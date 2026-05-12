Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο αθλητικογράφος Ηρακλής Κοτζιάς – Ήταν απο τους πρωτεργάτες της ΕΡΑΣΠΟΡΤ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) αποχαιρετά με ανακοίνωση του τον δημοσιογράφο Ηρακλή Κοτζιά, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών την Τρίτη (12/5), βυθίζοντας στη θλίψη τους συναδέλφους του.

«Ο Ηρακλής Κοτζιάς, διακρίθηκε για το ήθος του, την άψογη συναδελφική του συμπεριφορά και την αγάπη που είχε για τους νέους δημοσιογράφους» αναφέρει ο ΠΣΑΤ για τον αθλητικογράφο που έπαιξε μεγάλο ρόλο στην δημιουργία της «ΕΡΑ ΣΠΟΡ» το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ειδησεογραφικών εκπομπών της.

Είχε ξεκινήσει την καριέρα του από το «Φως των Σπορ» και στη συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της «Απογευματινής», την εποχή της υψηλής της κυκλοφορίας. Αργότερα, είχε την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας «Δικέφαλος».

«Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος με πρωτοποριακές ιδέες, που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Κύριο χαρακτηριστικό του η σεμνότητα και η ακεραιότητά του» σημειώνει ο ΠΣΑΤ.