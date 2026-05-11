Μιχάλης Μαρίνος: Η εξομολόγηση για τα ταξίδια – «Οχτώ ζωές να έχεις, δεν θα προλάβεις να πας…»

Ο Μιχάλης Μαρίνος το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά. Ο καταξιωμένος ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο «Πρωίαν σε είδον», μίλησε για την αγάπη του για τα ταξίδια.

Μιλώντας για το γεγονός πως έχει κάνει πολλά ταξίδια, ο Μιχάλης Μαρίνος εξήγησε πως: «Μου αρέσουν τα ταξίδια, μου αρέσουν οι καινούργιοι προορισμοί. Κοίταξε, έχω πάει σε διάφορα, σε πολλά. Υπάρχει αυτός ο χάρτης που βάζεις τις πινέζες και κοκκινίζουν οι χώρες που έχεις πάει.

Τα έβαλα μια φορά και ξαφνικά απλά είναι άσπρος ο πίνακας και έχει κάτι κόκκινα. Δηλαδή επί της ουσίας, είναι τόσο μεγάλος ο κόσμος μας, που δεν θα προλάβεις. Οχτώ ζωές να έχεις, δεν θα προλάβεις να πας, είναι φοβερό».

«Μου αρέσει πάρα πολύ η Ασία»

«Έμενα μου αρέσει πάρα πολύ η Ασία, το Βιετνάμ, που έλεγες πριν για το Βιετνάμ που θέλουν οι φίλοι μου να τους πάω, θα έρθετε; Κάνω γκρουπάκι», ανέφερε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης αμέσως μετά.

Ακόμα, ο Μιχάλης Μαρίνος είπε ότι: «Ξέρεις τι γίνεται; Κάθε φορά που γυρνάω από ένα ταξίδι, έχω τόσο ενθουσιασμό από αυτά που είδα, από αυτά που έζησα, από τις εικόνες, από τους ανθρώπους, από το φαγητό, από όλα. Γιατί το ταξίδι είναι από όλες τις απόψεις. Γυρνάω τόσο ενθουσιασμένος και λένε: “Αχ, τι ωραία, την επόμενη φορά να πάμε, να το κανονίσουμε. Να πάμε μαζί που εσύ τα ξέρεις;”».