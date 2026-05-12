Κρήτη: Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Μετανάστες, Κρήτη, Γαύδος
Στους 588 ανέρχεται ο αριθμός των μεταναστών που έχουν φτάσει στην Κρήτη μέσα σε δύο ημέρες, με την πίεση στο νησί να παραμένει αυξημένη λόγω των συνεχών επιχειρήσεων εντοπισμού και διάσωσης ανοιχτά της Γαύδου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, drone της δύναμης Frontex εντόπισε ακόμη μία βάρκα με 40 μετανάστες, περίπου 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, οι μετανάστες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος, υπό καλές καιρικές συνθήκες.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν η έκτη που πραγματοποιήθηκε από το πρωί της Δευτέρας. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 11/05, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γαύδου.

