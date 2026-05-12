Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Οι δράστες καθάρισαν με χλωρίνη το όχημα που χρησιμοποίησαν – Πώς το προηγούμενο «χτύπημα» στην Κατοχή άνοιξε τον… δρόμο για τη σύλληψή τους

Τουλάχιστον δέκα ληστείες σε υποκαταστήματα διαφόρων περιοχών της Αττικής, (Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκηδόνα και Νέα Ιωνία), αλλά και στην επαρχία, όπως στην Αιγείρα Αχαΐας και στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, είχαν διαπράξει τα μέλη της σπείρας που “χτύπησαν” την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα. Όλα αυτά αποδεικνύουν την επιχειρησιακή δυνατότητά τους να δρουν σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα.

Μόνο που η ληστεία στην Κατοχή έμελλε να είναι καθοριστική, καθώς έπειτα από τη συγκεκριμένη άρχισε η αντίστροφη μέτρηση μέχρι τη σύλληψη των δραστών, όταν και… χτύπησαν στην Τιθορέα. Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ κατάφεραν να βάλουν από τότε στο κάδρο των υπόπτων δύο άτομα που βρίσκονται ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες. Η έρευνα εστιάστηκε στο να εξακριβωθεί η εμπλοκή τους σε υποθέσεις ληστειών, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1. Γρήγορα κατάλαβαν ότι είχαν να κάνουν με άτομα του κοινού Ποινικού Δικαίου.

Οι εμπλεκόμενοι συνήθιζαν να ακολουθούν συνωμοτικούς κανόνες, φορούσαν περούκες σε συναντήσεις που έκαναν σε πάρκα κυρίως του Γαλατσίου και οι έμπειροι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι ακόμη και για να πάνε στις συναντήσεις τους, χρησιμοποιούσαν οχήματα, τα οποία στάθμευαν περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά και έκαναν αρκετές φορές τον γύρο του τετραγώνου ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν ήταν υπό παρακολούθηση.

Το Σάββατο οι αστυνομικοί είδαν ότι κάποιοι από τους υπόπτους ξεκίνησαν ένα ταξίδι προς τη Στερεά Ελλάδα.

Πώς στήθηκε η παγίδα της ΕΛ.ΑΣ.

Τότε διαφορετικές ομάδες αστυνομικών στάλθηκαν σε καίρια σημεία της Στερεάς Ελλάδας, έχοντας επιλέξει κάποια υποκαταστήματα τραπεζών ως τους πιο πιθανούς στόχους. Δεν πήγαν όμως έξω από αυτά, γνωρίζοντας ότι οι ληστές είναι οπλισμένοι και έτοιμοι για όλα.

Σε μία από τις έρευνες που έκαναν μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα αντιλήφθηκαν δύο γνώριμα πρόσωπα να επιβαίνουν σε ένα Citroen C3, στο οποίο ήταν συνολικά πέντε άτομα. Τότε ξεκίνησαν μία πολύ διακριτική παρακολούθηση περιμένοντας να βρεθούν εκτός κατοικημένης περιοχής. Κοντά στο Αλεποχώρι οι δράστες έκαναν ένα λάθος, μπήκαν σε αδιέξοδο.

Εκεί τους εγκλώβισαν οι αστυνομικοί πριν πιάσουν τις χειροβομβίδες που είχαν στα πόδια και χρησιμοποιήσουν το καλάσνικοφ το οποίο είχε σφαίρα στη θαλάμη και ρυθμισμένο σε βολή κατά ριπάς και ανασφάλιστο.

Γιατί δεν έκαψαν το αυτοκίνητο

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ANT1, οι δράστες ώρες πριν τελικά συλληφθούν, προτίμησαν να καθαρίσουν με χλωρίνη το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν για να κερδίσουν χρόνο και να μην προδώσουν το σημείο όπου άλλαξαν όχημα.

Αρχικά οι αυτόπτες μάρτυρες έλεγαν στους αστυνομικούς ότι οι δράστες έφυγαν προς βορρά. Εκείνοι όμως έφτασαν μέχρι το Ζεμενό της Αράχοβας, κινούμενοι νότια – νοτιοδυτικά. Μπήκαν σε έναν αγροτικό δρόμο, σε ελαιώνα, εκεί καθάρισαν το αυτοκίνητο και το εγκατέλειψαν.

Το σχέδιο τους ήταν απλό. Εάν το πυρπολούσαν, εξαιτίας της φωτιάς, θα σήμαινε συναγερμός, οπότε οι Αρχές θα καταλάβαιναν το δρομολόγιό τους. Μάλιστα, διανυκτέρευσαν στο βουνό για να μην αφήσουν πουθενά στοιχεία.

Όμως, όταν οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν στο Σχίνο, βρήκαν και το GPS του αυτοκινήτου, που τους έδειξε όχι μόνο πού είχαν αλλάξει αυτοκίνητα αλλά και τη διαδρομή που είχαν ακολουθήσει.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Η εγκληματική δραστηριότητα των κακοποιών, εκτός από τις ληστείες, συμπληρωνόταν από συστηματικές κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ενώ παράλληλα εμπλέκονταν σε απόπειρες διάρρηξης ΑΤΜ, σε επαρχιακές περιοχές, καθώς και σε πλαστογραφίες.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με ιδιαίτερη μεθοδικότητα, καθώς κάθε τους «χτύπημα» βασιζόταν σε έναν λεπτομερή σχεδιασμό: Πριν από κάθε ενέργεια, τα μέλη προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και συστηματική παρακολούθηση των στόχων τους, ώστε να γνωρίζουν κάθε λεπτομέρεια του χώρου.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα στα οποία τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να παραπλανούν τις διωκτικές αρχές. Με στόχο να σβήνουν τα ίχνη τους, εφάρμοζαν τη μέθοδο της εναλλαγής οχημάτων διαφυγής κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσής τους από το σημείο της ληστείας.

Τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν επίσης συστηματικά διάφορα μέσα μεταμφίεσης, διασφαλίζοντας ότι η ταυτότητά τους δεν θα γινόταν αντιληπτή από αυτόπτες μάρτυρες ή κάμερες ασφαλείας.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψαν συγκεκριμένοι ρόλοι για δύο από τους βασικούς κατηγορούμενους, οι οποίοι αποτελούσαν τον «πυρήνα» της ομάδας. «Εγκέφαλος» ήταν ένας 30χρονος, ο οποίος κατείχε τον ηγετικό ρόλο στην ιεραρχία, έχοντας την ευθύνη για τον συνολικό σχεδιασμό και τον συντονισμό των ενεργειών όλων των μελών. Παράλληλα, είχε εξασφαλίσει τον χώρο συνάντησης, ο οποίος λειτουργούσε ως ορμητήριο για την προετοιμασία των χτυπημάτων της συμμορίας.

Το «στρατηγείο» βρισκόταν στο Γαλάτσι, και σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, αποτελούσε το κεντρικό σημείο αναφοράς, καθώς εκεί γίνονταν οι συγκεντρώσεις όλων των μελών, όπου και κατέστρωναν με λεπτομέρεια τα σχέδια για τις ένοπλες επιθέσεις τους. Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους και να μην κινήσουν υποψίες στις Αρχές, επέλεγαν να μετακινούνται κυρίως πεζή, αποφεύγοντας τις άσκοπες χρήσεις οχημάτων που θα μπορούσαν να τους προδώσουν.

Επίσης, 26χρονη που συνελήφθη και συζούσε με τον 30χρονο, είχε κομβικό ρόλο στην επικοινωνία της οργάνωσης. Λειτουργούσε ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη, διασφαλίζοντας τη ροή των πληροφοριών και τον εσωτερικό έλεγχο της ομάδας.

Είχαν υπολογίσει την απόσταση που χρειαζόταν το περιπολικό για να φτάσει στην τράπεζα

Χαρακτηριστικό της μεθοδικότητάς τους είναι ότι είχαν επισκεφθεί την Κάτω Τιθορέα στο παρελθόν για κατόπτευση, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε ενέργεια μέχρι να σιγουρευτούν. Είναι επίσης ενδεικτικό πως οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν υπολογίσει ότι το περιπολικό της περιοχής θα χρειαζόταν 27 λεπτά για να προσεγγίσει την τράπεζα. Βασιζόμενοι σε αυτό το δεδομένο, παρέμειναν εντός του καταστήματος για 24 λεπτά, εξαντλώντας τα περιθώρια χρόνου προκειμένου να ολοκληρώσουν τη ληστεία και να διαφύγουν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές είχαν θέσει τα μέλη της συμμορίας υπό διακριτική παρακολούθηση ήδη από το περασμένο Σάββατο. Όταν στελέχη αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερα μέλη να κινούνται προς την περιοχή που έγινε η ληστεία, σήμανε συναγερμός. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν άμεσα δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίες παρακολουθούσαν κάθε τους κίνηση μέχρι τη στιγμή της επέμβασης.

Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα

Η συνοδεία των αστυνομικών οχημάτων με τους οκτώ συλληφθέντες έφθασε στα δικαστήρια στις 5 το απόγευμα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Εκεί είχε συγκεντρωθεί ομάδα ατόμων που κατά την άφιξη της συνοδείας, φώναζε συνθήματα συμπαράστασης στους συλληφθέντες.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης άσκησε δίωξη για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων.

Βαριές κατηγορίες

Οι κατηγορίες αφορούν τα κακουργήματα της:

Συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση,

Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα κατ’ εξακολούθηση,

Ληστεία από κοινού και κατά συρροή

Διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων

Διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) .Επίσης πλημμελήματα όπως:

παράνομη οπλοφορία,

παράνομη κατοχή όπλων,

προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση

βία κατά υπαλλήλων,

παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.