Δολοφονία στην Κρήτη: «Μίσος δεν είχε για κανέναν, τον δικαιολογούσε και από πάνω» – Συγκλονίζουν τα λόγια φίλου του 21χρονου Νικήτα

Πριν από μία εβδομάδα, την Τρίτη 5 Μαΐου, το νήμα της ζωής του 21χρονου Νικήτα «κόπηκε» απότομα και βίαια, με το θύμα να πέφτει νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα (12/5), προβλήθηκαν στην εκπομπή «Live News», δηλώσεις φίλου του δολοφονημένου νέου.

Ο φίλος του, με τον οποίο ο 21χρονος συναντήθηκε λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί, είπε στο «Live News» ότι: «Είχαμε ραντεβού κανονικά να με βοηθήσει, να κάνουμε το παρεάκι μας, όπως το κάναμε συχνά στα ρεπό του, όταν ήταν βραδινός. Ή αλλιώς όταν σχολούσε από πρωινός, ερχόταν. Μπήκε μέσα, ήταν χαρούμενος, αλλά έτσι ήταν πάντα. Πάντα ήταν χαρούμενος, ακόμη και στη στενοχώρια του ή στον φόβο του».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως: «Δεν το περίμενε κανείς. Περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι, αλλά όχι αυτό. Όπως και να έχει δεν το κάνεις, είναι ένα κοπέλι. Είναι ένα κοπέλι που το αγαπούσαν όλοι. Είναι ένα κοπέλι που εγώ προσωπικά, την πρώτη μέρα που το γνώρισα ενθουσιάστηκα, λόγω της ηλικίας και της ωριμότητας που είχε. Λόγω του πόσο ζωντανό κοπέλι ήταν».

«Πονάει ο άνθρωπος, φυσιολογικό είναι»

«Τον “έτρωγε” που είχε “φύγει” ο Γιώργος. Μου το είχε πει και εμένα πολλές φορές που είχαμε συζητήσει. Του έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι εκείνος στη θέση του. Μίσος δεν είχε για κανέναν. Στην τελευταία απόπειρα που είχε γίνει, μετά το Τμήμα και όλα αυτά, είχε έρθει εδώ πέρα. Όταν τον ρώτησα τι περιμένει, τι θέλει, γύρισε και μου είπε: “Μπάμπη, να με πιάσει θέλει, το πολύ πολύ να με σακατέψει. Πονάει ο άνθρωπος, φυσιολογικό είναι”. Δηλαδή τον δικαιολογούσε και από πάνω», πρόσθεσε ο φίλος του δολοφονημένου νέου.

«Στην αρχή μας έβαζε ο Νικήτας στο τρυπάκι να καταλάβουμε τον πόνο του. Γιατί, εντάξει, γονέας είναι και ο άλλος… Πάντα ήταν ανήσυχος. Είχε τις φοβίες, γιατί είναι κοντά το σπίτι του δράστη, είναι πίσω από εμένα, και ανησυχούσε συχνά. Θα μπορούσε να πάει από εκείνον τον δρόμο για να πάει στο σπίτι του, που είναι τρία-τέσσερα λεπτά και έκανε ολόκληρο κύκλο», κατέληξε.