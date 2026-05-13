Αργεντινή: Μαζικές διαδηλώσεις υπέρ του δημόσιου πανεπιστημίου ενάντια στις πολιτικές λιτότητας του προέδρου Μιλέι

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

argentina
(AP Photo/Rodrigo Abd)
Φοιτητές, εκπαιδευτικοί και τα συνδικάτα συμμετείχαν μαζικά, κατά δεκάδες χιλιάδες χθες στο Μπουένος Άιρες και σε άλλες πόλεις της Αργεντινής, σε μια κινητοποίηση για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου, το οποίο στραγγαλίζει όπως κατήγγειλαν η πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην πρωτεύουσα, η ογκώδης πορεία έφθασε στην μέση της πλατείας Μαΐου, απέναντι στην προεδρία, πλημμυρίζοντας παρακείμενες λεωφόρους, ενώ άλλες πορείες, επίσης μεγάλες, έγιναν στην Κόρδοβα, στη Μαρ δελ Πλάτα, στη Μεντόσα, ακόμη και στην Τουκουμάν, σύμφωνα με πλάνα που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς της Αργεντινής.

Πρόκειται για την τέταρτη μεγάλη εθνική κινητοποίηση για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου αφότου ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Μιλέι, τον Δεκέμβριο του 2023. Η πρώτη, με εντυπωσιακά μεγάλη συμμετοχή, τον Απρίλιο του 2024, είχε αναγκάσει την κυβέρνηση να κάνει πίσω και να εκταμιεύσει χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τη δημόσια εκπαίδευση», δήλωσε στο AFP η 18χρονη φοιτήτρια λογοτεχνίας Ρενάτα Λόπεζ στην πρωτεύουσα, κρατώντας ένα αντίτυπο του «Φαρενάιτ 451» του Ρέι Μπράντμπερι, ενός μυθιστορήματος που απεικονίζει μια μελλοντική δυστοπική κοινωνία που έχει απαγορεύσει τα βιβλία.

Το μυθιστόρημα «μιλάει για την τρέχουσα πραγματικότητά μας», είπε ο Λόπεζ. «Η περικοπή της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης δεν είναι κάτι ξένο, δεν είναι δυστοπικό. Είναι κάτι που συμβαίνει».

Το Κογκρέσο ψήφισε πέρυσι νόμο για τη χρηματοδότηση του λειτουργικού κόστους των πανεπιστημίων και την αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με τον υψηλό πληθωρισμό. Αλλά η κυβέρνηση δεν τον έχει εφαρμόσει, καθώς αμφισβητεί τη νομοθεσία δικαστικά.

Όπως και ο ισχυρός υποστηρικτής και σύμμαχος του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Μιλέι επιτίθεται συστηματικά στις πανεπιστημιουπόλεις ως προπύργια της «woke» ιδεολογίας. Έχει μειώσει τη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του σχεδίου του να εφαρμόσει μια σειρά περικοπών στην κρατική χρηματοδότηση, σε μια απότομη ρήξη με αυτό που περιγράφει ως δεκαετίες απερίσκεπτων δαπανών που οδήγησαν στη διαφθορά υπό τους αριστερούς προκατόχους του.

Πηγές: AFP, AP, ΑΠΕ

