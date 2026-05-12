Ολλανδία: Έφτασε η πρώτη πτήση με επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Συνολικά 28 άτομα απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού, σύμφωνα με το ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι αρχές μετέφεραν επιβάτες, μέλη του πληρώματος και ιατρικό προσωπικό στην Ολλανδία με δύο πτήσεις.

Η πρώτη από τις δύο πτήσεις προσγειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Ολλανδία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι, ένας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ένας από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων.

Η δεύτερη πτήση μετέφερε έξι πρώην επιβάτες του πλοίου. Πρόκειται για τέσσερις ανθρώπους από την Αυστραλία, έναν από τη Νέα Ζηλανδία και έναν Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Οι έξι αναμένεται να παραμείνουν σε μονάδα καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο, πριν από τον επαναπατρισμό τους στην Αυστραλία.

Την ίδια ώρα, το MV Hondius πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολύμανση. Στο πλοίο παραμένουν ακόμη 25 μέλη πληρώματος και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού, σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Πηγή: AFP

