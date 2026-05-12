Μαριάντα Πιερίδη: «Η τηλεόραση μου άφησε πολύ ωραία επίγευση – Θα το έκανα ξανά εύκολα»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Μαριάντα Πιερίδη
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στον καναπέ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα κάθισε η Μαριάντα Πιερίδη, την Δευτέρα 11 Μαΐου. Στη συνέντευξή της με τον παρουσιαστή του «Πρωινού», η καλλιτέχνις μίλησε για τον γιο της, ο οποίος πλέον είναι 12 ετών, αλλά και για την εμπειρία της από την τηλεόραση.

Μαριάντα Πιερίδη: H μεταμόρφωση σε Lady Gaga στην πρεμιέρα του «Your Face Sounds Familiar» και η δυσκολία που αντιμετώπισε

Αναφερόμενη στον γιο της, η Μαριάντα Πιερίδη είπε πως: «Ο γιος μου είναι 12 ετών. Είναι ένα παιδί πολύ χαμηλών τόνων, και τώρα που έχει μπει στην προεφηβεία, ήρεμο τον βλέπω. Είναι και σε ένα πολύ καλό σχολείο, δηλαδή έτυχε η τάξη του όλη να είναι εξαιρετικά παιδιά, και νιώθω πάρα πολύ καλά. Τώρα αν αυτό αλλάξει στη συνέχεια, εσύ ξέρεις καλύτερα, θα δείξει». 

Σε ερώτηση για το αν το παιδί της έχει καλλιτεχνική φλέβα, η τραγουδίστρια απάντησε: «Όχι, έχει στο μυαλό του κάτι τελείως διαφορετικό, και θέλει αυτό που από 4-5 ετών είναι πορωμένος. Θέλει να γίνει είτε μηχανικός αεροσκαφών, είτε πιλότος. Είναι αφοσιωμένος σε αυτό πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, ξέρεις, τώρα αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Όσο το θέλει, εγώ τον παροτρύνω και τον βοηθάω με διάφορους τρόπους». 

Μαριάντα Πιερίδη: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας και η βοήθεια του Νότη Σφακιανάκη – «Μου πήρε δύο χρόνια να επανέλθω»

Η εμπειρία της από την τηλεόραση και την παρουσίαση

Μιλώντας για την τηλεόραση και την εμπειρία της από την παρουσίαση, η Μαριάντα Πιερίδη εξήγησε ότι: «Η τηλεόραση μου άφησε πολύ ωραία επίγευση. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα και στα δύο κανάλια που συνεργάστηκα. Θα το έκανα ξανά εύκολα. Άλλο η παρουσίαση, άλλο το τραγούδι. Και τα δύο είναι όμορφα, αισθάνομαι πολύ άνετα στην τηλεόραση γενικά».

«Μου αρέσει η τηλεόραση. Όταν τραγουδάς έχεις κάποιους κόφτες. Δηλαδή δεν μπορείς να πιεις αλκοόλ, δεν μπορείς να φας συγκεκριμένα πράγματα, πρέπει να αποφεύγεις τις παλινδρομήσεις, πρέπει να κάνεις πολύ καλή γυμναστική και να τραγουδάς ταυτόχρονα… Έχει πάρα πολλά, έξω από αυτό, που τουλάχιστον τώρα οι τελευταίες γενιές είναι πολύ προσεκτικές. Παλαιότερα ήταν άλλου είδους τραγουδιστές. Τώρα, έχει πολύ δουλειά το πριν. Ενώ στη τηλεόραση είναι άλλου είδους η δουλειά. Και τα δύο έχουν τα άγχη τους», πρόσθεσε.

Μαριάντα Πιερίδη: «Υπήρξε κάποια στιγμή χειροδικία την οποία αντιμετώπισα με θάρρος»

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΥ: Επεκτείνεται για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων

Η επιστήμη του έρωτα: 5 σημάδια που δείχνουν ότι ερωτευτήκατε πραγματικά

ΕΤΑΔ: Προκήρυξη διαγωνισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών στη Ρόδο

Απάτες 22,8 εκατ. ευρώ μέσω καρτών – Αποκαλυπτικά στοιχεία

Το Netflix φαίνεται να βρίσκει επιτέλους τον δρόμο του στο gaming

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
02:08 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Biased Beast: «Θα ήθελα να είμαι θηρίο στη ζωή μου – Δυσκολεύτηκα να βρω την ταυτότητά μου»

Ο Biased Beast βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου κ...
23:31 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Μιχάλης Μαρίνος: Η εξομολόγηση για τα ταξίδια – «Οχτώ ζωές να έχεις, δεν θα προλάβεις να πας…»

Ο Μιχάλης Μαρίνος το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλ...
23:23 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: «Πίσω εκεί που αγαπώ…» – Η πρώτη ανάρτηση μετά την επιστροφή στη «Super Κατερίνα»

Η Κατερίνα Καινούργιου στις αρχές Απριλίου έφερε στον κόσμο την κόρη της. Η επιτυχημένη παρουσ...
22:40 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Η Ζέτα Μακρυπούλια θα παίξει στην Επίδαυρο

Η Ζέτα Μακρυπούλια εντάσσεται στον πολυπρόσωπο θίασο της ΕΙΡΗΝΗΣ, στην νέα σκηνική ανάγνωση το...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media