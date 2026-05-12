Biased Beast: «Θα ήθελα να είμαι θηρίο στη ζωή μου – Δυσκολεύτηκα να βρω την ταυτότητά μου»

Ο Biased Beast βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Ο καλλιτέχνης, που συμμετέχει στο «Your Face Sounds Familiar», μίλησε για την προσωπική του διαδρομή, τον έρωτα, τις σχέσεις, τη μοναξιά, την ψυχοθεραπεία και τη δύσκολη περίοδο που βίωσε στη Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος αναφέρθηκε αρχικά στο καλλιτεχνικό του όνομα και εξήγησε τη σημασία του Biased Beast. «Η μετάφραση του Biased είναι προκατειλημμένος. Δηλαδή, αυτά που πιστεύω, τα πιστεύω πολύ, λίγο σαν φανατικός. Το beast είναι ότι θα ήθελα να είμαι beast στη ζωή μου. Ξεκίνησα και ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Δυσκολεύτηκα να βρω λίγο την ταυτότητά μου, και προσωπικά και στην καριέρα μου. Ήθελα να βάλω στον εαυτό μου έναν υψηλό πήχη. Ότι εγώ θα τα καταφέρω και θα γίνω ένα beast, ένα θηρίο. Θα νιώθω σαν ένα θηρίο που δεν μπορεί να δαμάσει κανείς», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε για την αντίθεση που, όπως είπε, υπάρχει μέσα του. «Τα αγκαλιάζω και τα δύο, γιατί το θεωρώ λίγο ρομαντικό. Έχει μια πλάκα, είναι πιο ενδιαφέρουσα η ιστορία όταν έχεις και το άγριο και το γλυκό σε ένα. Τυχαία μού ήρθε το όνομά μου. Ήταν το “bb”, ήθελα να έχω ένα logo, μ’ αρέσει…», πρόσθεσε.

Ο Biased Beast αναφέρθηκε και στον έρωτα, τονίζοντας ότι έχει σημαντική θέση στη ζωή του. «Ο έρωτας είναι πολύ σημαντικός. Πάρα πολύ. Είμαι Ιχθύς, είμαι ερωτιάρης τύπος», είπε αρχικά, εξηγώντας στη συνέχεια: «Τώρα δίνω πόνο σε μένα. Μαζεύω λίγο τον εαυτό μου. Θέλω να φτιάξω το σπίτι μου, το σώμα μου, τη δουλειά μου. Δεν έχω πολύ χρόνο γι’ αυτό, αφού τρέχω όλη μέρα. Πλέον, με τα social media, πολλοί ντρέπονται. Εγώ λέω στους φίλους μου “στείλτε κάνα μήνυμα, δεν είναι ντροπή”. Το παίζω λίγο cool. Περισσότερο ζηλεύουν, πιστεύω, οι άλλοι, αλλά νοιάζομαι. Νοιάζομαι, είμαι πολύ παθιασμένος. Εγώ θα κυνηγήσω, εγώ θα κάνω, εγώ θα ράνω, εγώ στέλνω αλλά old school».

Ο καλλιτέχνης μίλησε επίσης για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε στη Νέα Υόρκη, την οποία χαρακτήρισε σκοτεινή. «Μια πολύ σκοτεινή περίοδος ήταν αυτή στη Νέα Υόρκη. Εκεί ανακαλύπτω λίγο ποιος είμαι, με την ταυτότητα, με το πού θέλω να πάω. Ήμουν 17-18 χρονών και ξαφνικά έρχεσαι αντιμέτωπος με τον θάνατο, με τον εαυτό σου, σε μια πολύ σκληρή πόλη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε και την πιο εσωστρεφή πλευρά του, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη να ζητά ένας άνθρωπος βοήθεια όταν τη χρειάζεται. «Είμαι λίγο πιο deep, λίγο μοναχικός, λίγο πιο καταθλιπτικός. Δεν βγαίνω, δεν πίνω, δεν είμαι της παρέας με την κλασική έννοια. Εγώ με έναν καφέ και μια συζήτηση είμαι πολύ καλά. Έχεις αυτή την άμυνα που λες “θα τα καταφέρω μόνος μου”, αλλά δεν σου κάνει καλό να παλεύεις συνεχώς μόνος. Χρειάζεσαι βοήθεια. Δεν ντρέπομαι να το συζητάω. Σε αυτή τη χώρα είναι ταμπού. Γιατί να κρυβόμαστε τόσο πολύ; Όταν ήμουν παιδί και έβλεπα κάποιον να μιλά τόσο ανοιχτά στην τηλεόραση, έλεγα “γι’ αυτό το κάνω”», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία της ψυχοθεραπείας και της προσωπικής εξέλιξης. «Είναι το να βάλεις έναν μεγάλο καθρέφτη μπροστά σου και να δεις ποια είναι τα καλά που θέλεις να κρατήσεις και ποια τα κακά που ίσως να μην κρατήσεις. Είναι σωστό να βελτιωνόμαστε από γενιά σε γενιά», είπε. Μάλιστα, ανέφερε με χιούμορ ότι έχει προτείνει και στους γονείς του να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία. «Τους έχω στείλει κι αυτούς στους αντίστοιχους ψυχολόγους», ανέφερε γελώντας.