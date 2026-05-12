Ιράν: Πρώην διαπραγματευτής των ΗΠΑ βλέπει μεγαλύτερες δυσκολίες σε σχέση με το 2015

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος
(AP Photo/Vahid Salemi)
Η προοπτική επίτευξης νέας συμφωνίας με το Ιράν εμφανίζεται σημαντικά δυσκολότερη σε σύγκριση με το 2015, όπως εκτιμά ο πρώην διαπραγματευτής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Άλαν Άιρ, σε συνέντευξή του στο CNN.

Ο Άλαν Άιρ, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα διαπραγμάτευσης του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα για τη συμφωνία του 2015 και σήμερα είναι ερευνητής στο Middle East Institute, ανέφερε ότι οι κατηγορίες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ περί υπαναχώρησης του Ιράν αντανακλούν, όπως είπε, είτε «λανθασμένη επικοινωνία είτε διαστρέβλωση».

Ο ίδιος χαρακτήρισε «απίστευτο» το ενδεχόμενο το Ιράν να είχε συμφωνήσει εξαρχής, στις τρέχουσες συνομιλίες, να εξάγει όλο το εμπλουτισμένο ουράνιό του απευθείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, σημείωσε ότι μεγάλο μέρος της δημόσιας ρητορικής δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα, «και από τις δύο πλευρές».

Ο Άιρ εκτίμησε ότι το Ιράν είναι πλέον λιγότερο πιθανό να καταλήξει σε συμφωνία σε σχέση με το 2015. Όπως είπε, η χώρα διέθετε τότε μια «πιο μετριοπαθή ηγεσία», ενώ σήμερα έχει «πιο σκληροπυρηνική και ριζοσπαστική ηγεσία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημερινή διαπραγμάτευση έχει γίνει πιο σύνθετη, καθώς στην ατζέντα έχουν προστεθεί ζητήματα πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα, όπως τα Στενά του Ορμούζ.

«Επομένως, είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία με τη σημερινή ιρανική κυβέρνηση», κατέληξε ο Άιρ.

Πηγή: CNN

04:52 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν νέα ψηφοφορία για τον περιορισμό της στρατιωτικής εμπλοκής με το Ιράν

Ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι εμπλέκει τους Αμε...
04:45 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Τέσσερις νεκροί σε Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στη Λωρίδα της Γάζας από επιθέσεις των ισραηλινών δυνά...
04:15 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί από την κακοκαιρία – Κηρύχθηκε κατάσταση «εθνικής καταστροφής»

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις και ...
03:15 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Έφεση της κυβέρνησης Τραμπ κατά της αναστολής του παγκόσμιου δασμού 10%

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη Δευτέρα από το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου ...
