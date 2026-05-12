Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Οι ΗΠΑ πρέπει να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την αναγνώριση των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού, όπως αυτά περιγράφονται στην πρόταση των 14 σημείων.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Γκαλιμπάφ ανέφερε: «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων».

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου υπογράμμισε ότι κάθε διαφορετική προσέγγιση δεν θα έχει αποτέλεσμα. Όπως επισήμανε, «οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα αποβεί εντελώς άκαρπη, δεν θα οδηγήσει παρά σε μια σειρά από αποτυχίες».

Παράλληλα, ο κ. Γκαλιμπάφ προειδοποίησε για το κόστος που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει η καθυστέρηση για τις ΗΠΑ. «Όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι», τόνισε.