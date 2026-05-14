Πυροβολισμοί σε μπαρ στην Καλλιθέα: «Είχε σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή μου – Για χιλιοστά δεν πείραξε ζωτικό όργανο» λέει η 43χρονη τραυματίας

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Η 43χρονη σύζυγος του ιδιοκτήτη του μπαρ στην Καλλιθέα η οποία και τραυματίστηκε από τα πυρά του 58χρονου, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια και υποστήριξε ότι ο δράστης «ήρθε για να σκοτώσει».

«Εννοείται, τον είδα. Ήταν κατά πάνω μου. Σε απόσταση αναπνοής. Κανονικότατα. Έχω και κάμερες παντού. Όλα η Αστυνομία. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Στην γνάθο, στον λαιμό και στον ώμο. Το διαμπερές στον ώμο ήταν. Ναι, θυμάμαι τα πάντα. Εννοείται από το σοκ είχαμε αφήσει κινητά μέσα, κλειδιά. Πώς θα ειδοποιήσουμε ασθενοφόρα, ιστορίες; Και πάλι καλά που ο αδελφός μου βγήκε από την πίσω πόρτα, έφερε τα κλειδιά από το αμάξι και με πήγε. Καλά εννοείται ότι θα επιστρέψω. Το ένα μεμονωμένο γεγονός με έναν τρελό, τρελό… μην του δώσω και ελαφρυντικά, δεν θα μου σταματήσει τη ζωή» ανέφερε η 43χρονη.

Όπως λέει η ίδια: «Καταρχήν, αν δεν ήμουν εγώ, θα ήταν οποιοσδήποτε άλλος. Γιατί ο συγκεκριμένος κύριος είχε σκοπό εκείνη τη μέρα που έφτασε να αφαιρέσει τη ζωή μου. Αυτός μπήκε κατευθείαν με το όπλο μέσα. Δεν υπήρχε διαπληκτισμός. Μπήκε με σκοπό να σκοτώσει. Μπορεί να ήταν οποιοσδήποτε. Μπορεί να ήταν σε άλλο μαγαζί που έμαθα ότι ήταν πιο πριν και πυροβολούσαν από έξω κι έχουν και βίντεο. Τώρα οι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν σε άλλα μαγαζιά έτσι, γιατί κακό τους κάνει, όπως έκανε κακό και στο δικό μου μαγαζί και είναι λογικό. Γιατί πιο πριν ήταν σε άλλο μαγαζί ο άνθρωπος και στον δρόμο να τύχαινε, να έχει έναν διαπληκτισμό με κάποιον και να βγάζει το όπλο. Δεν ήταν θαμώνας καθημερινός. Είχε έρθει 4-5 φορές, είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Δύο τελευταίες φορές ευγενικά και όμορφα και ωραία, δεν τον αφήσαμε να μπει. Γιατί ξέραμε τον λόγο», συμπληρώνει.

Όσο για την κατάστασή της τόνισε: «Σε μια εβδομάδα θα βγάλω κάτι βίδες, σε οκτώ μήνες και μετά θα βγάλω κάτι πλάκες που έχω. Όχι λάμες. Πλάκες μου είπανε. Σε σχεδόν ένα μήνα πρέπει να ξανάρθω να μου ξαναδούν τον ώμο γιατί πάμε συντηρητικά, γιατί έχω κάταγμα και στον ώμο. Για χιλιοστά δεν πείραξε ζωτικό όργανο, αλλά το πάμε συντηρητικά. Νεύρο που μπορούσε να με άφηνε με το πρόσωπό μου παραμορφωμένο πλήρως. Για χιλιοστά πιο κάτω ήταν νεύρο. Δεν ξέρω αν έχει πειραχτεί λίγο, γιατί έχω μελανιές και είμαι πρησμένη».

«Μας κάνανε και το χειρουργείο. Θα αποκατασταθεί μετά από έξι μήνες, μου λένε. Αλλά για χιλιοστά δεν πείραξε και το νεύρο γιατί θα έμενα παραμορφωμένη, αν έβρισκε το νεύρο. Και αυτό είναι το λιγότερο βασικά. Και εγώ είμαι άνθρωπος και σε μια τέτοια φάση ούτε εγώ ξέρω τι θα έκανα να σου πω την αλήθειά μου» πρόσθεσε.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 58χρονος που το πρωί της Κυριακής 10 Μαΐου πυροβόλησε με το αυτόματο Ούζι στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας την 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Ο άνδρας έφτασε στα δικαστήρια της Ευελπίδων στις περίπου 11 το πρωί με σκυμμένο κεφάλι. Μπήκε στο ανακριτικό γραφείο, όπου παρέμεινε γύρω στη μία ώρα, δίνοντας εξηγήσεις για όσα συνέβησαν.

Ο συγκεκριμένος βαρύνεται σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου, καθώς και πλημμελήματα που αφορούν οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, άσκοπους πυροβολισμούς και δύο πράξεις οπλοκατοχής που αφορούν ένα μαχαίρι και ένα σπρέι πιπεριού.

Κατά την απολογία του ο 58χρονος φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι λειτούργησε υπό την επήρεια πολύ μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, είπε ότι είχε πιει πάρα πολύ και ότι θολωμένος δεν καταλάβαινε τι έκανε άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση με το όπλο που παραδέχθηκε ότι κατείχε παράνομα.

«Είχα καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Στο μαγαζί πήγαινα συχνά, ήταν το στέκι μου. Το όπλο το κατείχα παράνομα. Ήμουν θολωμένος από το ποτό και άρχισα να πυροβολώ. Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση» φέρεται να είπε χαρακτηριστικα

