LIVE – 74η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
- Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δοκιμάζεται σκληρά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως βρίσκεται πλέον «σε μηχανική υποστήριξη». Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε με περιφρόνηση την τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντάς την «σκουπίδι» και προσθέτοντας ότι δεν άξιζε καν να την αναγνώσει.
- Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, υπεραμύνθηκε της πρότασης της χώρας του για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς τη ως «νόμιμη και γενναιόδωρη».
- Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι η μοναδική οδός είναι η αποδοχή της πρότασης των 14 σημείων, τονίζοντας: «Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα αποβεί εντελώς άκαρπη, δεν θα οδηγήσει παρά σε μια σειρά από αποτυχίες».
- Προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου που πιέζονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου.
- Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι εξετάζει «το ενδεχόμενο να επαναφέρω το “Σχέδιο Ελευθερία” (Project Freedom) για τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ». Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η νέα πρωτοβουλία θα έχει διευρυμένο επιχειρησιακό πεδίο, πέρα από την απλή συνοδεία πλοίων.
- Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τις φήμες περί θανάτου του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δηλώνοντας πως πιστεύει ότι «είναι κρυμμένος σε κάποιο καταφύγιο». Την ίδια ώρα, το πρακτορείο Fars μετέδωσε πληροφορίες για συνάντηση του Χαμενεΐ με στρατιωτικό διοικητή.
- Βρετανία και Γαλλία ηγούνται σήμερα μιας κρίσιμης τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή υπουργών Άμυνας από 40 χώρες. Στόχος είναι ο σχεδιασμός μιας πολυεθνικής δύναμης που θα εγγυηθεί την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός.