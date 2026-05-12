Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Οι ΗΠΑ πρέπει να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την αναγνώριση των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού, όπως αυτά περιγράφονται στην πρόταση των 14 σημείων.
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Γκαλιμπάφ ανέφερε: «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων».
Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου υπογράμμισε ότι κάθε διαφορετική προσέγγιση δεν θα έχει αποτέλεσμα. Όπως επισήμανε, «οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα αποβεί εντελώς άκαρπη, δεν θα οδηγήσει παρά σε μια σειρά από αποτυχίες».
Παράλληλα, ο κ. Γκαλιμπάφ προειδοποίησε για το κόστος που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει η καθυστέρηση για τις ΗΠΑ. «Όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι», τόνισε.
There is no alternative but to accept the rights of the Iranian people as laid out in the 14-point proposal.
Any other approach will be completely inconclusive; nothing but one failure after another.
The longer they drag their feet, the more American taxpayers will pay for it.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 11, 2026