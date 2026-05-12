Βραζιλία: Ισχυρή έκρηξη από διαρροή υγραερίου συγκλόνισε συνοικία του Σάο Πάολο

Ισχυρή έκρηξη, η οποία αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου, συγκλόνισε σήμερα τη συνοικία Τζαγουάρε του Σάο Πάολο, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε σπίτια, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, προκειμένου οι αρχές να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να προσφέρουν βοήθεια στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια κτιρίων, καθώς οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη συνοικία, η οποία απέχει περίπου 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο.

Βίντεο που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Βραζιλίας αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στην περιοχή Τζαγουάρε. Οι εικόνες δείχνουν τις ζημιές που προκλήθηκαν μετά την έκρηξη, ενώ οι δυνάμεις διάσωσης παραμένουν στο σημείο.