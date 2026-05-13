Delta για «Ferto» του Akylas: «Το τραγούδι είναι πάρα πολύ καλό για Eurovision»

Τo τραγούδι «Ferto» του Akylas με το οποίο διαγωνίζεται η Ελλάδα στη φετινή Eurovision σχολίασε ο Delta στο νέο επεισόδιο για το «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 τη νύχτα της Τρίτης 12/5.

Ανάμεσα σε άλλα, ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε για την απόφαση να διαγωνιστεί στο εθνικό τελικό για την Eurovision 2026 με το τραγούδι «Mad About It», παρ’ όλο που όπως δήλωσε «η μουσική μου δεν είναι γι’ αυτόν τον θεσμό.

«Το τραγούδι ήταν να κυκλοφορήσει το περσινό καλοκαίρι και, για κάποιο λόγο, δεν μπορούσαμε να το τελειώσουμε με τίποτα. Το άκουγα στα ακουστικά μου και για κάποιο λόγο δεν ήταν έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Έτσι, όπως το ακούω λοιπόν, μου ‘ρχεται ξαφνικά μια φλασιά και σκέφτομαι πως αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να λειτουργήσει στην Eurovision», ανέφερε.

Όσον αφορά το τραγούδι του Akylas που τελικά προκρίθηκε δήλωσε:

«Με το που βγήκαν τα πρώτα ρεφρέν των τραγουδιών, που ‘χε γίνει αυτός ο χαμός στο TikTok, είχα καταλάβει πως θα πάει ο Akylas φέτος. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ καλό για Eurovision. Ήταν έξυπνο γιατί είχε γλώσσες διαφορετικές μέσα και είχε όλα αυτά που χρειάζεται να ‘χει ένα Eurovision τραγούδι για να πάει πάρα πολύ καλά. Πραγματικά, όταν βγαίνει πρώτος ένας τέτοιος καλλιτέχνης, πραγματικά το χαίρεσαι και συ».

«Aν είχα το κατάλληλο τραγούδι, θα δήλωνα ξανά συμμετοχή στην Eurovision. Τώρα, του χρόνου, θεωρώ πως είναι λίγο σύντομα αλλά δεν θα το απέκλεια» συμπλήρωσε, επίσης, ο Delta στο «The 2night Show» του ΑΝΤ1.