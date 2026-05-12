Μαριάντα Πιερίδη: «Η τηλεόραση μου άφησε πολύ ωραία επίγευση – Θα το έκανα ξανά εύκολα»

Στον καναπέ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα κάθισε η Μαριάντα Πιερίδη, την Δευτέρα 11 Μαΐου. Στη συνέντευξή της με τον παρουσιαστή του «Πρωινού», η καλλιτέχνις μίλησε για τον γιο της, ο οποίος πλέον είναι 12 ετών, αλλά και για την εμπειρία της από την τηλεόραση.

Αναφερόμενη στον γιο της, η Μαριάντα Πιερίδη είπε πως: «Ο γιος μου είναι 12 ετών. Είναι ένα παιδί πολύ χαμηλών τόνων, και τώρα που έχει μπει στην προεφηβεία, ήρεμο τον βλέπω. Είναι και σε ένα πολύ καλό σχολείο, δηλαδή έτυχε η τάξη του όλη να είναι εξαιρετικά παιδιά, και νιώθω πάρα πολύ καλά. Τώρα αν αυτό αλλάξει στη συνέχεια, εσύ ξέρεις καλύτερα, θα δείξει».

Σε ερώτηση για το αν το παιδί της έχει καλλιτεχνική φλέβα, η τραγουδίστρια απάντησε: «Όχι, έχει στο μυαλό του κάτι τελείως διαφορετικό, και θέλει αυτό που από 4-5 ετών είναι πορωμένος. Θέλει να γίνει είτε μηχανικός αεροσκαφών, είτε πιλότος. Είναι αφοσιωμένος σε αυτό πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, ξέρεις, τώρα αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Όσο το θέλει, εγώ τον παροτρύνω και τον βοηθάω με διάφορους τρόπους».

Η εμπειρία της από την τηλεόραση και την παρουσίαση

Μιλώντας για την τηλεόραση και την εμπειρία της από την παρουσίαση, η Μαριάντα Πιερίδη εξήγησε ότι: «Η τηλεόραση μου άφησε πολύ ωραία επίγευση. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα και στα δύο κανάλια που συνεργάστηκα. Θα το έκανα ξανά εύκολα. Άλλο η παρουσίαση, άλλο το τραγούδι. Και τα δύο είναι όμορφα, αισθάνομαι πολύ άνετα στην τηλεόραση γενικά».

«Μου αρέσει η τηλεόραση. Όταν τραγουδάς έχεις κάποιους κόφτες. Δηλαδή δεν μπορείς να πιεις αλκοόλ, δεν μπορείς να φας συγκεκριμένα πράγματα, πρέπει να αποφεύγεις τις παλινδρομήσεις, πρέπει να κάνεις πολύ καλή γυμναστική και να τραγουδάς ταυτόχρονα… Έχει πάρα πολλά, έξω από αυτό, που τουλάχιστον τώρα οι τελευταίες γενιές είναι πολύ προσεκτικές. Παλαιότερα ήταν άλλου είδους τραγουδιστές. Τώρα, έχει πολύ δουλειά το πριν. Ενώ στη τηλεόραση είναι άλλου είδους η δουλειά. Και τα δύο έχουν τα άγχη τους», πρόσθεσε.