Βραζιλία: Ισχυρή έκρηξη από διαρροή υγραερίου συγκλόνισε συνοικία του Σάο Πάολο

Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ισχυρή έκρηξη σε συνοικία στο Σάο Πάολο
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ισχυρή έκρηξη, η οποία αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου, συγκλόνισε σήμερα τη συνοικία Τζαγουάρε του Σάο Πάολο, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε σπίτια, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, προκειμένου οι αρχές να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να προσφέρουν βοήθεια στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια κτιρίων, καθώς οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη συνοικία, η οποία απέχει περίπου 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο.

Βίντεο που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Βραζιλίας αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στην περιοχή Τζαγουάρε. Οι εικόνες δείχνουν τις ζημιές που προκλήθηκαν μετά την έκρηξη, ενώ οι δυνάμεις διάσωσης παραμένουν στο σημείο.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΥ: Επεκτείνεται για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων

Η επιστήμη του έρωτα: 5 σημάδια που δείχνουν ότι ερωτευτήκατε πραγματικά

ΕΤΑΔ: Προκήρυξη διαγωνισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών στη Ρόδο

Απάτες 22,8 εκατ. ευρώ μέσω καρτών – Αποκαλυπτικά στοιχεία

Το Netflix φαίνεται να βρίσκει επιτέλους τον δρόμο του στο gaming

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
01:45 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε όσους διευκόλυναν εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος τριών προσώπων και εννέα εταιρειώ...
00:45 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Οι ΗΠΑ πρέπει να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει άλλη ...
00:15 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Wall Street Journal: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πραγματοποιήσει μυστικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Η Wall Street Journal ανέφερε τη Δευτέρα ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να πραγματοπο...
22:56 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Ο Τραμπ έχει παγιδευτεί στο Ιράν από δικά του λάθη – Οι δύο επιλογές πουτου απομένουν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει παγιδευτεί σε μια κρίση με το Ιράν που ο ίδιος δημιούργ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media