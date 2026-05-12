ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν νέα ψηφοφορία για τον περιορισμό της στρατιωτικής εμπλοκής με το Ιράν

Ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι εμπλέκει τους Αμερικανούς σε έναν «παράνομο, δαπανηρό πόλεμο χωρίς στόχους ή τελική στρατηγική». Ο ίδιος δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί θα φέρουν προς ψήφιση νέα πρόταση για τον περιορισμό της στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ με το Ιράν.

«Ο καλύτερος τρόπος να μειωθούν τα κόστη και να τερματιστεί αυτό το χάος είναι να τελειώσει αυτός ο παράνομος πόλεμος: οι Δημοκρατικοί προωθούν μια έβδομη ψηφοφορία για το ψήφισμα περί εξουσιών πολέμου αυτή την εβδομάδα, ώστε να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τις εχθροπραξίες με το Ιράν», δήλωσε ο Σούμερ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Τσακ Σούμερ πρόσθεσε: «Αν οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφίσουν κατά του ψηφίσματός μας, θα συνεχίσουν να φέρουν την ευθύνη για τον πόλεμο του Τραμπ».

Trump dragged America into a war—an illegal, costly war without any goals or without any endgame—and has the nerve to call it a “mini-war” The best way to lower costs and end this chaos is to end this illegal war: Democrats are forcing a seventh vote on our War Powers Resolution… — Chuck Schumer (@SenSchumer) May 11, 2026

Το ψήφισμα περί εξουσιών πολέμου θεσπίστηκε μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Το πλαίσιο αυτό έχει στόχο να περιορίζει τη δυνατότητα των προέδρων να εμπλέκουν τις ΗΠΑ σε πολεμικές επιχειρήσεις χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου πέραν των 60 ημερών.

Οι Δημοκρατικοί έχουν επιχειρήσει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα να μπλοκάρουν τη στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν. Ωστόσο, οι σχετικές ψηφοφορίες δεν έχουν αποδώσει, καθώς το κόμμα παραμένει μειοψηφία στο Κογκρέσο.

Η νέα πρωτοβουλία του Σούμερ εντάσσεται στην προσπάθεια των Δημοκρατικών να ασκήσουν πολιτική πίεση στους Ρεπουμπλικάνους και να καταγράψουν τη στάση τους απέναντι στη συνέχιση της στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ με το Ιράν.