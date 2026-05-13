La Liga: Επέστρεψε στις νίκες η Ατλέτικο Μαδρίτης, 1-2 την Οσασούνα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

(AP Photo/Manu Fernandez)
Η Ατλέτικο Μαδρίτης επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας με 1-2 εκτός έδρας της Οσασούνα, για τη 36η αγωνιστική της La Liga.

Η Ατλέτικο άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λουκμαν στο 15ο λεπτό, ενώ στο 71′ ο Σόρλοθ έκανε το 2-0. Οκτώ λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες μετά από αποβολή του Γιορέντε. Η Οσασούνα πίεσε και στο 90+1′ έφτασε στην μείωση του σκορ με τον Μπάρχα, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει κάτι από το ματς.

Με αυτή τη νίκη οι «ροχιμπλάνκος» έφτασαν τους 66 βαθμούς και κλείδωσαν την τετράδα, ενώ η Οσασούνα είναι 11η με 42.

Το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής της La Liga:

Τρίτη 12 Μαΐου

  • Θέλτα-Λεβάντε 2-3
  • Ρεάλ Μπέτις-Έλτσε 2-1
  • Οσασούνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2

Τετάρτη 13 Μαΐου

  • 20:00 Εσπανιόλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο
  • 20:00 Βιγιαρεάλ-Σεβίλλη
  • 22:30 Αλαβές-Μπαρτσελόνα
  • 22:30 Χετάφε-Μαγιόρκα

Πέμπτη 14 Μαΐου

  • 20:00 Βαλένθια-Ράγιο Βαγιεκάνο
  • 21:00 Τζιρόνα-Ρεάλ Σοσιεδάδ
  • 22:30 Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Οβιέδο

Η βαθμολογία της La Liga

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

