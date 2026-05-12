Premier League: Η Χαλ έκλεισε θέση στο Γουέμπλεϊ – Χαμένη ευκαιρία για την Τότεναμ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Τότεναμ - Λιντς 1-1, Premier League
Η Χαλ εξασφάλισε την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό των play off ανόδου στην Premier League, καθώς νίκησε με 2-0 τη Μίλγουολ στο «The Den» του Λονδίνου. Την ίδια ώρα, η Τότεναμ έχασε την ευκαιρία να κάνει αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία, καθώς έμεινε στο 1-1 με τη Λιντς.

Η Χαλ είχε μείνει στο 0-0 με τη Μίλγουολ στον πρώτο αγώνα, όμως στη ρεβάνς των ημιτελικών πήρε τη νίκη και έκλεισε θέση για το Γουέμπλεϊ. Οι «τίγρεις» θα αγωνιστούν στον τελικό της 23ης Μαΐου, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Σαουθάμπτον-Μίντλεσμπρο, το οποίο είχε επίσης λήξει 0-0 στο πρώτο παιχνίδι.

Ο Γκελουμί άνοιξε το σκορ στο 64ο λεπτό, ενώ ο Γκέλχαρντ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 79ο λεπτό, μόλις ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Τα δύο γκολ έδωσαν στη Χαλ την πρόκριση και την έφεραν ένα βήμα μακριά από την άνοδο στην Premier League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεύτερων ημιτελικών στα play off ανόδου στην Premier League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):

  • Μίλγουολ-Χαλ 0-2 (0-0)
  • Σαουθάμπτον-Μίντλεσμπρο 12/05 (0-0)

Στο άλλο μέτωπο, η Τότεναμ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα της στην αναμέτρηση που έκλεισε την 36η αγωνιστική της Premier League. Οι «πετεινοί» παραχώρησαν ισοπαλία 1-1 στη βαθμολογικά «αδιάφορη» Λιντς και έχασαν σημαντική ευκαιρία να απομακρυνθούν περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη.

Πλέον, η ομάδα του Ντε Τσέρμπι αποσπάστηκε κατά δύο βαθμούς από τη 18η Γουέστ Χαμ, όμως έχει μπροστά της δύσκολο πρόγραμμα. Θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Τσέλσι και εντός έδρας την Έβερτον, ενώ τα «σφυριά» θα παίξουν με τη Νιουκάστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και θα υποδεχθούν τη Λιντς στην τελευταία αγωνιστική.

Η μάχη για την παραμονή στην Premier League παραμένει ανοιχτή, ενώ η Χαλ έχει πλέον μπροστά της τον τελικό του Γουέμπλεϊ, όπου θα διεκδικήσει την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία.

Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής

  • Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1 (6΄ Γκράφενμπερχ – 35΄ Φερνάντες)
  • Μπράιτον-Γουλβς 3-0 (1΄ Χίνσελγουντ, 5΄ Ντανκ, 86΄ Μίντεχ)
  • Φούλαμ-Μπόρνμουθ 0-1 (53΄ Ραγιάν)
  • Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γ. 0-0
  • Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 3-0 (60΄ Ντοκού, 75΄ Χάαλαντ, 90+2΄ Μαρμούς)
  • Μπέρνλι-Άστον Βίλα 2-2 (9΄ Αντονι, 59΄ Φλέμινγκ – 42΄ Μπάρκλεϊ, 56΄ Γουότκινς)
  • Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον 2-2 (34΄ Σαρ, 77΄ Ματετά – 6΄ Ταρκόφσκι, 47΄ Μπέτο)
  • Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ 1-1 (88΄ Αντερσον – 74΄ Μπαρνς)
  • Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ 0-1 (83΄ Τροσάρ)
  • Τότεναμ-Λιντς 1-1 (51′ Τελ – 74′ πέν. Κάλβερτ-Λιούιν)

Η βαθμολογία

  1. Άρσεναλ 79 Champions League–
  2. Μάντσεστερ Σίτι 74 -35αγ. –Champions League–
  3. Μάντσεστερ Γ. 65 –Champions League–
  4. Λίβερπουλ 59
  5. Άστον Βίλα 59
  6. Μπόρνμουθ 55
  7. Μπράιτον 53
  8. Μπρέντφορντ 51
  9. Τσέλσι 49
  10. Έβερτον 49
  11. Φούλαμ 48
  12. Σάντερλαντ 48
  13. Νιούκαστλ 46
  14. Λιντς 44
  15. Κρίσταλ Πάλας 44 -35αγ.
  16. Νότιγχαμ Φόρεστ 43
  17. Τότεναμ 38
  18. Γουέστ Χαμ 36
  19. Μπέρνλι 21 –Υποβιβάστηκε–
  20. Γουλβς 18 –Υποβιβάστηκε–

