε απόσταση αναπνοής. Κανονικότατα. Έχω και κάμερες παντού. Όλα η Αστυνομία. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Στην γνάθο, στον λαιμό και στον ώμο. Το διαμπερές στον ώμο ήταν. Ναι, θυμάμαι τα πάντα. Εννοείται από το σοκ είχαμε αφήσει κινητά μέσα, κλειδιά. Πώς θα ειδοποιήσουμε ασθενοφόρα, ιστορίες; Και πάλι καλά που ο αδελφός μου βγήκε από την πίσω πόρτα, έφερε τα κλειδιά από το αμάξι και με πήγε. Καλά εννοείται ότι θα επιστρέψω. Το ένα μεμονωμένο γεγονός με έναν τρελό, τρελό… μην του δώσω και ελαφρυντικά, δεν θα μου σταματήσει τη ζωή» ανέφερε η 43χρονη.

Όπως λέει η ίδια: «Καταρχήν, αν δεν ήμουν εγώ, θα ήταν οποιοσδήποτε άλλος. Γιατί ο συγκεκριμένος κύριος είχε σκοπό εκείνη τη μέρα που έφτασε να αφαιρέσει τη ζωή μου. Αυτός μπήκε κατευθείαν με το όπλο μέσα. Δεν υπήρχε διαπληκτισμός. Μπήκε με σκοπό να σκοτώσει. Μπορεί να ήταν οποιοσδήποτε. Μπορεί να ήταν σε άλλο μαγαζί που έμαθα ότι ήταν πιο πριν και πυροβολούσαν από έξω κι έχουν και βίντεο. Τώρα οι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν σε άλλα μαγαζιά έτσι, γιατί κακό τους κάνει, όπως έκανε κακό και στο δικό μου μαγαζί και είναι λογικό. Γιατί πιο πριν ήταν σε άλλο μαγαζί ο άνθρωπος και στον δρόμο να τύχαινε, να έχει έναν διαπληκτισμό με κάποιον και να βγάζει το όπλο. Δεν ήταν θαμώνας καθημερινός. Είχε έρθει 4-5 φορές, είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Δύο τελευταίες φορές ευγενικά και όμορφα και ωραία, δεν τον αφήσαμε να μπει. Γιατί ξέραμε τον λόγο», συμπληρώνει.

Όσο για την κατάστασή της τόνισε: «Σε μια εβδομάδα θα βγάλω κάτι βίδες, σε οκτώ μήνες και μετά θα βγάλω κάτι πλάκες που έχω. Όχι λάμες. Πλάκες μου είπανε. Σε σχεδόν ένα μήνα πρέπει να ξανάρθω να μου ξαναδούν τον ώμο γιατί πάμε συντηρητικά, γιατί έχω κάταγμα και στον ώμο. Για χιλιοστά δεν πείραξε ζωτικό όργανο, αλλά το πάμε συντηρητικά. Νεύρο που μπορούσε να με άφηνε με το πρόσωπό μου παραμορφωμένο πλήρως. Για χιλιοστά πιο κάτω ήταν νεύρο. Δεν ξέρω αν έχει πειραχτεί λίγο, γιατί έχω μελανιές και είμαι πρησμένη».

«Μας κάνανε και το χειρουργείο. Θα αποκατασταθεί μετά από έξι μήνες, μου λένε. Αλλά για χιλιοστά δεν πείραξε και το νεύρο γιατί θα έμενα παραμορφωμένη, αν έβρισκε το νεύρο. Και αυτό είναι το λιγότερο βασικά. Και εγώ είμαι άνθρωπος και σε μια τέτοια φάση ούτε εγώ ξέρω τι θα έκανα να σου πω την αλήθειά μου» πρόσθεσε.