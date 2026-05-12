Σαν σήμερα 12 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διεθνής Ημέρα για την Υγεία των Φυτών

Διεθνής Ημέρα Νοσηλευτών

Ευρωπαϊκή Ημέρα Περιοδοντολογίας

Ημέρα της Πανσελήνου του Μαΐου ή του Βούδα

Γεγονότα

Σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της ελληνικής επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται προ των πυλών της Τριπόλεως. 1854: Οι Αγγλογάλλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου 1857, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας.

Ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζηκυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο, που ονομάζεται «Τιτάν». Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. 1926: Λήξη της εννεαήμερης γενικής απεργίας από τα συνδικάτα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ιδρύεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1947: Εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό «ύποπτων στρατιωτικών».

Το σοβιετικό διαστημόπλοιο Luna 5 συντρίβεται στη Σελήνη. 1993: Διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως «ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών», καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι, για γούρι καταπώς είπαν. Όμως, ο Κριστόφ Βαζέχα είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε τη νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του.

Άφιξη του τέως Αμερικανού προέδρου Τζίμμυ Κάρτερ στην Κούβα σε μια πενθήμερη επίσκεψή του, κανοντάς τον τον πρώτο πρόεδρο των ΗΠΑ που επισκέπτεται το νησί μετά την επανάσταση του 1959. 2018: Πραγματοποιείται ο τελικός της Eurovision 2018 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας με τη Νέτα Μπαρζιλάι από το Ισραήλ να κερδίζει με το τραγούδι της Toy καταλαμβάνοντας 526 πόντους.

Γεννήσεις

Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ, αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτούργημα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. (Θαν. 13/8/1910) 1907: Κάθριν Χέπμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός. (Θαν. 29/6/2003)

Παναγιώτης Φασούλας, Έλληνας παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός. 1965: Πάνος Καμμένος, Έλληνας πολιτικός

Λεωνίδας Μπαλάφας, Έλληνας τραγουδιστής 1983: Χάρης Παππάς, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Χάρης Παππάς, Έλληνας ποδοσφαιριστής 1989: Ελευθερία Ελευθερίου, Κύπρια τραγουδίστρια

Θάνατοι