Άνοδος στις τιμές πετρελαίου λόγω φόβων για κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

FRANCE-INDUSTRY-OIL-MARITIME
(Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές της Τρίτης στην Ασία, καθώς οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία την αβεβαιότητα γύρω από το ενδεχόμενο διπλωματικής αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent κατέγραψαν άνοδο 30 σεντς ή 0,29% και διαμορφώθηκαν στα 104,51 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 31 σεντς ή 0,32% και έφτασε στα 98,38 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα αύξηση ακολούθησε τη σημαντική άνοδο της Δευτέρας, όταν και οι δύο βασικοί δείκτες πετρελαίου έκλεισαν σχεδόν 2,8% υψηλότερα. Οι αγορές αξιολόγησαν τον αντίκτυπο των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές και αντέδρασαν με νέες αγορές στα συμβόλαια του αργού.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΥ: Επεκτείνεται για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων

Η επιστήμη του έρωτα: 5 σημάδια που δείχνουν ότι ερωτευτήκατε πραγματικά

ΕΤΑΔ: Προκήρυξη διαγωνισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών στη Ρόδο

Απάτες 22,8 εκατ. ευρώ μέσω καρτών – Αποκαλυπτικά στοιχεία

Το Netflix φαίνεται να βρίσκει επιτέλους τον δρόμο του στο gaming

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
06:23 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Φρικτό εργατικό δυστύχημα στο Βιετνάμ: Βιομηχανικός τεμαχιστής «ρούφηξε» έναν 34χρονο – Δείτε βίντεο

Ένας 34χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του σε εργοστάσιο στο Βιετνάμ, όταν μεγάλος βιομηχανικός τε...
06:08 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

ΗΠΑ – Ιράν: Η εκεχειρία «κρέμεται από μια κλωστή» πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Σι στο Πεκίνο

Οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν εισέρχονται σε νέα φάση έντασης, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που βρίσ...
04:52 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν νέα ψηφοφορία για τον περιορισμό της στρατιωτικής εμπλοκής με το Ιράν

Ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι εμπλέκει τους Αμε...
04:45 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Τέσσερις νεκροί σε Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στη Λωρίδα της Γάζας από επιθέσεις των ισραηλινών δυνά...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media