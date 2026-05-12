Survivor: Tουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας

Σοβαρό ατύχημα είχε Έλληνας παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο, όταν τουριστικό σκάφος τον χτύπησε ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι. Η εταιρεία παραγωγής Acun Medya διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν συνέβη στη διάρκεια αγωνίσματος, ενώ ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την αναστολή της τηλεοπτικής μετάδοσης του προγράμματος μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παραγωγής, ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και είναι εκτός κινδύνου. Η Acun Medya ζήτησε, παράλληλα, υπευθυνότητα στην αναπαραγωγή πληροφοριών, μέχρι να ολοκληρωθεί η επίσημη έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Η ανακοίνωση της Acun Medya

Η Acun Medya ανέφερε στην ανακοίνωσή της: «Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, εκτός κινδύνου.

Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

Ο Έλληνας παίκτης υπέστη σοβαρό τραυματισμό από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων του σκάφους

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο cdn.com.do, το ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, σε περιοχή όπου πραγματοποιούνται γυρίσματα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας ανέφερε ότι το σκάφος με το όνομα «Adrien III» επέστρεψε το πρωί της Κυριακής στο ναυπηγείο του Μπαγιαΐμπε, μετά το ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα.

Ο κυβερνήτης του σκάφους, Γουόκερ Νέιθαν Πολάνκο Μοράλες, ανέφερε ότι το πλοιάριο κατευθυνόταν προς τη νήσο Σαόνα, στο πλαίσιο τουριστικής εκδρομής, όταν χτύπησε κατά λάθος τον Έλληνα παίκτη του Survivor, ο οποίος πραγματοποιούσε κατάδυση στην περιοχή.

Ο παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης υπέστη σοβαρό τραυματισμό από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων του σκάφους. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του Εθνικού Συστήματος Άμεσης Ανάγκης της Δομινικανής Δημοκρατίας, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Centro Médico Central Romana».

Ο Έλληνας τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενος υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας, ως αρμόδια ναυτική αρχή, διερευνά τα αίτια του ατυχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ εξέφρασε τη στήριξη και τη συμπαράστασή του προς τον παίκτη και την οικογένειά του. Ο σταθμός διευκρίνισε ότι η παραγωγή του παιχνιδιού πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την ευθύνη της Acun Medya, αλλά τόνισε ότι παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του παίκτη και ότι προτίθεται να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ιατρική φροντίδα και στη διαδικασία αποκατάστασής του.

Ο σταθμός ανακοίνωσε, επίσης, ότι η προβολή του προγράμματος αναστέλλεται μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΚΑΪ ανέφερε: «Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του “Survivor” στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του “Survivor” γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».