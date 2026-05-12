Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο αθλητικογράφος Ηρακλής Κοτζιάς – Ήταν απο τους πρωτεργάτες της ΕΡΑΣΠΟΡΤ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

kotzias
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) αποχαιρετά με ανακοίνωση του τον δημοσιογράφο Ηρακλή Κοτζιά, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών την Τρίτη (12/5), βυθίζοντας στη θλίψη τους συναδέλφους του.

«Ο Ηρακλής Κοτζιάς, διακρίθηκε για το ήθος του, την άψογη συναδελφική του συμπεριφορά και την αγάπη που είχε για τους νέους δημοσιογράφους» αναφέρει ο ΠΣΑΤ για τον αθλητικογράφο που  έπαιξε μεγάλο ρόλο στην δημιουργία της «ΕΡΑ ΣΠΟΡ» το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ειδησεογραφικών εκπομπών της.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΠΣΑΤ (@psat_gr)

Είχε ξεκινήσει την καριέρα του από το «Φως των Σπορ» και στη συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της «Απογευματινής», την εποχή της υψηλής της κυκλοφορίας. Αργότερα, είχε την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας «Δικέφαλος».

«Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος με πρωτοποριακές ιδέες, που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Κύριο χαρακτηριστικό του η σεμνότητα και η ακεραιότητά του» σημειώνει ο ΠΣΑΤ.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ECDC: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Χανταϊό-Γιατί ανησυχούν οι υγειονομικές αρχές

Οι γυναίκες που ξενυχτάνε δουλεύοντας είναι 50% πιο πιθανό να νοσήσουν από αυτήν την ασθένεια

Με κινητοποιήσεις διαρκείας προειδοποιεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ για συμβασιούχους των δήμων και «διάταξη Βορίδη»

Προσοχή σε παραπλανητικά SMS που κάνουν χρήση της ονομασίας του ΟΑΣΑ

Τέσσερις τεχνολογικές καινοτομίες στον κλάδο της φιλοξενίας – Πώς πρωταγωνιστεί η AI;

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
00:30 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Φωτιά σε δώμα στον Λυκαβηττό: Τραυματίστηκε ελαφρά ο ένοικος

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 12/5 στον Λυκαβηττό, όταν ξέσπασε φωτιά σε δώμα πολυ...
00:15 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Συνελήφθησαν πέντε παράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων

Aστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (12/05/2026) σε αιφ...
23:51 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: «Την χτυπούσε ακόμη και όταν ήταν έγκυος» – Οι καταγγελίες συγγενών της 28χρονης για τον σύζυγό της και οι εικόνες – σοκ μετά το περιστατικό

Απολογείται την Τετάρτη (13/5) ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρο...
23:31 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Οι δράστες καθάρισαν με χλωρίνη το όχημα που χρησιμοποίησαν – Πώς το προηγούμενο «χτύπημα» στην Κατοχή άνοιξε τον… δρόμο για τη σύλληψή τους

Τουλάχιστον δέκα ληστείες σε υποκαταστήματα διαφόρων περιοχών της Αττικής, (Παπάγου, Γαλάτσι, ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media