Akylas: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως queer αγόρι – Είναι σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω, να αγαπούν τα παιδιά τους όπως και να είναι»

Ελένη Φλισκουνάκη

Ο Akylas, την Τρίτη 12 Μαΐου, ξετρέλανε με την εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό της φετινής Eurovision, το κοινό που παρακολουθεί φανατικά τον μουσικό διαγωνισμό. Πλέον, η προσοχή της ελληνικής αποστολής είναι στραμμένη στον Μεγάλο Τελικό, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (16/5). Χθες (13/5), ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε σε μία εκδήλωση που έγινε για τους Eurofans, όπου μεταξύ άλλων μίλησε και για την προσωπική του ζωή.

Το πρωί της Πέμπτης 14 Μαΐου, στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, «Breakfast@Star», προβλήθηκε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε πριν από λίγες ώρες ο Akylas.

«Δεν τους άκουσα ποτέ και δεν σταμάτησα»

Συγκεκριμένα, ο Akylas εξομολογήθηκε πως: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως queer αγόρι. Βίωσα bullying και δεν είχα χρήματα, διασυνδέσεις. Τόσοι άνθρωποι μου έλεγαν ότι έπρεπε να σταματήσω να το κάνω αυτό και έπρεπε να αλλάξω καριέρα και χάνω τον χρόνο μου. Αλλά δεν τους άκουσα ποτέ και δεν σταμάτησα».

«Και αυτό πρέπει να κάνετε όλοι σας! Δεν πρέπει ποτέ να αφήσετε κανέναν να μπει στο κεφάλι σας και να σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή δεν πρόκειται να τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία στα χέρια σας! Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας, 100%, αν θέλετε. Οπότε απλά πιστέψτε σε εσάς και αγαπήστε τον εαυτό σας περισσότερο!», συνέχισε.

Ακόμα, ο φετινός μας εκπρόσωπος είπε ότι: «Η μητέρα μου είναι τόσο υπερήφανη, τόσο χαρούμενη. Όταν άκουσε το τραγούδι για πρώτη φορά, έκλαιγε τόσο πολύ. Με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε: “Γιατί μου το κάνεις αυτό;”.

Είναι τόσο χαρούμενη, και είναι σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω, να αγαπούν τα παιδιά τους, όπως και να είναι, και να στηρίζουν τα όνειρά τους. Τόσο σημαντικό! Μην προσπαθείτε να αλλάξετε τα παιδιά σας! Προσπαθήστε να τα καταλάβετε». 

