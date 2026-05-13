Eurovision 2026 – Akylas: Η νέα ανάρτηση στο Instagram, μετά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, ο Akylas «μάγεψε» το κοινό της Eurovision, στον Α’ Ημιτελικό. Η ελληνική αποστολή, όπως ήταν αναμενόμενο πέρασε στον Μεγάλο Τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου. Την Τετάρτη (13/5), ο φετινός εκπρόσωπος της χώρας μας στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, έκανε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Ο Akylas, ο οποίος με την ενέργειά του έχει καταφέρει να ενθουσιάσει τους φανατικούς θαυμαστές της Eurovision, δημοσίευσε ένα βίντεο από τον Α’ Ημιτελικό.

Στο βίντεο, βλέπουμε διάφορα αποσπάσματα από την στιγμή που ερμήνευσε το «Ferto», στη σκηνή του διαγωνισμού. Το ιδιαίτερο είναι ότι στην ανάρτηση, δεν υπάρχουν κομμάτια μόνο από το πώς το είδε ο κόσμος από τις οθόνες του, αλλά και από το πώς ήταν στην πραγματικότητα.

«Ζω την καλύτερη φάση της ζωής μου στη σκηνή της Eurovision. Σε ευχαριστώ Ευρώπη», αναφέρει ο φετινός μας εκπρόσωπος, στη λεζάντα του post του στο Instagram.