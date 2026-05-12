Κεφαλονιά: Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης 60χρονου Βρετανού πεζοπόρου στα Κουλουράτα

Επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού ενός 60χρονου Βρετανού πεζοπόρου πραγματοποιήθηκε χθες, νωρίς το απόγευμα, σε δύσβατο σημείο στα βόρεια της περιοχής Κουλουράτα, στην Κεφαλονιά.

Ο άνδρας βρισκόταν σε ορεινή περιοχή, μεταξύ των τοποθεσιών Αβγός και Φούχτα, στη Δημοτική Ενότητα Σάμης, μαζί με δύο ομοεθνείς του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ζακύνθου, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, ένας από τους δύο συνοδοιπόρους του κάλεσε τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, καθώς ο 60χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και παρουσίασε συμπτώματα πιθανού καρδιακού επεισοδίου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του νομού κινητοποιήθηκε άμεσα, σε συνεργασία με το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης η ΕΜΟΔΕ, η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Λόγω του δύσβατου της περιοχής, η προσέγγιση οχήματος στο σημείο δεν ήταν εύκολη. Για τον λόγο αυτό, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης διέθεσε ελικόπτερο, το οποίο παρέλαβε με ασφάλεια τον 60χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του απεγκλωβισμού. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεία.

Οι δύο ομοεθνείς του αποφάσισαν να επιστρέψουν μόνοι τους από το σημείο, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης.