Delta για «Ferto» του Akylas: «Το τραγούδι είναι πάρα πολύ καλό για Eurovision»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

delta
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τo τραγούδι «Ferto» του Akylas με το οποίο διαγωνίζεται η Ελλάδα στη φετινή Eurovision σχολίασε ο Delta στο νέο επεισόδιο για το «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 τη νύχτα της Τρίτης 12/5.

Ανάμεσα σε άλλα, ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε για την απόφαση να διαγωνιστεί στο εθνικό τελικό για την Eurovision 2026 με το τραγούδι «Mad About It», παρ’ όλο που όπως δήλωσε «η μουσική μου δεν είναι γι’ αυτόν τον θεσμό.

«Το τραγούδι ήταν να κυκλοφορήσει το περσινό καλοκαίρι και, για κάποιο λόγο, δεν μπορούσαμε να το τελειώσουμε με τίποτα. Το άκουγα στα ακουστικά μου και για κάποιο λόγο δεν ήταν έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Έτσι, όπως το ακούω λοιπόν, μου ‘ρχεται ξαφνικά μια φλασιά και σκέφτομαι πως αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να λειτουργήσει στην Eurovision», ανέφερε.

Όσον αφορά το τραγούδι του Akylas που τελικά προκρίθηκε δήλωσε:

«Με το που βγήκαν τα πρώτα ρεφρέν των τραγουδιών, που ‘χε γίνει αυτός ο χαμός στο TikTok, είχα καταλάβει πως θα πάει ο Akylas φέτος. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ καλό για Eurovision. Ήταν έξυπνο γιατί είχε γλώσσες διαφορετικές μέσα και είχε όλα αυτά που χρειάζεται να ‘χει ένα Eurovision τραγούδι για να πάει πάρα πολύ καλά. Πραγματικά, όταν βγαίνει πρώτος ένας τέτοιος καλλιτέχνης, πραγματικά το χαίρεσαι και συ».

«Aν είχα το κατάλληλο τραγούδι, θα δήλωνα ξανά συμμετοχή στην Eurovision. Τώρα, του χρόνου, θεωρώ πως είναι λίγο σύντομα αλλά δεν θα το απέκλεια» συμπλήρωσε, επίσης, ο Delta στο «The 2night Show» του ΑΝΤ1.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ECDC: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Χανταϊό-Γιατί ανησυχούν οι υγειονομικές αρχές

Οι γυναίκες που ξενυχτάνε δουλεύοντας είναι 50% πιο πιθανό να νοσήσουν από αυτήν την ασθένεια

Με κινητοποιήσεις διαρκείας προειδοποιεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ για συμβασιούχους των δήμων και «διάταξη Βορίδη»

Προσοχή σε παραπλανητικά SMS που κάνουν χρήση της ονομασίας του ΟΑΣΑ

Τέσσερις τεχνολογικές καινοτομίες στον κλάδο της φιλοξενίας – Πώς πρωταγωνιστεί η AI;

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
01:36 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Αποδοκιμασίες στην εμφάνιση του Ισραήλ στον A’ ημιτελικό – Σύλληψη διαδηλωτή μέσα στην αρένα του Wiener Stadthalle

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, ...
00:40 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Η στιγμή που ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου – Δείτε βίντεο

Με μια εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, ο Akylas με το «Ferto» πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τ...
00:13 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Στον μεγάλο τελικό ο Akylas με το «Ferto» – Ποιες άλλες χώρες πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο

Πραγματοποιήθηκε ο Α’ Ημιτελικός της φετινής Eurovision, την Τρίτη 12 Μαΐου. Ο Akylas, ο...
23:07 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Η συγκινητική αναφορά της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη στη Μαρινέλλα

Τον Απρίλιο του 1974, η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στη Eurovision. Στην «παρθενική» εμφά...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media