ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε όσους διευκόλυναν εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ιράκ, ΗΠΑ, Πόλεμος
(AP Photo/Leo Correa)
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος τριών προσώπων και εννέα εταιρειών, που φέρονται να διευκόλυναν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα. Οι εταιρείες εδρεύουν στο Χονγκ Κονγκ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσει να εντείνει τις πιέσεις προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να στερήσει από το ιρανικό καθεστώς και τους Φρουρούς της Επανάστασης πόρους για τη χρηματοδότηση του πυρηνικού προγράμματος, του στρατιωτικού εξοπλισμού και της υποστήριξης οργανώσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) θα εξακολουθήσει να αποκόπτει το ιρανικό καθεστώς από τα χρηματοοικονομικά δίκτυα που χρησιμοποιεί για πράξεις τρομοκρατίας και για την αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας», σημείωσε ο Μπέσεντ.

Οι νέες κυρώσεις επιβλήθηκαν λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να πιέσει τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, ώστε το Πεκίνο να συμβάλει στην επίλυση της κρίσης με το Ιράν και στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ακολούθησε τις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή σε βάρος προσώπων και εταιρειών. Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα και οι εταιρείες βοηθούσαν το Ιράν στην αγορά όπλων και εξαρτημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή drones και βαλλιστικών πυραύλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

