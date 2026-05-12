MasterChef: Ο Φίλιππος ξανά σε δοκιμασία αποχώρησης – Οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Κοντιζάς στη διαδικασία της ψηφοφορίας

Ο Φίλιππος βρέθηκε ξανά σε δοκιμασία αποχώρησης στο επεισόδιο του MasterChef που προβλήθηκε τη Δευτέρα (11/05), έπειτα από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, η οποία προκάλεσε εντάσεις, αντιδράσεις και στρατηγικές κινήσεις στις δύο μπριγάδες.

Ο Μιχάλης επέλεξε να ψηφίσει τον Φίλιππο, επικαλούμενος μαγειρικά λάθη. Η απόφασή του προκάλεσε αντιδράσεις από την Κόκκινη Μπριγάδα, καθώς η ψηφοφορία είχε έντονο στρατηγικό χαρακτήρα. Την ίδια ώρα, η Wasan διαφοροποιήθηκε από τη γραμμή της ομάδας της και ψήφισε τον Ανδρέα, ακολουθώντας τη δική της προσωπική στρατηγική.

Η διαδικασία οδήγησε σε ισοψηφία ανάμεσα στον Φίλιππο και τον Νίκο. Ο Μιχάλης, ως αρχηγός, πήρε την τελική απόφαση και έστειλε τον Φίλιππο στη δοκιμασία αποχώρησης. Ο παίκτης πέρασε για τρίτη φορά σε αυτή τη θέση και εξέφρασε ανοιχτά την απογοήτευσή του.

Στο ίδιο επεισόδιο, ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, λίγο πριν από τη διαμόρφωση της τελικής δεκάδας. Ο κριτής εξήγησε ότι η αριθμητική ανισορροπία ανάμεσα στις δύο μπριγάδες δημιουργεί νέα δεδομένα στο παιχνίδι.

«Επτά μέλη αριθμεί η Κόκκινη Μπριγάδα. Πέντε… η Μπλε. Δύο αποχωρήσεις μάς χωρίζουν από τη δεκάδα», ανέφερε αρχικά ο chef.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς, από εδώ και στο εξής κάθε δοκιμασία θα έχει μία νικήτρια και μία ηττημένη μπριγάδα. Ωστόσο, η βασική αλλαγή αφορά τη διαδικασία της ψηφοφορίας για τον υποψήφιο προς αποχώρηση.

«Όπως συνέβαινε μέχρι στιγμής, σε κάθε δοκιμασία θα έχουμε μία νικήτρια και μία ηττημένη Μπριγάδα. Η νικήτρια Μπριγάδα, σε θέση ισχύος! Ακόμη μεγαλύτερη από ό,τι έχετε συνηθίσει. Για ποιο λόγο; Γιατί σε κάθε δοκιμασία, αυτή και μόνο αυτή, θα ψηφίζει τον υποψήφιο προς αποχώρηση της ημέρας. Προσοχή! Καθολική ψηφοφορία.

Τι σημαίνει αυτό; Ψηφίζουν μόνο οι νικητές, αλλά ψηφίζεστε όλοι! Εκτεθειμένοι σε αρνητική ψήφο, ανεξαρτήτως Μπριγάδας», πρόσθεσε ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τους παίκτες να μένουν άναυδοι από την εξέλιξη στο reality μαγειρικής.