Περιστέρι: Συγκλονίζουν οι νέες μαρτυρίες για τα 6 ανήλικα – «Ανατριχιαστική κατάσταση», «Ήταν όλο τον χρόνο με τα ίδια ρούχα και παπούτσια»

Στο νοσοκομείο Παίδων βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση τα έξι ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν να ζουν σε άθλιες συνθήκες σε δώμα πολυκατοικίας στο Περιστέρι, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που κινητοποίησε τις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμή, τα παιδιά ζούσαν μαζί με τους γονείς τους σε δώμα 27 τετραγωνικών μέτρων, σε χώρο με ακαθαρσίες, σκουπίδια, υγρασία και σοβαρές ελλείψεις σε βασικές συνθήκες υγιεινής. Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων, ενώ οι γονείς τους συνελήφθησαν και κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις για την υπόθεση.

Ο διευθυντής του σχολείου όπου φοιτούσαν τα παιδιά ανέφερε στο Live News: «Αν δίδυμα έρχονται με μονό καρότσι χωρίς ομπρέλα, όταν βρέχει έξω, αν έξι άτομα οικογένεια κοιμούνται, όπως φάνηκε τελικά, στρωματσάδα, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο και αν τα παιδιά, λόγω αυτών των συνθηκών, έχουν μαζέψει πάρα πολλές απουσίες, μα οι πολλές απουσίες είναι που ξεκίνησαν το πράγμα…. Αυτά τα παιδάκια, δυστυχώς, σίγουρα θα έχουν πάθει καμιά πνευμονία, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί, ήταν ανατριχιαστική κατάσταση».

«Όταν ζεις σε ένα δωμάτιο, με κλειστά παντζούρια, παράθυρα με χαρτοκιβώτια καρφωμένα πάνω στα παράθυρα για να μην μπαίνει καθόλου φως, να μην τους βλέπει κανένας και το λες αυτό. Ξεκινάς τις διαδικασίες και στη συνέχεια τα δίνουν πάλι πίσω. Τι να σας πω τώρα; Λειτουργεί το σύστημα; Δεν λειτουργεί» πρόσθεσε.

«Όπως έλεγε η κοινωνική υπηρεσία, βρήκε τα δύο δωμάτια γεμάτα με πράγματα, κιβώτια μαζεμένα, δήθεν ότι ήταν έτοιμοι να κάνουν μετακόμιση αν έβρισκαν σπίτι, που δεν έβρισκαν ποτέ. Η κουζίνα σε αχρηστία, το μπάνιο σε ημιαχρηστία. Τι άλλο να σας πω; Είχαν ένα δωμάτιο για στρωματσάδα κάτω, με πολλή υγρασία στους τοίχους και καθόλου ήλιο μέσα. Τι να σας πω τώρα; Και είπαμε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι για τα παιδιά, που είδε και η κοινωνική λειτουργός. Προχώρησε η διαδικασία, τα πήραν για μία εβδομάδα, δύο, και μετά τα έδωσαν ξανά πίσω» κατέληξε

«Ήταν όλο τον χρόνο με τα ίδια ρούχα, ίδια παπούτσια»

Μαρτυρίες από το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον κάνουν λόγο για μακροχρόνιες δυσκολίες διαβίωσης, ελλιπή φροντίδα των παιδιών, καθώς και προβλήματα στη σίτιση και την καθαριότητά τους.

Μητέρα συμμαθητών των παιδιών ανέφερε: «Τους δώσαμε πόσες σακούλες ρούχα, έχει περάσει ολόκληρη η σχολική χρονιά, δεν έχουμε δει τα παιδιά να φορέσουν ένα από τα ρούχα που δώσαμε. Η πεθερά μου έτυχε και έβλεπε τη γυναίκα που κατέβαινε με το καρότσι μία, δύο, τρεις φορές. Την είδε με τα πολλά παιδάκια. Κάποια στιγμή της λέει: “Σταμάτα, ρε κορίτσι μου”, λέει, “που σε θέλω”. Και της έδωσε μια τσάντα τρόφιμα, μακαρόνια, ρύζια, σάλτσα, ζάχαρη, τα πάντα».

Η ίδια πρόσθεσε: «Όταν πήγε όμως η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου στο σπίτι, είπαν ότι βρέθηκε η κουζίνα, στην οποία δεν έχει μαγειρευτεί ποτέ φαγητό. Ήταν μη αξιοποιήσιμη τελείως. Το σπίτι ήταν ακατάστατο, χωρίς κρεβάτια, με τα παιδιά να κοιμούνται στο πάτωμα. Και τότε είχε πει ότι δεν μαγειρεύουν γιατί ο μπαμπάς δουλεύει σε ξενοδοχείο και φέρνει φαγητό από εκεί».

«Εγώ τον μπαμπά, όσες φορές τον πετύχαινα στον δρόμο, γιατί κάποιες φορές τον είχα πετύχει να κοιμάται και στο αμάξι, ένα παλιό κόκκινο αυτοκίνητο, θα τον έβλεπα να τρώει είτε σάντουιτς τυποποιημένο είτε κάνα κρουασάν. Δηλαδή πάντα κάτι έτρωγε ο μπαμπάς στον δρόμο. Ήταν και δύο μέτρα. Ήταν ένας νταγκλαράς».

«Όλα ατημέλητα, βρόμικα, σκισμένα. Μπορώ να σου πω ότι ήταν όλο τον χρόνο με τα ίδια ρούχα, ίδια παπούτσια. Όλες τις ημέρες δεν τα έβγαζαν από πάνω τους. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και δεν μύριζαν. Δηλαδή τα έπλεναν με σκέτο νερό και τα ξανάβαζαν. Δηλαδή έρχονταν κοντά σου και δεν σου ερχόταν η μυρωδιά, αφού ήξερες ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τελείως άπλυτος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό», συμπλήρωσε.

Άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια ανέφεραν ότι είχαν προσπαθήσει να βοηθήσουν τα παιδιά και τους γονείς τους. Πρώην εκπαιδευτικός των παιδιών, από την παλιά γειτονιά τους, είπε στο Live News ότι είχε προσφερθεί βοήθεια, χωρίς όμως ανταπόκριση.

«Τους είχαμε πει να πάνε στην εκκλησία να πάρουν γεύματα, δεν ήθελαν. Εκείνοι χρωστούσαν κανένα εξάμηνο. Τα χρήματα έλεγαν ότι τα έχουν, αλλά τα κρατούν για να βρουν καλύτερο σπίτι».

Η ίδια περιέγραψε την εικόνα που είχε για τα παιδιά όταν η οικογένεια ζούσε, το 2021, σε άλλη γειτονιά στο Περιστέρι: «Φοβισμένα θα έλεγα κάπως, όταν μία μαμά λέει σε ένα παιδί “θα κάτσεις στο παγκάκι και δεν θα κουνηθείς μέχρι να σου πω” και το παιδί δεν κουνιέται… Ένας εκπαιδευτικός καταλαβαίνει πολλά».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και σχολική τροχονόμος από την παλιά γειτονιά της οικογένειας, η οποία θυμήθηκε τα παιδιά που σήμερα είναι τα μεγαλύτερα της οικογένειας να δείχνουν όλο και πιο ταλαιπωρημένα με το πέρασμα του χρόνου.

«Αυτά τα παιδάκια έρχονταν στο σχολείο μας. Ήταν πέντε αδερφάκια. Τα δύο ήταν στο δημοτικό και τα δύο στο νήπιο. Αυτά που ήταν στο νήπιο ήταν πάρα πολύ καχεκτικά. Μιλάμε πολύ αδύνατα, ατημέλητα. Όταν αντιλήφθηκε η μαμά ότι έρχεται η Αστυνομία, πήρε τα μικρά και εξαφανίστηκε. Πήραν τα μεγάλα μόνο τότε σε κάποια δομή. Μετά δεν ξέρουμε τι έγινε. Τους τα ξαναέδωσαν. Δεν έχουμε καταλάβει τον λόγο».